Житель Одесской области рассказал о ВСУ в «Чат Рулетке» – суд вынес приговор

Ключевые моменты:

Житель Одесской области передал в видеочате «Чат Рулетка» блогеру из страны-агрессора информацию о позициях украинских военных;

Разговор длился более 6 минут и был опубликован на YouTube; видео позволяло идентифицировать местность, блокпосты и оборонительные позиции;

Мужчину задержали в ноябре 2024 года, он признал вину и был приговорен к 5 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

По данным областной прокуратуры, мужчина присоединился к онлайн-сервису видеочатов «Чат Рулетки», который обеспечивает анонимное общение пользователей из разных стран. Там он начал диалог с блогером, позиционировавшим себя как представитель страны-агрессора.

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В ходе разговора фигурант сообщил информацию о расположении отдельных подразделений воинских частей в Одессе, а также детали функционирования охраны на объектах.

«Запись этого диалога, который длился более шести минут, впоследствии была опубликована на YouTube. Его содержание позволяло идентифицировать местность, структуру блокпостов и оборонительные позиции, что могло быть использовано врагом для воздушных атак или диверсий», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители разоблачили мужчину в ноябре 2024 года. Приговора он ждал под стражей. На судебном заседании свою вину полностью признал.

Суд признал мужчину виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2) и приговорил его к наказанию в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее в Одессе задержали мужчину за попытку купить секретные разработки ВСУ.