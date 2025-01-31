Учили медики, которые спасали наших «на нуле»

Екатерина посещала курсы в Днепре и Одессе, где обучали военные медики, которые «на нуле» оказывали помощь раненым. Этим летом в Киеве она прошла курсы госпитальеров.

— Условия были максимально приближены к реальным военным будням — и кровь, и эвакуация, и дроны. Даже уже многое умея, знаю, что еще есть чему учиться, — говорит волонтер.

До большой войны Екатерина с семьей жила в Одессе. И вместе с родителями и дядей — аграриями помогала односельчанам — участникам АТО деньгами, продуктами, автомобилями.

— Все изменилось с началом полномасштабного вторжения, — вспоминает Екатерина, — Одессу атаковали, но у нас и в мыслях не было куда-то ехать. Хотя люди выезжали. А я решила, что никуда не поеду, останусь и буду помогать нашим защитникам.

Сначала помогали военным-односельчанам — передавали ребятам все, в чем была потребность. Часто перегоняли машины. Ездили на херсонское направление машинами, заполненными продуктами и медикаментами.

Теперь знает все об аптечках и рюкзаках

Когда стали привозить первых раненых с херсонского направления в одесский госпиталь, Екатерина для них покупала лекарства, обезболивающие. Потом научилась у Николая Полового — боевого парамедика, военного капеллана — составлять аптечки.

— Это был титанический труд. Мне сейчас 50 аптечек легче даются, чем тогда пять. Именно господин Николай привлек меня к тактической медицине. Он объяснил, что обязательно должны быть сертифицированные комплектующие, что все должно быть по стандарту, по протоколу. И теперь я хорошо разбираюсь в аптечках и медицинских рюкзаках, поэтому сосредоточилась именно на этих необходимых для наших воинов вещах, — говорит волонтер.

Через некоторое время Екатерина решила переехать к родителям в село Плоское, что на Балтщине, где продолжила волонтерить.

Человек, который никогда не подведет

Сегодня номер телефона Екатерины Маляр знаком многим украинским защитникам. Военные передают друг другу ее контакты как человека, который никогда не подведет и всегда выполнит обещанное.

— Ежедневно я получаю по пять-шесть звонков или сообщений с просьбой помочь. Мой номер известен и командирам бригад, и начмедам. Бывало, кто-то звонит и говорит, что встретил знакомого, который получил от меня аптечку, и просит и ему помочь. Разве я могу отказать?

»Для меня — военный, для кого-то — вселенная»

Екатерина хорошо осознает, что малейшее промедление может забрать чью-то жизнь. И старается все успеть.

— Сейчас у меня больше злости. Я должна это делать, чтобы не отчаяться. И буду заниматься волонтерством столько, сколько будет необходимо. Потому что точно знаю, что мне не труднее, чем ребятам «на нуле». Я не могу сказать им «нет», потому что осознаю, насколько на фронте нужна помощь тыла, — говорит Катя, — Поэтому бывает, что параллельно с тактической медициной веду и другие сборы. Это дроны, колеса, тепловизоры, генераторы. Открываю такие параллельные сборы только потому, что военные говорят, что надежда есть только на меня, потому что уже все отказали.

Каждый день для волонтера — это борьба за чьи-то жизни. Ведь каждая собранная аптечка, каждый рюкзак могут спасти украинского защитника.

— Я не делаю что-то невероятное. Это моя прямая обязанность. Мне важно быть причастной к нашему общему делу, делать то, что я умею. Составляю аптечку или рюкзак и меня радует, что благодаря этому будет спасен чей-то сын, муж, отец. Для меня — военный, для кого-то — вселенная, — говорит Екатерина.

Одинаково ценны и пятьдесят, и пять тысяч гривен

Она благодарна за понимание людям, которые постоянно с ней, которые откликаются на все запросы фронта.

— Одинаково ценны и пять тысяч гривен, и пятьдесят гривен, потому что у людей разные возможности. Есть пенсионер, который ежемесячно приносит с пенсии 500 гривен. Зная, какие мизерные пенсии, я сначала отказалась брать. На что он сказал: «Я хочу помогать военным. Ты знаешь, что надо ребятам». Этим людям не нужны мои отчеты, хотя я отчитываюсь регулярно. Так что это наша общая работа, я только умею организовать, — говорит волонтер.

Поддерживают и сами военные, когда сообщают, что отправленный ею медицинский рюкзак спас немало ребят, и если бы не он, то кто-то бы не вышел с позиции.

Плюсик есть — значит, все хорошо

Радуется, когда поступают от ребят короткие сообщения: «уцелели», «получили», «выжили». Это дает силы к жизни. К сожалению, многие из контактов уже никогда не появятся в сети.

Среди волонтеров есть понятие «мои ребята». Потому что определенными бригадами, батальонами они занимаются больше, чем другим.

— Это нормально. И когда ты пишешь своим ребятам, которых никогда не видела, просишь откликнуться, они обычно просто ставят «плюсики». Для меня это сигнал, что с ними все хорошо. Но иногда те «плюсы» исчезают. Потом жена или мать сообщают, что их родной погиб. Я плачу, когда теряю кого-то из своих ребят. Мне надо побыть в одиночестве, выплакать боль, — эмоционально говорит Катя.

Почему аптечки — болезненная тема?

Екатерина признается, что бывают минуты слабости, но опустить руки не дают друзья на Facebook. Именно они стали ее активными помощниками.

— Одной делать сборы непросто. Сегодня нас много и это радует, потому что дает положительные результаты. Мы никогда не виделись, но стали друзьями. Знаете, волонтер, по моему мнению, — это «больной» человек, который свое свободное время отдает на благо чужих людей. Наши защитники откровенно говорят, что без волонтеров они не справились бы. Приведу один пример из моей больной темы — аптечки. Почему это сегодня так важно? Потому что все аптечки, которые выдают военным, ставят на их баланс. Аптечку выдают один раз и «навсегда», потому что по непонятным причинам воины должны их потом вернуть. Но аптечка — это расходный материал и должна автоматически списываться. Когда идешь на какое-то задание и имеешь хотя бы малейшее повреждение, должен использовать бинт, не говорю уже о чем-то более серьезном. У меня часто одни и те же ребята через два-три месяца снова просят аптечки. Потому что свою или использовали, или, выходя с позиций, потеряли, или она сгорела или просто не успели прихватить с собой. Это же война!

«Мама, тебя знает искусственный интеллект!»

— Как-то дочь Ксения прибежала из школы и радостно сказала: «Мама, представляешь, тебя знает искусственный интеллект»!

Выяснилось, что на уроке гражданского образования учительница предложила детям поговорить об известных людях Украины. А Ксения предложила поговорить о ее маме-волонтере. Искусственный интеллект, который привлекли к обсуждению, много знал об этой неординарной личности.

Женщина не скрывает — ей приятно, что дети уважают и гордятся ее делом. И она горда тем, что ее дети, тринадцатилетняя Ксения и девятилетний Тимофей, растут патриотами и также присоединились к волонтерскому фронту.

»Ксения Ивановна, составьте аптечку»

Кстати, Ксения хорошо знает, как составить медицинский рюкзак или боевую аптечку — дочь собирает их вместе с мамой. Она знает, где что лежит, как называется, сколько чего подготовить.

— Если я в отъезде, а срочно нужна аптечка, звоню ей: «Ксения Ивановна, срочно нужно составить аптечку». И она сделает все как надо. Для Тимофея тоже находится работа: сложить медицинские перчатки, разложить коробки, рассортировать Pill-pack*. Дети понимают, насколько важна наша работа и помогают с удовольствием, — говорит Екатерина.

Тимофей мечтал о профессиональном бинокле. Но в начале большой войны подарил его военным. Семья отдала ноутбук, планшет, телефон. Дети донатят свои деньги, которые получают на праздники.

— Если мы сами не на фронте, то должны делать все для тех, кто нас защищает, — уверена Екатерина Маляр.

*Pill-pack — индивидуальная разовая доза медицинских препаратов, которую надо принять сразу после ранения.

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