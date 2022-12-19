В Одессе начали отключать свет по новым графикам

Энергетики обновили графики отключений электроэнергии в Одессе и уже с 19 декабря пробуют их применять. Но даже с графиками нельзя точно прогнозировать будет свет или нет.
О запуске новых графиков отключений света сообщили в ДТЭК Одесские Энергосети.
Узнать, в какое время будут отключать свет по вашему адресу можно по этой ссылке:
Проверка текущих отключений по адресу
Обращаем внимание, что страница может не открыться сразу – сейчас на нее очень большая нагрузка.
В сообщении компании ДТЭК Одесские Электросети сказано, что с 19 декабря они вводят обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов.
Обновленный график состоит из 3 категорий:
- Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике;
- Света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике;
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;
Энергетики предупреждают, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме. При этом предыдущие графики не действуют!
Мы же со своей стороны отметим, что странно выглядит категория “Возможны отключения”. Ведь в это время точно спрогнозировать будет или нет отключение, а значит и спланировать свои дела будет невозможно.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе мэрия не может договориться с ДТЭК о графиках отключений света.
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