В Одессе начали отключать свет по новым графикам

Энергетики обновили графики отключений электроэнергии в Одессе и уже с 19 декабря пробуют их применять. Но даже с графиками нельзя точно прогнозировать будет свет или нет.

О запуске новых графиков отключений света сообщили в ДТЭК Одесские Энергосети.

Узнать, в какое время будут отключать свет по вашему адресу можно по этой ссылке:

Проверка текущих отключений по адресу

Обращаем внимание, что страница может не открыться сразу – сейчас на нее очень большая нагрузка.

В сообщении компании ДТЭК Одесские Электросети сказано, что с 19 декабря они вводят обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов.

Обновленный график состоит из 3 категорий:

Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике; Света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике; Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;

Энергетики предупреждают, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. При этом предыдущие графики не действуют!

Мы же со своей стороны отметим, что странно выглядит категория “Возможны отключения”. Ведь в это время точно спрогнозировать будет или нет отключение, а значит и спланировать свои дела будет невозможно.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе мэрия не может договориться с ДТЭК о графиках отключений света.

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