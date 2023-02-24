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Заместитель Марченко, уволенный за коррупцию, попробовал восстановиться на работе

Заместитель Марченко, уволенный за коррупцию, попробовал восстановиться на работе

Уволенный со скандалом бывший заместитель главы Одесской области не смог вернуть должность. Он обратился в суд после того, как прошел срок исковой давности.

Олег Муратов, бывший заместитель главы Одесской областной военной администрации, который был подозреваем в коррупции, не смог вернуть свою должность через суд.

Согласно решению суда, он не подал исковое заявление в установленный законом месячный срок.

Председатель Одесского окружного административного суда, судья Анатолий Радчук, указал в своем решении, что Муратов узнал о своем увольнении еще 10 января. Соответственно, месячный срок на обращение в суд начался 11 января 2023 года и закончился 10 февраля 2023 года.

Исковое заявление было сформировано представителем Муратова в системе «Электронный суд» 12 февраля и зарегистрировано в Одесском окружном административном суде 13 февраля, т.е. спустя установленный месячный срок.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе по подозрению в коррупции 5 января задержан вице-губернатор Олег Муратов. Его обвинили в вымогательстве взятки в 35 тысяч долларов. Задержание провела СБУ.

Правда вскоре чиновник вышел из следственного изолятора под залог размером в 3 миллиона 200 тысяч гривен.

После чего был уволен 10 января приказом главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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