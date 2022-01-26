Спроси у доктора: как справиться с метеозависимостью?

У меня гипертония и стенокардия, и во время перемены погоды или сильного ветра я чувствую себя совершенно разбитой: нет энергии, «раскалывается» голова, нарушается сон. Подскажите, как бороться с метеозависимостью организма?» Анна Зоц, Днепропетровская обл.

На вопрос читательницы отвечает врач-терапевт Дмитрий Барабанов:

— Метеозависимость – очень распространенная проблема. Сегодня метеопатом – человеком, чувствительным к изменениям погоды, считается почти каждый третий житель планеты. Особенно остро реагируют на них люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, патологиями легких и суставов, с высоким или низким артериальным давлением, перенесшие инфаркт или инсульт. У таких пациентов даже изменение направления ветра может вызвать сильную головную боль, беспричинное беспокойство и тревогу, слабость, боль в суставах.

Повышенная метеочувствительность также часто встречается у тех, кто редко бывает на свежем воздухе, ведет малоподвижный образ жизни, систематически переутомляется и нервничает, имеет ослабленный иммунитет. В группе риска – и жители больших промышленных городов.

Чтобы свести к минимуму симптомы метеозависимости, внимательно следите за календарем так называемых неблагоприятных дней. Накануне этих дней — магнитных бурь или резкой перемены погоды — избегайте напряженной умственной работы и серьезных физических нагрузок, но не отменяйте легкую утреннюю зарядку и полноценную прогулку на свежем воздухе. Пойдут на пользу и дыхательные упражнения, выполнение самых простых асан йоги, медитация. При нервном возбуждении и бессоннице примите мягкие успокаивающие средства (например, 25-30 капель настойки валерианы или пустырника трижды в день), выпейте чаю с мятой, мелиссой, медом.

Кроме того, сбалансируйте питание: в неблагоприятные дни отдавайте предпочтение молочно-растительной диете, не переедайте и не ешьте на ночь. Нормализовать микрофлору кишечника и обмен веществ помогут кефир, йогурт, творог, каши, отварная курица и рыба, овощи и фрукты. В то же время жареной, жирной и соленой пищей злоупотреблять не стоит – она дополнительно нагрузит организм. Важно также полностью исключить из рациона острые приправы, алкогольные напитки и кофе, отказаться от курения.

Если же ваш организм реагирует на перемены погоды слишком бурно, и у вас в этот период регулярно обостряются хронические заболевания, обратитесь к своему семейному врачу. Специалист поможет вам спланировать режим дня в период атмосферных изменений и при необходимости назначит дополнительные лекарственные препараты.

Подготовила Ирина Лебединец

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