Дом Руссова больше не принадлежит Одессе: кому досталось самое красивое здание

Вечером 23 февраля громада Одессы, в лице городского совета, лишилась права собственности на памятник архитектуры в самом центре города – дом Руссова. Такое решение принял суд, передав право собственности ОСМД.

Одесса лишилась дома Руссова за три минуты

О том, что дом Руссова более не принадлежит Одессе, в своем видеообращении рассказал мэр города Геннадий Труханов.

Он сообщил, что на заседании 23 февраля по делу дома Руссова Юго-западный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу беглого бизнесмена (речь идет о Руслане Тарпане).

«За три минуты, а именно столько длилось судебное заседание, город потерял более 5 тысяч квадратных метров имущества, которое по праву принадлежит Одесской громаде. Своим решением суд отменил нашу регистрацию права собственности, то есть право собственности одесситов на дом Руссова. Этот памятник архитектуры спасал город, мы не восстановили, а создали его заново», — сказал городской голова.

Геннадий Труханов отметил, что с 2015 года ни одна юридическая процедура: решение исполкома или сессии городского совета не были опротестованы. А решение суда по дому Руссова – это фактическое узаконивание преступления.

«Когда суд стает на бок человека, известного своими многочисленными махинациями, и который находится в международном розыске, — это удар в спину. А в военное время, это не только решение против города, но и всей Украины», — возмутился мэр Одессы.

Но город не собирается мириться с таким несправедливым, по мнению муниципальных властей, судебным решением.

Следующие шаги одесской мэрии такие:

Городские власти уже сейчас готовят жалобу в кассационную инстанцию Будет сделано обращение в Высшую раду правосудия

По словам Труханова, будет сделано все возможное в рамках закона, чтобы восстановить справедливость.

«Да, мы проиграли бой. Но не войну. Я уже говорил раньше, что в вопросе сбережения дома Руссова буду идти до нашей победы. Мы пройдем этот путь, вернем наш памятник его законным собственникам – одесситам», — выразил уверенность мэр Одессы.

Кому достался дом Руссова

В процессе реконструкции здания Тарпан устроил так, что большинство помещений в нем, как жилых, так и нежилых, стало принадлежать компании Тарпана или гражданам, с ним связанным. Он создал объединение совладельцев многоквартирного дома «Реставратор-21», которое претендовало на здание. Решение суда от 23 февраля как раз и вернуло дом Руссова этому ОСМД, которое контролирует бизнесмен.

Отметим, ремонтом здания занималась компания «Укрспецпроект», которая также имеет отношение к Тарпану. После завершения работ выяснилось, что они были выполнены не качественно. Полиция объявила подозрение руководству фирмы.

После этого горсовет Одессы вернул здания в коммунальную собственность и мэрия за собственный счет, потратив на реставрацию 150миллионов гривен, восстановила здание.

Кто такой Руслан Тарпан

Руслан Тарпан – в прошлом одесский застройщик, владелец множества строительных фирм. В Одессе больше всего известен реконструкциями Староконного рынка, Инфекционной больницы, Гостиницы «Большая московская» на Дерибасовской, Екатерининской площади, на которую поставил памятник Екатерине II (его уже снесли).

Больше всего же Тарпан прославился воровством бюджетных денег. Во время липовой реконструкции дома Руссова и строительстве глубоководного выпуска в Лузановке его фирмы похитили сотни миллионов гривен. После чего бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сейчас Руслан Тарпан скрывается где-то за границей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что фирмы, связанных с беглым застройщиком Тарпаном, хотят присвоить дом Руссова, отреставрированный за счет городского бюджета.

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