Подарки от имени Стаса

В этот день в зале спортшколы, где собрались на турнир молодые спортсмены и спортсменки, было очень шумно — дети не сдерживают своих эмоций. Юным баскетболистам важны соревнования, чтобы увидеть уровень собственной технической и физической подготовки, научиться слаженной командной игры.

На турнир пришел отец погибшего героя Константин Топала. Они с женой Викторией приобрели для всех участников турнира три комплекта медалей, грамоты и сладости — от имени Стаса. Говорят, он очень любил вкусненькое, но когда покупал для себя, всегда делился с товарищами.

— Наш сын занимался баскетболом, боксом и посещал тренажерный зал, — рассказывает отец юного героя. — Когда Стас был еще маленьким, я во дворе нашего дома установил турники — и все ребята с пользой для здоровья проводили время.

Принял присягу накануне войны

— Стасик всегда стремился быть первым, на всех «Стартах надежд» он бежал чуть ли не до потери сознания, не сдавался — лишь бы его команда одержала победу, — вспоминает о своем друге Екатерина Борисюк.

— Мы вместе с ним занимались спортом, ходили в спортзал «Атлант», — рассказывает друг Давид Кирмиза, — Стас прекрасно плавал. Сам по себе он был здоровый парень. И настойчивый.

У юноши были водительские права на несколько категорий, он получил диплом электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

— Но в этой специальности он не видел себя, — рассказывает его друг Александр Сташко, — Поскольку Стас был очень спортивный, решил стать военным. Мы это решение обсуждали, говорили: подумай, может, таки на гражданке чем-то займешься? Но он уже принял решение. Стас несколько раз ходил в военкомат. Его взяли не сразу, но он все равно добился своего.

Морской пехотинец Станислав Топала принял присягу за несколько месяцев до начала широкомасштабной войны. Она застала его в Николаеве.

Солдата настигла пуля снайпера

Парень из города Рени погиб во время обороны Мариуполя, в тяжелых уличных боях. О том, как это было, родителям рассказала жительница Мариуполя, которая в тот день не успела спрятаться в подвал.

Отряду ВСУ угрожало окружение, пытались выбраться. Женщина слышала, как командир приказал: «Стас, вперед!». Солдат бросился через улицу — но его настигла пуля снайпера. Отряд понял, что путь вперед отрезан — и отступил в район металлургического комбината, где держал оборону еще две недели.

Лишь через две недели, когда канонада стихла, жители смогли выйти из подвалов. Вокруг было много убитых мирных граждан и один воин. Они завернули тело молодого бойца в покрывало и похоронили прямо во дворе. Одна из женщин сохранила у себя документы Стаса, их фото она выложила в социальные сети. Так жители города Рени Виктория и Константин Топала узнали о гибели сына.

Станислав Топала награжден орденом «За мужество» третьей степени (посмертно). Его именем названа одна из улиц города Рени.

— Мы хотим, чтобы баскетбольный турнир памяти Станислава Топала стал ежегодным, — сказал тренер Борис Кюркчи, — Это будет дань памяти всем нашим землякам, которые вернулись домой на щите.

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