Год вторжения: что происходит на фронте и потери рф в 366-й день войны

Оперативная информация от Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 24 февраля 2023 о ситуации на передовой и потерях российских оккупантов.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ 24 февраля

Слава Украине! Начались триста шестьдесят шестые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия врага сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леоновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водологи, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области.

В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелкового, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двухлетней и Огурцовой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской и Григорьевке, Спорного, Берестового, Раздолевки и Федоровки Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине. Также пострадали Спирн и Сакко и Ванцетти Донецкой области. На направлении оккупанты применили 6 баражирующих боеприпасов типа «Ланцет».

На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Железнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка. Обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Железнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населённых пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Камянское, Лукьяновское, Степногриск и Павловское – Запорожской, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. В целом — районы более 30 населенных пунктов.

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в российской федерации. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях на территории Украины.

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением. Отключение сети Интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

Потери россии на войне в Украине на 24 февраля 2023 года

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, состав боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 146820 ( +970 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

) человек ликвидировано / persons were liquidated, танков / tanks ‒ 3363 ( +13 ) ед,

) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 6600 ( +7 ) ед,

) ед, артиллерийских систем / artillery systems – 2363 ( +11 ) ед,

) ед, РСЗО / MLRS – 474 ( +3 ) ед,

) ед, средстваПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 247 ( +3 ) ед,

) ед, самолетов / aircraft – 299 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2033 ( +4 ),

), крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 873 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5224 ( +9 ) ед,

) ед, специальная техника / special equipment ‒ 229 (+1).