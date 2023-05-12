Будут ли в Одессе закрывать детские сады: заявление Департамента образования горсовета

Из-за громкого заявления Министерства образования и науки о планах развивать альтернативные формы получения дошкольного образования в Украине, в Одессе начали распространяться слухи о закрытии десятков детских садов. В Департаменте образования и науки Одесского горсовета прокомментировали ситуацию.

«Начну с основного: никто детские сады в Украине закрывать не планирует! Это фейковая интерпретация разными сайтами новости из Освіта.ua», — заявила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Начались распространяться слухи из-за новости на вышеупомянутом сайте об альтернативных формах получения дошкольного образования.

Елена Буйневич также сообщила, что в Одессе в образовательных учреждениях уже открыто 87 укрытий, еще 24 в садах откроются к осени. Постепенно еженедельно открываются 1-2 укрытия. Но не все детские садики имеют помещения для оборудования укрытий или вообще хоть каких-нибудь подвалов.

«Львиная доля садиков не имеют подвалов вообще. Они встроены в жилые дома, они не имеют подвальных помещений в проекте. Еще часть имеет подвальные помещения, которые нельзя использовать в качестве укрытий. Из них в части можно установить железобетонное укрытие, они имеют территорию для этого. Первые три уже запланированы, работают специалисты; 36 садиков не имеют территории для такого укрытия, они точно закрыты до конца войны», — рассказала Елена Буйневич.

То есть в Одессе 36 детских садов не работают с начала войны и работать вообще не будут, пока не закничится война по объективным причинам – невозможность оборудовать там укрытие для детей.

Кроме того, в Одессе работает меньше детских садов, чем есть желающих детей. Поэтому, по информации Департамента образования и науки Одесского городского совета, в первую очередь, в детсады принимают детей, родители которых работают.

«В этой ситуации родители встревожены новостью о вроде бы альтернативе в виде групп кратковременного пребывания, которые «заменят садик». На самом деле, идет обсуждение проекта, где для детей, не ходящих в садик, при школе, при садике, при библиотеках и т.п. могут организовываться группы», — отметила Елена Буйневич.

Поэтому на волне заявлений Министерства образования и науки возникли публикации, где разгоняется новость о якобы будущем закрытии детских садов, что может затронуть и Одессу. В этой связи Елена Буйневич и разместила публикацию на своей странице в фейсбуке с опровержением этой новости.

«Мы и сейчас можем в садах такие группы открывать, но не в школах. Не в библиотеках, только в самих садах. Поэтому для тех родителей, которым сад нужен в качестве центра развития, будет полезным такое нововведение», — подытожила фейковую новость Елена Буйневич.

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Фото: Елена Буйневич