Фибромиалгия: когда все болит, но нет явных признаков воспаления

Фибромиалгия: боль без воспаления

Фибромиалгия (фиброзит, фибромиозит, фибромиалгический синдром) – это хроническое внесуставное невоспалительное заболевание.

Особенность его в том, что несмотря на ярко выраженный болевой синдром, не происходит воспаления, необратимого изменения или разрушения тканей организма, а также повреждения внутренних органов.

Фибромиалгия чаще возникает в уже зрелом возрасте, причем женщины страдают ею примерно в 8 раз чаще мужчин.

В чем причина внесуставных заболеваний

Несмотря на то, что фибромиалгический синдром достаточно распространен, он до сих пор до конца не изучен и причины его развития неясны. Некоторые специалисты связывают фибромиалгию с бессонницей, дефицитом гормона серотонина, нарушениями в центрах болевой чувствительности головного мозга, но официального подтверждения эти теории не имеют.

Считается, что в группе риска находятся пациенты с хроническими заболеваниями суставов и соединительной ткани, такими, как ревматоидный артрит, остеоартрит, системная красная волчанка, анкилозирующий спондилит. Также играют свою роль наследственность, чрезмерная физическая нагрузка, микротравмы, частые или хронические вирусные инфекции, дистрофические изменения мягких тканей, сильный эмоциональный стресс.

Основные симптомы фибромиалгии

Фибромиалгический синдром проявляется в виде разнообразных симптомов, не угрожающих жизни, но доставляющих больному сильный дискомфорт.

Основное проявление заболевания – генерализированный болевой синдром (в разных частях тела, а не в области одного конкретного органа), часто в виде симметричных очагов. Сначала болевые ощущения выражены неярко, но постепенно усиливаются и нередко сопровождаются расстройством чувствительности: ощущением жжения, покалывания и «мурашек», особенно в конечностях. Самые чувствительные зоны – шея, затылок, плечи, область грудной клетки, ягодицы.

Также к частым симптомам фибромиалгии относятся расстройства сна, ухудшение памяти и внимательности, головные боли и головокружения, скованность мышц по утрам, судороги в икроножных мышцах, нарушение функции кишечника. Кроме того, могут наблюдаться повышенная раздражительность и тревожность, метеозависимость, перепады настроения, подавленность и склонность к депрессии. Симптомы имеют тенденцию усиливаться при стрессах, переутомлении, переохлаждении и недостатке сна, а также при скептическом и недоверчивом отношении к проблеме со стороны врачей, близких и друзей.

Как диагностировать фибромиалгию

Диагностировать фибромиалгию зачастую затруднительно, поскольку пациент жалуется на боли во всем теле, а показатели обследований и анализов остаются в пределах нормы. Поэтому обычно диагноз ставится на основе клинических данных, дополнительные исследования назначаются лишь для того, чтобы исключить другие болезни с похожими симптомами.

В пользу фибромиалгии говорит генерализованный болевой синдром, который беспокоит человека в течение трех месяцев и дольше. Также при пальпации специалист обнаруживает чувствительные болезненные точки при отсутствии на этих участках покраснения, отека и локального повышения температуры. В целом к процессу диагностики могут привлекаться врачи различных специальностей: невролог, психиатр, психолог, эндокринолог, ортопед, ревматолог, физиотерапевт.

Лечение фибромиалгии

Специфических лекарств от фибромиалгии не существует, лечение назначается комплексное и симптоматическое, с учетом индивидуальной ситуации пациента. Оно может включать прием обезболивающих, противосудорожных, седативных и улучшающих сон препаратов. К распространенным немедикаментозным методам относятся физиопроцедуры, массаж, гидромассаж, иглоукалывание, санаторно-курортное лечение в сухом и теплом климате.

Профилактические мероприятия

Также рекомендуются регулярные физические упражнения на растяжение и аэробные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде (в идеале следует заниматься в утренние часы). Убрать или снизить симптоматику помогают и дыхательные практики, медитации, занятия йогой, психотерапия.