Новости Одессы и Одесской области

Как бесплатно получить обезболивающие лекарства?

Как бесплатно получить обезболивающие лекарства?

С 31 августа 2023 года перечень лекарств по программе «Доступные лекарства» пополнился препаратами для паллиативных больных (людей с тяжелыми заболеваниями). В частности, уже можно получить шесть препаратов «Морфина» в таблетках: четыре бесплатно и два – с небольшой доплатой.

Получить обезболивающие могут люди, у которых установлен основной диагноз, паллиативный статус и диагноз «хроническая боль».

Что необходимо сделать, чтобы получить лекарства?

Обратиться к семейному или лечащему врачу

  • Пациентам с онкологией: обратиться к семейному врачу. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз «хроническая боль» и создаст электронный рецепт.
  • Пациентам с психическими расстройствами: обратиться к врачу-психиатру. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз «хроническая боль» и создаст электронный рецепт.
  • Другим паллиативным пациентам: обратиться к семейному врачу за направлением к врачу-специалисту. Врач при наличии паллиативного статуса установит диагноз «хроническая боль» и назначит обезболивающие лекарства. Далее – обратиться к семейному врачу, который создаст электронный рецепт.

Посетить аптеку

Посетить любую аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по направлению «Опиоидные анальгетики», и предоставить работнику аптеки электронный рецепт в виде 16-значного номера и код подтверждения.

К сведению: найти ближайшую аптеку, отпускающую обезболивающие, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

Выбрать нужные препараты

Выбрать из предложенных работником аптеки те препараты, стоимость которых возмещается государством.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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