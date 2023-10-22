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Наш октябрьский летний Привоз: немного колорита и ценовой калейдоскоп

Наш октябрьский летний Привоз: немного колорита и ценовой калейдоскоп

Что там на календаре? Октябрь подходит к концу? Да, подходит, но по дороге еще и решил, что он лето: так и обжигает солнышко, как может, снова температурные рекорды… А что там на нашем Привозе?

Кто пришел на Привоз помыться?

А на Привозе – тоже лето. Люди на календарь посмотрели, увидели, что октябрь, теперь получили «радость»: чуть ли не у каждого в руках вместе с пакетами с покупками – еще и куртка…

– Вот что это такое – кран или мусорник? – спрашивает мужчина недовольно.

– И зачем так громко спрашивать? Вот сами увидите – это два в одном: и кран, и место для мусора рядом. Чтобы удобно было.

– Это удобство?! Мне кран нужен! Без мусорника!

И вот что ответить на это замечание? Если действительно так и есть: кран на Привозе – это действительно «два в одном». Ну еще и третье – можно улыбнуться, потому что кто-то добавил, правда, тише:

– Кто здесь на Привоз помыться пришел?.. Там неподалеку веники продаются и еще что-то для бани.

На Привозе, октябрь 2023
Крытый корпус одесского Привоза
Привоз, кран
Рыба на Привозе
Привоз, банные принадлежности

Да, свой колорит на Привозе все еще есть, хотя многие считают, что его стало меньше с началом войны…

Выходные дни. Люди поспешили на главный рынок города, к тому же теперь до родного Привоза можно добраться привычными трамваями.

Одесский Привоз в октябре: что с ценами?

А что там с ценами в период октябрьского лета?

Начинаем с овощей (цены за килограмм)

  • картофель «стартует» от 10-15 грн;
  • лук – 10-25 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 15-30 грн;
  • огурцы – 45-80 грн;
  • помидоры – 25-80 грн;
  • сладкий перец – 25-70 грн;
  • баклажаны – 20-30 грн;
  • капуста – 20-30 грн.
  • грибы (шампиньоны) «стартуют» от 90 грн.
Овощи на Привозе
На Привозе, грибы
Привоз, торговля овощами
Одесский Привоз, 21.10.2023

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Теперь – к фруктам (цены за килограмм)

  • яблоки – 20-30 грн;
  • слива – 20-35 грн;
  • виноград – 35-90 грн;
  • персики – 45-90 грн;
  • дыни – 30-35 грн;
  • лимоны – 45-60 грн;
  • мандарины – 55-70 грн.
Привоз, овощи и фрукты
На Привозе, яблоки и тыква
Одесский Привоз в октябре
На Привозе, хурма

Что там с мясом?

Начнем с телятины. Конечно, цены корректируются: задняя часть телятинки стоит 210-240 грн, телячья лопатка обойдется вам от 210 до 240 грн. Телячья шея «в среднем» стоит 170-180 грн, ребра – 120-150 грн.

Свинина. Если любите шею, то она вам обойдется в диапазоне 210-230 грн; задняя часть «уходит» по 180-190 грн; лопатка – по 150-170. Ребра – от 170 до 190 грн.

Привоз, домашняя птица
Привоз, мясной корпус
В мясном корпусе одесского Привоза

Сало? Если толстое, то цена колеблется от 160 до 200 грн. Тонкое можно найти и по 80, но «в среднем» оно стоит 100 грн. Соленое сало в мясо-молочном корпусе стоит в диапазоне от 160 до 240 грн.

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