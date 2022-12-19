Что нужно знать о лжи страны-агрессора?

Страна-агрессор россия постоянно использует манипуляции, чтобы посеять панику и заставить нас сомневаться в эффективности власти и героизме армии. Приемы, которыми пользуется путинское окружение, были изобретены еще в советское время. Их отличительной чертой является полное искажение реальности и самая беззастенчивая ложь ради достижения целей.

Как понять, что вами манипулируют, разъяснили на сайте «Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности».

Метод «большой лжи»

Этот прием использовали еще в гитлеровской Германии, а сам Гитлер пояснял его так: «Это ложь настолько огромная, что никто не поверит, будто кто-то имел смелость так нагло врать». Другими словами, чем невероятнее обман, тем скорее в него поверят. Такой же метод сегодня используют и кремлевские пропагандисты. Как пример можно привести их утверждение, что россия начала «спецоперацию» потому, что «Украина сама готовила нападение на россию». Из той же серии и дикие утверждения об использовании Украиной в качестве бактериологического оружия зараженных смертельными заболеваниями птиц или насекомых.

Что такое манипуляция?

Манипуляция – это подмена истинных причин событий мнимыми. Этот способ воздействия заставляет человека двигаться в нужном для манипулятора направлении. Такая задача может быть выполнена как с помощью СМИ, так и любых неформальных каналов информации.

Метод «ложки дегтя»

Для тех, кто не слишком доверчиво воспринимает любую информацию, россияне используют метод, который условно можно назвать «ложка дегтя в бочке меда». К примеру, манипуляторы на одном из лже-украинских интернет-каналов, который на самом деле находится на территории страны-агрессора, размещают правдивую информацию. Они рассказывают о событиях в Украине, о победах нашей армии, о героизме солдат, но при этом «вплетают» в контент нужную им ложь. В таком контексте клевета воспринимается органично, и люди начинают ей верить.

Метод «гнилой селедки»

Обычно таким способом пользуются тогда, когда хотят разрушить репутацию политического или военного деятеля. Для этого подходят любые, даже бездоказательные обвинения, потому что они все равно вызовут сомнения у людей и поселятся в их подсознании. Именно таким способом пользуется кремлевская пропаганда, когда забрасывает в интернет фейки о коррупции власти или о том, что волонтерские организации наживаются на войне. В такие обвинения люди легко верят, особенно в тяжелое для страны время. А сами наветы «прилипают» к обвиняемому, как вонь от гнилой селедки.

Метод «разделяй и властвуй»

Российские манипуляторы пытаются воздействовать на наше общество, используя любые разногласия. Это могут быть противоречия между властью и народом, разными политическими партиями. В этом случае общество пытаются разделить на враждующие лагеря, перессорив людей. И это очень серьезно: ведь если это произойдет, мы станем двигаться не к победе, а в обратную сторону.

Как противостоять манипуляциям?

Ограничьте потребление и не смешивайте разнородную информацию:

придирчиво проверяйте все, о чем вам говорят;

постарайтесь иметь разные точки зрения на одну проблему;

следите за логикой выводов тех, кто предоставляет вам информацию;

не верьте, когда информация подается слишком эмоционально;

подумайте, кому выгодна ложь.

И самое главное: чтобы не попасться на удочку российских манипуляторов, любую информацию лучше получать из официальных источников.

Фото: UATV