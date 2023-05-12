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В Одессе один из пляжей готовят к купальному сезону (фото)

В Одессе один из пляжей готовят к купальному сезону (фото)

На 12-й станции Большого Фонтана в Одессе готовят к купальному эзону и практически весь пляж накрыли деревянным настилом. Об этом сообщила журналистка Ольга Гвоздецкая в фейсбуке.

Прежде этот пляж был без дополнительных конструкций.

«А в Одессе пляжную тему «потеряли» все. И активисты, и журналисты. Не потеряли только чиновники и бизнесмены. Поэтому этим летом деревянный настил «Ривьеры» потягается с «Ибицей». От 13 до 16-й ст. Фонтана это единственный пляж, который строит что-то новое. Все остальные пока обходятся старенькими площадками. Немножко красят, немного чинят. На новое, наверное, нет средств. Война же…», — написала Ольга Гвоздецкая под фотографиями обустройства пляжа «Ривьеры».

Журналистка также напомнила, как депутаты и активисты разбили настил на Золотом берегу в 2022 году. «Сколько шума было. А что теперь? Пусть закладывают пляжи? Пусть имитируют безопасный от мин загар? Или просто средства на новенькие ароматные доски передадут ВСУ?», — прокомментировала Ольга Гвоздецкая.

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Фото: Ольга Гвоздецкая

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Редакция ПРОФИЛЬ

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