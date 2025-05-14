Тайными тропами за исцелением

По легендам, более трех веков назад неподалеку Байтал существовал мужской монастырь, вблизи которого жебонили три чудотворных источника с целебной водой.

Тайными тропами пробирались в обитель паломники, чтобы помолиться и получить исцеление.

Чудом обходили православную святыню бусурманы, но как-то напали на монастырь, уничтожили и пленили около 300 монахов, а здания сожгли.

храм Рождества Пресвятой Богородицы в с.Байталы

Уцелевшим монахам удалось спасти из пламени лишь несколько святынь, а руины поросли деревьями и кустарниками, лишь в одном месте целебная вода пробивалась из земли.

Много ее утекло с того времени, и лишь с приходом протоиерея Антония Кумпете был возрожден храм Рождества Пресвятой Богородицы, возведен и освящен надвратный храм во имя святого великомученика и чудотворца Георгия, строится женский монастырь.

Чудодейственная купальня

В 2009-м на месте бывшего монастыря и чудодейственного источника была построена часовня-купальня, где можно набрать водицы и омыться в бассейне. Паломники утверждают, что омовение в бассейне и целебная вода из колодца помогают избавиться от многих болезней.

Свидетельства о благодатной помощи

В 2005 году приходу была пожертвована старинная икона. Реставраторы Киево-Печерской Лавры установили, что святому лику Богоматери — более двухсот лет. Икона Девы Марии получила название по месту пребывания — Одигитрия (Путеводительница) Байтальская.

Чудотворная икона в Сербии

Вероятно, что это одна из уцелевших монастырских святынь, которая снова вернулась «домой».

Специалисты утверждают, что Байтальский образ Пресвятой Богородицы является почти копией другой святыни — Львовской иконы Божьей Матери, также написанной на темном фоне и известной с 1534 года.

На водосвятных молебнах перед Байтальской иконой Божьей Матери исцелялись больные, в семьях, которые долго не имели детей, рождались малыши. Прихожане завели книгу, где записывают свидетельства о благодатной помощи Божьей Матери Байтальской.

Ярким примером такого чуда является семья священника Антония Кумпете. Не дождавшись с женой собственных детишек, они взяли на воспитание 6 чужих детей, а после появления в храме чудотворной иконы в его семье родилось двое своих чад.

Единственный сельский музей в общине приходит в упадок

Краевед и художник Г. Белали

Много исторических интересностей о селе может поведать 87-летний краевед, художник и скульптор, заслуженный работник культуры Украины Георгий Белалы, который в 1980 году открыл сельский историко-краеведческий музей.

Ныне это единственный (если не считать музей г. Ананьева) сельский историко-краеведческий музей в Ананьевской громаде. В его коллекции — сотни экспонатов, самые древние из которых относятся к каменному веку. Как-то в песчаном карьере крестьяне наткнулись на скелет мастодонта, а найденный на каком-то огороде кувшин с 90 римскими динариями свидетельствует о тесных торговых отношениях жителей Северного Причерноморья с Римом.

экспонаты музея

В археолого-этнографическом отделе демонстрируются остатки посуды, кремниевые скребки и каменные топоры эпохи неолита и бронзы. О быте крестьян «ведают» ярма, жернова, деревянный инвентарь, изделия гончаров, резчиков, вышивальщиц.

Дополняет музейное собрание галерея полотен Георгия, на которых он увековечил живописные окрестности и портреты земляков. На одном из портретов — председатель колхоза Павел Маринич, именем которого названа центральная улица. Труженик знаменит тем, что построил в селе больницу, школы, Дом культуры и т. п.

В 1974-м Георгий Белалы в соавторстве с учителем рисования Жеребковской ООШ №2 Анатолием Власовым разработали эскизы обелисков воинам, погибшим, освобождая села Струтинка и Красный Хутор. Через год по их проекту был построен мемориал в Байталах в честь 240 односельчан, павших на фронтах Второй мировой войны, и 12 неизвестных солдат, погибших при освобождении села в 1944-м.

Не обошлось без сельского художника и сооружение памятного знака жертвам Голодомора.

Художественным талантом не обделены еще многие односельчане Георгия. Наталья Лаба мастерски вышивала украинские рушники, Елена Плотянская — замечательные скатерти, а картины из соломки творила Мария Мациборко. Немало их и произведений других местных мастеров украшают музейные экспозиции.

К сожалению, музей не получил ни статуса «народного» в советское время, ни поддержки нынешней власти, и после нескольких ограблений постепенно приходит в упадок.

В селе бурлила культурная жизнь

Центром культуры Байтал стал построенный в 1956 году сельский Дом культуры. На его сцене ставились пьесы украинских классиков, а на экране демонстрировались киноленты.

Прославлял Байталы и хоровой коллектив, который насчитывал полсотни участников и выступал на различных фестивалях и смотрах художественной самодеятельности в районе и области.

Хор «Хлебороб» у своего клуба

Директором Дома культуры долгие годы был Владимир Тимчиский, которого сменила Валентина Цинкан — основательница хора «Хлебороб».

Сейчас культурную жизнь продолжает женский песенный квартет «Оберег».

С 1952 года появилась в селе библиотека, которая сначала располагалась под камышовой крышей, и только через два десятилетия переехала в новое помещение.

Сейчас несколько сотен читателей обслуживает библиотекарь Татьяна Жосана. Когда библиотеке понадобился очередной косметический ремонт, необходимый стройматериал предоставил отец Антоний, который, кстати, подарил библиотеке более 150 книг религиозной тематики.

В воспоминаниях путешественника

О селе можно прочитать в книге польского путешественника Юзефа Крашевского «Воспоминания об Одессе, Едисане и Буджаке» (1846 г.):

«Бесконечной степью, минуя только несколько (по-видимому, татарских) могил, слева, дорога едет в Ананьевскую слободу в большей части через молдавское поселение Байталы. Та слобода построена в безлесной местности, и это странно выглядит. Лежит она в каком-то высохшем русле, в мелком овраге, между двумя холмами, да так рассыпана редко и широко, что избушку от избы часто четверть версты и четверть огорода делят. Каждый домик окружают огород и постройки.

Хатки молдаван чистые и порядочные, промазанные глиной, часто окрашенные желтым с черными ободками. Молдаване, которых я здесь встретил первыми, давние выходцы из Бессарабии и Валахии. Остальные — это потомки румын, переселенцев из Дакии, которые добрались сюда. Я слышал молдавские истории о событиях древности, которые рисовали их гордыми, полными благородства.

Их румынский язык остался надлежащим.

Из Байтал дорога через несколько каменных мостов идет к Ананьеву».

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