Февральский снег в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 16 февраля

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 1°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Напомним, субботним утром, 15 февраля, в Одессу и Одесскую область пожаловала настоящая зима.

Автор фото – Тамила Терзян

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