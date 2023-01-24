Одесский фронтовой кот: освобождал Херсон и оборонял Соледар

Этот котик появился на свет в селе под Аккерманом. Приблудился к моему сыну, который служил там в начале войны. Затем пушистый товарищ входил вместе с ВСУ в Херсон, отстаивал Соледар…

Но все же боевые плацдармы для кота – не лучшая среда обитания. А оставить на произвол судьбы привязавшееся к тебе беззащитное существо тоже невозможно.

— Не хочу, чтобы он дрался за корку хлеба, остатки консервов с другими котами, — писал мне сын.

Пушистые и гладкошерстые, усатые и хвостатые друзья появились во время военных действий у многих наших защитников. Понять это просто. Кот, собака — частица родного дома, мирной жизни. А на войне — существо, о котором можно заботиться здесь и сейчас.

— Очень жалко людей. Но, если им все-таки как-то помочь можно, то животные совершенно беззащитны, — делился сын.

Его сослуживец под Соледаром подобрал молодую овчарку. После ранения бойца отправили в тыл. Собаку он забрал с собой. Рассказывал, что когда находился в госпитале, на время его лечения и ее там приютили.

А сын, получив командировку в тыловой город неподалеку от Одессы, решил отправить своего боевого кота домой. И котика с оказией нам таки доставили. У нас же кроме своего кота еще и временно перемещенная с поселка Котовского кошка проживает. В общем, получился, такой себе, «кошкин дом» — только без сказочного благолепия.

Фронтовой кот всех обшипел да вдобавок вырвал прямо из зубов у хозяина кусок мяса. Так что, приходится в воспитательных целях и для усмирения агрессивных инстинктов наших котов из пульверизатора опрыскивать.

Вот бы так с людьми можно было! Предположим, начнет Соловьев о «денацификации», брызжа ядовитой слюной, брехать — в рыло ему из баллончика прыснуть. Нервнопаралитическим газом. Уверена, в кровожадности в этом случае меня никто не обвинит.

В общем, чего только в голову ни придет, коротая долгие вечера без электричества в компании склочных котов.

Сын обещал, когда с победой вернется, забрать своего боевого котейку к себе. И очень хотелось бы, чтоб свой дом нашли множество оказавшихся бездомными домашних животных. Иногда – потерявшие своих хозяев, иногда – попросту брошенные ими.

Зачастую, оставившие на произвол судьбы своих питомцев, объясняют предательство тем, что, мол, переселенцам снять квартиру с домашним животным – практически, невозможно. И тогда появляются на улицах наших и европейских городов исхудавшие овчарки, отощавшие «персы»… Правда, рассказывали мне историю о женщине, не уехавшей из-под Херсона, потому что трех собак не на кого было оставить…

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — думаю, фразу эту знают даже те, кто не слышал об Экзюпери. А от предательства своего питомца – один шаг до предательства человека. И мы не должны себе позволить его совершить.