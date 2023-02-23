У Одессы хотят украсть дом Руссова, город начинает бой за памятник – мэр Одессы (видео)

Фирмы, связанных с беглым застройщиком Тарпаном, хотят присвоить дом Руссова, отреставрированный за счет городского бюджета. Об этом рассказал в своем видеообращении городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Одесса будет судиться за дом Руссова

Он сообщил, что 24 февраля 2023 в апелляционном хозяйственном суде город снова будет отстаивать свое право на дом Руссова. Мэр пояснил, что ряд фирм, связанных с Русланом Тарпаном, пробуют украсть у одесситов эту архитектурную жемчужину.

«Это те люди, которые, в свое время, ее фактически уничтожили. В то время как город за бюджетные средства спас и восстановил памятник», — сказал Геннадий Труханов.

По словам мэра, позиция городских властей четкая и прозрачная – дом Руссова принадлежит одесситам.

«И пока наши военные воюют на фронте, мы вынуждены бороться за права на внутреннем фронте, защищать свое имущество. В том числе и от таких авантюристов-эмигрантов. Тем более, что недавно дом Руссова стал частью Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО», — заявил Труханов.

По мнению руководителя Одессы, этот процесс – настоящее испытание не только для судебной системы, но и для всего украинского общества.

«И я уверен, что, не смотря на войну, правда победит и мы в правовом поле дадим решительный отпор рейдерам. Мы его охраняли и оберегали только для одесситов, а значит и принадлежать он будет только одесситам», — такими словами завершил свое обращение Геннадий Труханов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в 2020 году хозяйственный суд Одесской области признал регистрацию Дома Руссова за территориальной громадой Одессы законной. Но, как видим, оставшиеся не у дел строительные компании, хотят вернуть городскую собственность себе.

Руслан Тарпан и Одесса

Руслан Тарпан – застройщик, владелец строительной компании «Инкор» и рядя других. Его компании в свое время выигрывали много тендеров от одесской местной власти. В частности, реконструировали Староконный рынок, Областную инфекционную больницу, Екатерининскую площадь. На средства Тарпана был восстановлен и установлен памятник Екатерине II (Основателям Одессы), который демонтировали в 2022 году как российский имперский символ.

Среди выигранных Русланом Тарпаном тендеров было строительство глубоководного выпуска в Одессе. Выпуск, построенный его компанией, оказался неработоспособным. При этом из городского бюджета Тарпан похитил более 200 миллионов гривен, постоянно завышая стоимость работ и оттягивая сроки сдачи проекта.

В 2017 году Руслана Тарпана объявили в национальный, а потом в международный розыск. Сейчас беглый бизнесмен, предположительно, скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах.

В 2021 он был арестован заочно.

Компания Тарпана «Реставратор» была первым подрядчиком, выигравшим тендер на ремонт дома Руссова. Но, вскоре после победы в тендере, Руслан Тарпан лично заявил, что восстановить памятник архитектуры невозможно и его надо снести.