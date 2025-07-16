Ключевые моменты:

ограничение движения по спуску Виталия Блажко продлено до 2 августа 2025 года.

Причина: строительство дренажной системы для стабилизации оползневых процессов.

Движение транспорта перекрыто с 23 ноября 2024 года.

В связи с продолжением работ по строительству дренажной системы ограничение движения транспорта по спуску Виталия Блажко (ранее — Маринеска) продлено до 2 августа 2025 года, говорится в распоряжении мэра Геннадия Труханова.

Напомним, движение автотранспорта по спуску Виталия Блажко (ранее — Маринеска) перекрыто с 23 ноября 2024 года. Там идет строительство дренажной системы с целью стабилизации оползневых процессов и проседание склона.

Учитывая проведение работ, внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Ранее депутат глава транспортной комиссии Пётр Обухов сообщал, что подрядчик завершает работы на трамвайных путях на спуске Блажко и готовится получить разрешение на возобновление движения 7-го трамвая по маршруту «Север–Юг».

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