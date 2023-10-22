Наш октябрьский летний Привоз: немного колорита и ценовой калейдоскоп

Что там на календаре? Октябрь подходит к концу? Да, подходит, но по дороге еще и решил, что он лето: так и обжигает солнышко, как может, снова температурные рекорды… А что там на нашем Привозе?
Кто пришел на Привоз помыться?
А на Привозе – тоже лето. Люди на календарь посмотрели, увидели, что октябрь, теперь получили «радость»: чуть ли не у каждого в руках вместе с пакетами с покупками – еще и куртка…
– Вот что это такое – кран или мусорник? – спрашивает мужчина недовольно.
– И зачем так громко спрашивать? Вот сами увидите – это два в одном: и кран, и место для мусора рядом. Чтобы удобно было.
– Это удобство?! Мне кран нужен! Без мусорника!
И вот что ответить на это замечание? Если действительно так и есть: кран на Привозе – это действительно «два в одном». Ну еще и третье – можно улыбнуться, потому что кто-то добавил, правда, тише:
– Кто здесь на Привоз помыться пришел?.. Там неподалеку веники продаются и еще что-то для бани.
Да, свой колорит на Привозе все еще есть, хотя многие считают, что его стало меньше с началом войны…
Выходные дни. Люди поспешили на главный рынок города, к тому же теперь до родного Привоза можно добраться привычными трамваями.
Одесский Привоз в октябре: что с ценами?
А что там с ценами в период октябрьского лета?
Начинаем с овощей (цены за килограмм)
- картофель «стартует» от 10-15 грн;
- лук – 10-25 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 15-30 грн;
- огурцы – 45-80 грн;
- помидоры – 25-80 грн;
- сладкий перец – 25-70 грн;
- баклажаны – 20-30 грн;
- капуста – 20-30 грн.
- грибы (шампиньоны) «стартуют» от 90 грн.
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Теперь – к фруктам (цены за килограмм)
- яблоки – 20-30 грн;
- слива – 20-35 грн;
- виноград – 35-90 грн;
- персики – 45-90 грн;
- дыни – 30-35 грн;
- лимоны – 45-60 грн;
- мандарины – 55-70 грн.
Что там с мясом?
Начнем с телятины. Конечно, цены корректируются: задняя часть телятинки стоит 210-240 грн, телячья лопатка обойдется вам от 210 до 240 грн. Телячья шея «в среднем» стоит 170-180 грн, ребра – 120-150 грн.
Свинина. Если любите шею, то она вам обойдется в диапазоне 210-230 грн; задняя часть «уходит» по 180-190 грн; лопатка – по 150-170. Ребра – от 170 до 190 грн.
Сало? Если толстое, то цена колеблется от 160 до 200 грн. Тонкое можно найти и по 80, но «в среднем» оно стоит 100 грн. Соленое сало в мясо-молочном корпусе стоит в диапазоне от 160 до 240 грн.
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