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Верховная Рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля 261 голосом.

Основной кандидаткой на должность премьера называют Юлию Свириденко. Президент уже поручил ей формировать команду.

Шмыгаля планируют назначить министром обороны. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров может стать послом Украины в США.

Отставка правительства и кадровые перестановки

Решение об отставке Дениса Шмыгаля, который возглавлял Кабмин с марта 2020 года, объясняется необходимостью «перезагрузки систем», особенно в условиях продолжающейся войны, внутренней конкуренции во власти и общественной усталости. Хотя официально это кадровое решение не сопровождалось резонансными заявлениями, слухи о смене премьера циркулировали давно.

Юлия Свириденко — первая женщина-премьер за 15 лет?

Юлия Свириденко — главная и фактически единственная кандидатура на пост премьер-министра. Она отвечает за экономический блок в правительстве и активно ведёт международные переговоры — в том числе подписала соглашение о стратегических полезных ископаемых с министром финансов США Скоттом Бессентом. Свириденко считают близкой соратницей главы Офиса Президента Андрея Ермака. В случае назначения она станет первой женщиной-премьером за последние 15 лет и второй в истории независимой Украины после Юлии Тимошенко.

Какая судьба ждёт Шмыгаля

Ранее предполагалось, что Денис Шмыгаль может возглавить украинское посольство в США, но ситуация изменилась. По последним данным, Президент рассматривает его кандидатуру на пост министра обороны. В таком случае действующий министр Рустем Умеров перейдёт на дипломатическую службу и может быть назначен послом в Вашингтоне. До назначения премьером Шмыгаль работал в бизнесе, а также занимал государственные должности — был министром развития общин и территорий, руководил Ивано-Франковской ОГА и работал в администрации Львовской области.

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