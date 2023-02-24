Заместитель Марченко, уволенный за коррупцию, попробовал восстановиться на работе

Уволенный со скандалом бывший заместитель главы Одесской области не смог вернуть должность. Он обратился в суд после того, как прошел срок исковой давности.

Олег Муратов, бывший заместитель главы Одесской областной военной администрации, который был подозреваем в коррупции, не смог вернуть свою должность через суд.

Согласно решению суда, он не подал исковое заявление в установленный законом месячный срок.

Председатель Одесского окружного административного суда, судья Анатолий Радчук, указал в своем решении, что Муратов узнал о своем увольнении еще 10 января. Соответственно, месячный срок на обращение в суд начался 11 января 2023 года и закончился 10 февраля 2023 года.

Исковое заявление было сформировано представителем Муратова в системе «Электронный суд» 12 февраля и зарегистрировано в Одесском окружном административном суде 13 февраля, т.е. спустя установленный месячный срок.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе по подозрению в коррупции 5 января задержан вице-губернатор Олег Муратов. Его обвинили в вымогательстве взятки в 35 тысяч долларов. Задержание провела СБУ.

Правда вскоре чиновник вышел из следственного изолятора под залог размером в 3 миллиона 200 тысяч гривен.

После чего был уволен 10 января приказом главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.