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Отчего немеют пальцы рук? Консультация доктора

Отчего немеют пальцы рук? Консультация доктора

Если у вас по ночам стали часто неметь и покалывать пальцы рук, это может быть начальным проявлением синдрома запястного канала, который без лечения способен вызвать атрофию мышц всей кисти.

Кому грозит этот синдром и как с ним можно бороться, рассказала врач-невролог высшей категории Оксана Щитник.

Что значит туннельный синдром?

Врач Оксана Щитник

Оксана Щитник

Синдром запястного канала (туннельный синдром) – это неврологическое заболевание, возникающее при защемлении срединного нерва, пролегающего в анатомическом канале (туннеле) запястья. Этот нерв проходит от предплечья до ладони и благодаря ему мы чувствуем четыре пальца кисти (кроме мизинца). При отекании тканей запястного канала и сдавливании этого нерва между костями и сухожилиями мышц запястья нарушается кровообращение, возникает сильная боль и чувство онемения в области большого, указательного и среднего пальцев. В тяжелых случаях у больного немеет рука и снижается сила захвата.

Чаще от этого заболевания страдают пациенты среднего и старшего возраста, женщины – в два раза чаще мужчин. У некоторых людей запястный канал анатомически узкий, что делает их более расположенными к развитию данного синдрома. Обычно поражается одна рука, но патология может быть и двусторонней.

Кто в группе риска?

Факторами риска для возникновения туннельного синдрома считаются наследственность, различные травмы запястья, опухоль или киста в этой области, отеки, вызванные эндокринными патологиями или гормональными сбоями, а также наличие артрита и других заболеваний суставов, сахарного диабета, почечной недостаточности.

В особой группе риска – люди, чья профессия или хобби связаны с частыми повторяющимися сгибаниями и разгибаниями запястья или же резкими движениями кистью руки с приложением усилий. Это вязальщицы, сборщики на конвейере, доярки, художники, музыканты и так далее.

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Спровоцировать проблему может и нехватка витаминов группы В в рационе, наличие существенного лишнего веса, чрезмерные спортивные нагрузки, но часто причина развития туннельного синдрома так и остается невыясненной.

Туннельный синдром

Что должно насторожить?

В первую очередь заболевание проявляется онемением пальцев рук, жжением и покалыванием в области кисти и запястья, болевыми ощущениями различной интенсивности. Вначале симптомы беспокоят только в ночное время, при нагрузке или длительном неудобном положении рук, и полностью проходят при встряхивании и растирании кистей или смене позы.

Но по мере прогрессирования синдрома симптомы становятся постоянными и не проходят даже в состоянии покоя. Помимо нарушений чувствительности, возникают мышечные спазмы и судороги, слабость и ухудшение подвижности руки, больной не может крепко сжать кисть в кулак и нормально удерживать предметы.

Кроме запястья и ладоней, боли также могут отдавать в локтевой сустав или в плечо.

Поможет гимнастика

Гимнастика для рук

Упражнения для профилактики туннельного синдрома:

с усилием сожмите кулаки и максимально раскройте ладони (повторите пять раз);
сожмите кулаки, повращайте ими по пять раз в каждую сторону;
повращайте каждым пальцем руки по несколько секунд;
соедините ладони и максимально далеко отведите назад пальцы, подержите пять секунд, затем скрестите пальцы и сожмите на пять секунд (повторите пять раз);
сложите ладони перед грудью, с усилием нажимая на кончики пальцев, наклоняйте кисти рук вправо и влево; повторите по десять раз на каждую сторону;
сложите ладони перед грудью пальцами вверх, медленно опустите кисти ниже уровня талии и вернитесь в исходное положение, повторите 10 раз;
расслабьте кисти и встряхните.

Туннельный синдром: какие процедуры назначают?

Диагностика синдрома запястного канала включает в себя неврологический осмотр с проверкой чувствительности, тестированием силы мышц кисти, а также выполнение специальных провокационных тестов. Иногда могут назначаться дополнительные методы диагностики – обычно это электронейромиография и ультразвуковая диагностика запястного канала, рентген, анализы крови.

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Способ лечения зависит от причины, вызвавшей развитие синдрома, и степени тяжести симптомов. Основная цель терапии – ослабить давление на срединный нерв. Для этого могут быть назначены физиотерапевтические процедуры, массаж, использование шин (ортезов) для запястья, особенно в ночное время, прием препаратов, снимающих воспаление, боль и отек, стероидные инъекции в область запястного канала.

Также показано ежедневное выполнение специальных упражнений на растяжение и укрепление запястья, улучшение кровообращения в руках и ладонях. В более серьезных случаях применяется хирургическое лечение (в ходе операции срединный нерв освобождается от сжатия).

Кроме того, пациентам рекомендуется пересмотреть свой образ жизни и привычки с целью максимального снятия нагрузки с запястий.

Ирина Лебединец

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