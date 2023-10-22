Избил до смерти мать и ушел к друзьям: какой приговор вынес суд?

Об этом рассказали в областном управлении полиции.

Убийство произошло в марте прошлого года. Мужчина, который жил за счет маминой пенсии, разозлился, когда пожилая женщина отказала ему в деньгах. Озверевший сын набросился на мать с кулаками, а после того, как она упала на пол – побил ее ногами, а после отправился к друзьям. От полученного травматического шока, множественных переломов ребер и внутреннего кровоизлияния старушка скончалась.

Надеясь отвести от себя подозрение и избежать ответственности, мужчина отрицал свою причастность к смерти матери и уверял правоохранителей, что в тот день остался с ночевкой у друзей, а умершую мать обнаружил только утром и сразу сообщил об этом своей сестре, которая вызвала скорую и полицию.

В рамках начатого уголовного производства, следователи назначили ряд экспертиз, собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры и выдвинули подозреваемому обвинения в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть.

Рассмотрев материалы производства и исследовав собранные полицейскими доказательства, суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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