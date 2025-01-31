По информации экологов, собранный мазут сейчас хранится в специальных помещениях, однако механизм его утилизации и источники финансирования этого процесса пока не определены. Кроме местных специалистов, к изучению ситуации планируют присоединиться эксперты из Нидерландов и Японии.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе затонули российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Черное море попало более 4000 тонн мазута. Предварительная оценка ущерба от разлива нефтепродуктов составляет 14 миллиардов долларов. По данным ученых, это самый крупный подобный случай в истории мореплавания Черного моря.

Ранее мы рассказывали, что На одесском побережье снова нашли следы мазута, а одесский порт установит специальные очистные ограждения.