Болезни войны: как распознать инфаркт и инсульт?

Воздушные тревоги, ракетные обстрелы, ощущение постоянной опасности отражаются на нашем психологическом состоянии. У особо чувствительных людей это приводит к гипертоническим кризам и сердечным приступам. Причем не только у 60-70-летних, но и у 40-50-летних. К слову, самый молодой пациент с инсультом в военное время – 22-летняя девушка, жительница Ровенской области. Болезнь косит без разбора. Как распознать зловещие сигналы? И на какую помощь можно надеяться?

«Сердечные» болезни проявляются чаще

Врачи считают, что основная причина увеличения количества инсультов и инфарктов – сильный стресс на фоне военных действий и проявление сопутствующих заболеваний. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объясняет это тем, что люди, переживающие последствия войны, условно постарели на 10-15 лет. То есть болезни, которые раньше проявлялись в 60 лет, теперь будут проявляться в 45-50 лет.

Рост госпитализаций связан и с тем, что в проблемных районах люди не имели возможности вовремя получить специализированную помощь. И в больницу на подконтрольной территории они попадают в критическом состоянии. На сегодняшний день смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – на первом месте (если, конечно, не говорить о потерях на фронте). Виктор Ляшко призывает всех, кто находится в безопасных районах и имеет проблемы со здоровьем, посетить врача и проконсультироваться. Чем быстрее будет выявлена проблема, тем быстрее и эффективнее будет лечение.

Инфаркт и инсульт: что надо знать

Чтобы понять всю серьезность сердечно-сосудистых заболеваний, познакомимся с ними поближе.

Инфаркт – острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. В той зоне, куда не поступает кровь, развивается некроз и она погибает.

Симптомы инфаркта:

неприятные ощущения в груди;

боль в груди, левой руке, лопатке и челюсти;

ощущение нехватки воздуха;

тошнота, рвота;

головокружение;

боль длится дольше 15 минут и носит характер постоянной интенсивности.

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению части головного мозга.

Симптомы инсульта:

онемение руки, ноги, части лица;

потеря сознания, головокружение;

острая головная боль;

внезапная слабость, нарушение координации;

нарушение речи;

ухудшение или потеря зрения.

Инсульт может быть двух видов: ишемический (происходит тромбоз сосуда) или геморрагический (происходит кровоизлияние в мозг). По проявлениям разные виды инсульта похожи, но лечение кардинально отличается.

Симптомы этих сердечно-сосудистых заболеваний должен знать каждый. При наличии таковых надо сразу вызвать «скорую». Медлить нельзя: желательно, чтобы помощь была оказана в течение первых двух часов. Важно запомнить (записать) время начала приступа или время, когда был обнаружен больной, и обязательно сообщить эту информацию медицинской бригаде.

Чем помогут без денег?

Пациенты, которых госпитализируют с указанными диагнозами, получают бесплатную помощь в рамках Программы медицинских гарантий. Кроме оказания медицинской помощи, бесплатно сделают лабораторные анализы и некоторые исследования.

Лабораторные анализы:

развернутый клинический и биохимический анализ крови;

глюкоза в цельной крови или сыворотке крови;

коагуляционный гемостаз (тромбиновое время);

количественное определение маркеров повреждения миокарда: тропонины I и/или Т,

креатинкиназа изоферменты (при инфаркте);

общий анализ мочи (при инсульте).

Инструментальные исследования:

при инфаркте:

ангиографическое исследование коронарных сосудов;

электрокардиография;

эхокардиография;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

при инсульте:

компьютерная томография и (или) МРТ головного мозга;

электрокардиография;

ультразвуковые исследования с проведением допплерографии.

И лабораторные анализы, и инструментальные исследования проводятся в круглосуточном режиме. Также могут быть проведены и другие манипуляции, если это необходимо согласно медицинским потребностям пациента. Кроме того, больного должны обеспечить лекарственными средствами, которые закупаются Министерством здравоохранения или за счет местных бюджетов, а также лекарствами из Национального перечня лекарственных средств.

10 правил здоровой жизни

Если придерживаться некоторых правил, говорят врачи, болезней можно избежать:

Вовремя принимайте назначенные лекарства; Контролируйте давление и уровень глюкозы в крови; Пейте достаточно воды; Употребляйте меньше соли; Следите за весом; Правильно питайтесь; Не нервничайте; Откажитесь от алкоголя и сигарет; Больше гуляйте; Меньше смотрите телевизор.

Ольга Новикова