Новости Одессы и Одесской области

Болезни войны: как распознать инфаркт и инсульт?

Болезни войны: как распознать инфаркт и инсульт?

Воздушные тревоги, ракетные обстрелы, ощущение постоянной опасности отражаются на нашем психологическом состоянии. У особо чувствительных людей это приводит к гипертоническим кризам и сердечным приступам. Причем не только у 60-70-летних, но и у 40-50-летних. К слову, самый молодой пациент с инсультом в военное время – 22-летняя девушка, жительница Ровенской области. Болезнь косит без разбора. Как распознать зловещие сигналы? И на какую помощь можно надеяться?

«Сердечные» болезни проявляются чаще

Врачи считают, что основная причина увеличения количества инсультов и инфарктов – сильный стресс на фоне военных действий и проявление сопутствующих заболеваний. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объясняет это тем, что люди, переживающие последствия войны, условно постарели на 10-15 лет. То есть болезни, которые раньше проявлялись в 60 лет, теперь будут проявляться в 45-50 лет.

Рост госпитализаций связан и с тем, что в проблемных районах люди не имели возможности вовремя получить специализированную помощь. И в больницу на подконтрольной территории они попадают в критическом состоянии. На сегодняшний день смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – на первом месте (если, конечно, не говорить о потерях на фронте). Виктор Ляшко призывает всех, кто находится в безопасных районах и имеет проблемы со здоровьем, посетить врача и проконсультироваться. Чем быстрее будет выявлена проблема, тем быстрее и эффективнее будет лечение.

Еще по теме: Спросите у доктора: приступы тахикардии – что это и как бороться?

Инфаркт и инсульт: что надо знать

Чтобы понять всю серьезность сердечно-сосудистых заболеваний, познакомимся с ними поближе.

Инфаркт

Инфаркт – острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. В той зоне, куда не поступает кровь, развивается некроз и она погибает.

Симптомы инфаркта:

  • неприятные ощущения в груди;
  • боль в груди, левой руке, лопатке и челюсти;
  • ощущение нехватки воздуха;
  • тошнота, рвота;
  • головокружение;
  • боль длится дольше 15 минут и носит характер постоянной интенсивности.

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению части головного мозга.

Инсульт

Симптомы инсульта:

  • онемение руки, ноги, части лица;
  • потеря сознания, головокружение;
  • острая головная боль;
  • внезапная слабость, нарушение координации;
  • нарушение речи;
  • ухудшение или потеря зрения.

Инсульт может быть двух видов: ишемический (происходит тромбоз сосуда) или геморрагический (происходит кровоизлияние в мозг). По проявлениям разные виды инсульта похожи, но лечение кардинально отличается.

Читайте также: Спроси у доктора: какие продукты предупреждают инсульт?

Симптомы этих сердечно-сосудистых заболеваний должен знать каждый. При наличии таковых надо сразу вызвать «скорую». Медлить нельзя: желательно, чтобы помощь была оказана в течение первых двух часов. Важно запомнить (записать) время начала приступа или время, когда был обнаружен больной, и обязательно сообщить эту информацию медицинской бригаде.

Чем помогут без денег?

Пациенты, которых госпитализируют с указанными диагнозами, получают бесплатную помощь в рамках Программы медицинских гарантий. Кроме оказания медицинской помощи, бесплатно сделают лабораторные анализы и некоторые исследования.

Лабораторные анализы:

  • развернутый клинический и биохимический анализ крови;
  • глюкоза в цельной крови или сыворотке крови;
  • коагуляционный гемостаз (тромбиновое время);
  • количественное определение маркеров повреждения миокарда: тропонины I и/или Т,
  • креатинкиназа изоферменты (при инфаркте);
  • общий анализ мочи (при инсульте).

Инструментальные исследования:

при инфаркте:

  • ангиографическое исследование коронарных сосудов;
  • электрокардиография;
  • эхокардиография;
  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

при инсульте:

  • компьютерная томография и (или) МРТ головного мозга;
  • электрокардиография;
  • ультразвуковые исследования с проведением допплерографии.

И лабораторные анализы, и инструментальные исследования проводятся в круглосуточном режиме. Также могут быть проведены и другие манипуляции, если это необходимо согласно медицинским потребностям пациента. Кроме того, больного должны обеспечить лекарственными средствами, которые закупаются Министерством здравоохранения или за счет местных бюджетов, а также лекарствами из Национального перечня лекарственных средств.

10 правил здоровой жизни

Если придерживаться некоторых правил, говорят врачи, болезней можно избежать:

  1. Вовремя принимайте назначенные лекарства;
  2. Контролируйте давление и уровень глюкозы в крови;
  3. Пейте достаточно воды;
  4. Употребляйте меньше соли;
  5. Следите за весом;
  6. Правильно питайтесь;
  7. Не нервничайте;
  8. Откажитесь от алкоголя и сигарет;
  9. Больше гуляйте;
  10. Меньше смотрите телевизор.

Ольга Новикова

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?
    Бесплатных лекарств стало больше. Как их получить?

    Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже более полугода, Министерство здравоохранения (МОЗ) продолжает финансировать программу «Доступные лекарства».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Лечение дисплазии шейки матки: что нужно знать?
    Лечение дисплазии шейки матки: что нужно знать?

    В гинекологии к развитию дисплазии шейки матки могут привести разные причины, но чаще всего это связано с инфекциями, которые передаются при половом акте. Обнаружить заболевание можно при плановом гинекологическом осмотре, поэтому не стоит откладывать визит к врачу-гинекологу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Ковид в Одессе: вернут ли карантин?
    Ковид в Одессе: вернут ли карантин?

    Война отодвинула тему коронавируса на задний план. Но сам-то коварный вирус никуда не делся. И сегодня пандемия снова накрыла мир. К сожалению, не обошла новая волна инфицирования и Одессу. За последний месяц заметно выросло количество заболевших ковидом в нашем городе. Могут ли нам вернуть карантин, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Различия между массажными мячиками и валиками
    Различия между массажными мячиками и валиками

    Сегодня существует множество способов быстро восстановиться после физических нагрузок и при этом проработать даже самые труднодоступные зоны своего тела.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Провериться на аллергию: где это могут сделать одесситы?
    Провериться на аллергию: где это могут сделать одесситы?

    Аллергия – бич современного человека. Она может возникнуть от любых продуктов, цветов или обычной бытовой пыли. И насморк, повышенное слезоотделение, кашель – это далеко не все признаки аллергической реакции организма. Чтобы узнать, от чего следует держаться подальше, вам нужно сдать только анализ крови.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить