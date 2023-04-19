Болит голова, быстро устаете и частая апатия: это может быть опасное заболевание мозга

Энцефалопатия — не воспалительное поражение сосудов головного мозга, опасное своими осложнениями. Часто сопровождается головными болями, постоянной усталостью и отсутствием интереса к привычным делам. Кому оно грозит и как с ним бороться, рассказала невролог высшей категории Оксана Щитник.

Виды энцефалопатии

Энцефалопатия – это общее название для невоспалительных заболеваний головного мозга, при которых происходят дистрофические изменения его тканей и нарушается нормальное функционирование.

Существует много разновидностей этой патологии, связанных с причинами ее возникновения. Кроме того, энцефалопатия может быть хронической или кратковременной, врождённой или приобретённой вследствие перенесенных инфекционных заболеваний, травм, нарушений метаболизма, гиповитаминоза и т.д. Заболевание встречается у людей всех возрастов, но чаще всего диагностируется у пожилых пациентов.

Основные причины появления энцефалопатии

Основной причиной энцефалопатии считается ишемия — хроническое недостаточное поступление кислорода к клеткам мозга из-за поражения сосудов, вызванного различными хроническими заболеваниями:

повышенным артериальным или внутричерепным давлением;

сахарным диабетом;

атеросклерозом;

тромбозом.

Другими косвенными виновниками нарушений мозговой деятельности могут стать:

тяжелые заболевания печени и почек;

алкогольная или наркотическая зависимость;

интоксикация организма химикатами или тяжелыми металлами;

прием некоторых лекарств;

перенесенные инфекции;

травмы головы и мозга.

Как проявляется заболевание мозга

Симптомы энцефалопатии отличаются в зависимости от причин ее развития, локализации, степени и характера поражения.

При хронической форме энцефалопатии головного мозга проявления вначале бывают малозаметными и усиливаются постепенно. К наиболее распространенным признакам относятся:

головокружение;

головные боли;

шум в голове;

быстрая утомляемость;

слабость;

нарушения сна;

раздражительность;

слезливость;

ухудшение памяти и внимательности;

напряжение в мышцах;

С развитием заболевания могут возникнуть:

замедление и шаткость походки;

укорочение шага;

нарушения речи и мимики;

снижение остроты слуха и зрения;

тремор конечностей;

апатия;

депрессия.

При острых формах заболевания пациента иногда беспокоят:

тошнота;

рвота;

дезориентация;

судороги;

различные психические нарушения.

Как выявить заболевание мозга

Если у вас наблюдается ряд характерных симптомов энцефалопатии, которые не проходят после полноценного отдыха, нужна консультация невролога. Помимо опроса и осмотра пациента, измерения его артериального давления, врач назначает комплексное обследование:

общий и биохимический анализ крови;

ультразвуковую допплерографию сосудов головного мозга и шеи;

реоэнцефалографию;

рентген шейного отела позвоночника;

МРТ головного мозга и т.д.

Также проводится диагностика сопутствующих заболеваний, которые способны вызвать энцефалопатию. Кроме обследования у невролога может понадобиться консультация кардиолога, эндокринолога, нефролога, гастроэнтеролога и других специалистов.

Как лечить энцефалопатии

Терапия всегда зависит от причин, спровоцировавших болезнь, и подбирается индивидуально с учетом формы и стадии энцефалопатии, выраженности симптомов. В первую очередь она направлена на лечение основного заболевания (атеросклероз, диабет, гипертония, почечная недостаточность). Кроме того, назначаются препараты, улучшающие кровообращение головного мозга и мозговую активность, уменьшающие воспаление и выводящие токсины. Также может быть рекомендован прием анальгетиков, антидепрессантов, гормонов, антиоксидантов, витаминов.

Иногда, чтобы наладить нормальное кровообращение головного мозга, требуется хирургическое вмешательство, например, стентирование сонных артерий при атеросклерозе.

Помимо медикаментозного лечения, применяется физиотерапия, массаж воротниковой зоны, иглоукалывание. Также больному рекомендуется изменить образ жизни: отказаться от вредных привычек, следить за питанием, быть физически активным, избавиться от лишнего веса.

В целом лечение энцефалопатии – процесс длительный и сложный, поэтому пациент должен настраивать себя соответствующим образом и выполнять все рекомендации врача. Прогрессирование болезни приводит к ухудшению работы головного мозга и повышает риск развития психических отклонений, деменции и инсульта.

Ирина Лебединец

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