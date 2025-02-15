Прогноз погоды в Одессе на 16 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 1°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Напомним, субботним утром, 15 февраля, в Одессу и Одесскую область пожаловала настоящая зима.
Автор фото – Тамила Терзян