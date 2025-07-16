Ключевые моменты:
- Верховная Рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля 261 голосом.
- Основной кандидаткой на должность премьера называют Юлию Свириденко. Президент уже поручил ей формировать команду.
- Шмыгаля планируют назначить министром обороны. Действующий глава Минобороны Рустем Умеров может стать послом Украины в США.
Отставка правительства и кадровые перестановки
Решение об отставке Дениса Шмыгаля, который возглавлял Кабмин с марта 2020 года, объясняется необходимостью «перезагрузки систем», особенно в условиях продолжающейся войны, внутренней конкуренции во власти и общественной усталости. Хотя официально это кадровое решение не сопровождалось резонансными заявлениями, слухи о смене премьера циркулировали давно.
Юлия Свириденко — первая женщина-премьер за 15 лет?
Юлия Свириденко — главная и фактически единственная кандидатура на пост премьер-министра. Она отвечает за экономический блок в правительстве и активно ведёт международные переговоры — в том числе подписала соглашение о стратегических полезных ископаемых с министром финансов США Скоттом Бессентом. Свириденко считают близкой соратницей главы Офиса Президента Андрея Ермака. В случае назначения она станет первой женщиной-премьером за последние 15 лет и второй в истории независимой Украины после Юлии Тимошенко.
Какая судьба ждёт Шмыгаля
Ранее предполагалось, что Денис Шмыгаль может возглавить украинское посольство в США, но ситуация изменилась. По последним данным, Президент рассматривает его кандидатуру на пост министра обороны. В таком случае действующий министр Рустем Умеров перейдёт на дипломатическую службу и может быть назначен послом в Вашингтоне. До назначения премьером Шмыгаль работал в бизнесе, а также занимал государственные должности — был министром развития общин и территорий, руководил Ивано-Франковской ОГА и работал в администрации Львовской области.
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