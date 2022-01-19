Прививка от COVID: как можно комбинировать вакцины от коронавируса?

«Одесская жизнь» узнавала, какие препараты и в каких комбинациях рекомендуют применять для вакцинации от коронавируса в Украине.

Сегодня вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине идет полным ходом, хотя и не так активно, как, например, в странах Западной Европы или в Израиле. Тем не менее к середине января 2022 года полный курс прививок получила треть населения — 14,2 миллиона человек, а 29,1 миллиона граждан получили первую дозу вакцины от ковида. Кроме того, в январе началось введение бустерной (третьей) дозы вакцины.

Количество препаратов постоянно пополняется. Но не всегда точно известно, есть ли в наличии тот или иной вид прививки. В связи с этим разъясняем, какие вакцины и как можно смешивать на определенном этапе вакцинации.

Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам — это Moderna или Comirnaty (Pfizer).

Схемы, которые рекомендует Минздрав:

первые две дозы Moderna или Pfizer — бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) — бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac — бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме — бустер Moderna или Pfizer.

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