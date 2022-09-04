Болезни войны: как распознать инфаркт и инсульт?

Воздушные тревоги, ракетные обстрелы, ощущение постоянной опасности отражаются на нашем психологическом состоянии. У особо чувствительных людей это приводит к гипертоническим кризам и сердечным приступам. Причем не только у 60-70-летних, но и у 40-50-летних. К слову, самый молодой пациент с инсультом в военное время – 22-летняя девушка, жительница Ровенской области. Болезнь косит без разбора. Как распознать зловещие сигналы? И на какую помощь можно надеяться?
«Сердечные» болезни проявляются чаще
Врачи считают, что основная причина увеличения количества инсультов и инфарктов – сильный стресс на фоне военных действий и проявление сопутствующих заболеваний. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объясняет это тем, что люди, переживающие последствия войны, условно постарели на 10-15 лет. То есть болезни, которые раньше проявлялись в 60 лет, теперь будут проявляться в 45-50 лет.
Рост госпитализаций связан и с тем, что в проблемных районах люди не имели возможности вовремя получить специализированную помощь. И в больницу на подконтрольной территории они попадают в критическом состоянии. На сегодняшний день смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – на первом месте (если, конечно, не говорить о потерях на фронте). Виктор Ляшко призывает всех, кто находится в безопасных районах и имеет проблемы со здоровьем, посетить врача и проконсультироваться. Чем быстрее будет выявлена проблема, тем быстрее и эффективнее будет лечение.
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Инфаркт и инсульт: что надо знать
Чтобы понять всю серьезность сердечно-сосудистых заболеваний, познакомимся с ними поближе.
Инфаркт – острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. В той зоне, куда не поступает кровь, развивается некроз и она погибает.
Симптомы инфаркта:
- неприятные ощущения в груди;
- боль в груди, левой руке, лопатке и челюсти;
- ощущение нехватки воздуха;
- тошнота, рвота;
- головокружение;
- боль длится дольше 15 минут и носит характер постоянной интенсивности.
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению части головного мозга.
Симптомы инсульта:
- онемение руки, ноги, части лица;
- потеря сознания, головокружение;
- острая головная боль;
- внезапная слабость, нарушение координации;
- нарушение речи;
- ухудшение или потеря зрения.
Инсульт может быть двух видов: ишемический (происходит тромбоз сосуда) или геморрагический (происходит кровоизлияние в мозг). По проявлениям разные виды инсульта похожи, но лечение кардинально отличается.
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Симптомы этих сердечно-сосудистых заболеваний должен знать каждый. При наличии таковых надо сразу вызвать «скорую». Медлить нельзя: желательно, чтобы помощь была оказана в течение первых двух часов. Важно запомнить (записать) время начала приступа или время, когда был обнаружен больной, и обязательно сообщить эту информацию медицинской бригаде.
Чем помогут без денег?
Пациенты, которых госпитализируют с указанными диагнозами, получают бесплатную помощь в рамках Программы медицинских гарантий. Кроме оказания медицинской помощи, бесплатно сделают лабораторные анализы и некоторые исследования.
Лабораторные анализы:
- развернутый клинический и биохимический анализ крови;
- глюкоза в цельной крови или сыворотке крови;
- коагуляционный гемостаз (тромбиновое время);
- количественное определение маркеров повреждения миокарда: тропонины I и/или Т,
- креатинкиназа изоферменты (при инфаркте);
- общий анализ мочи (при инсульте).
Инструментальные исследования:
при инфаркте:
- ангиографическое исследование коронарных сосудов;
- электрокардиография;
- эхокардиография;
- рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
при инсульте:
- компьютерная томография и (или) МРТ головного мозга;
- электрокардиография;
- ультразвуковые исследования с проведением допплерографии.
И лабораторные анализы, и инструментальные исследования проводятся в круглосуточном режиме. Также могут быть проведены и другие манипуляции, если это необходимо согласно медицинским потребностям пациента. Кроме того, больного должны обеспечить лекарственными средствами, которые закупаются Министерством здравоохранения или за счет местных бюджетов, а также лекарствами из Национального перечня лекарственных средств.
10 правил здоровой жизни
Если придерживаться некоторых правил, говорят врачи, болезней можно избежать:
- Вовремя принимайте назначенные лекарства;
- Контролируйте давление и уровень глюкозы в крови;
- Пейте достаточно воды;
- Употребляйте меньше соли;
- Следите за весом;
- Правильно питайтесь;
- Не нервничайте;
- Откажитесь от алкоголя и сигарет;
- Больше гуляйте;
- Меньше смотрите телевизор.
Ольга Новикова