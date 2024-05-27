Деревья нон грата: почему некоторые зеленые насаждения могут подпасть под запрет

Какие виды могут оказаться вне закона?

Итак, в приказе речь шла о запрете 13 видов:

айлант высокий;

аралия маньчжурская;

вяз низкий;

гледичия колючая;

орех черный;

дуб красный;

каркас западный;

клен ясенелистный;

маслинка узколистная;

павловния (виды и гибриды);

робиния обыкновенная;

черемуха поздняя;

ясень пенсильванский.

Эти деревья были завезены на территорию современной Украины из разных уголков мира, преимущественно из Америки, еще в позапрошлом или прошлом веке. Тогда же их начали активно высаживать. И многие виды настолько удачно натурализовались, что стали своими. Например, символ Одессы белая акация (которая правильно называется «робиния псевдоакация», а также известна как «колючая акация») — это ценное медоносное, лекарственное, эфиромасличное, декоративное растение. Она очень распространена на всей территории Украины, но тоже попала в список инвазионных.

Перечень опасных инвазионных видов составили в Украине не просто так. Он появился в соответствии со «Стратегией биоразнообразия ЕС до 2030 года. Возвращение природы в нашу жизнь». Одной из причин потери биоразнообразия в этом документе рассматривается именно наступление инвазионных видов — они вытесняют местные. Поэтому Стратегия имеет целью минимизировать и, где возможно, устранить проникновение и натурализацию чужеродных видов в природные места обитания ЕС. На повестке дня — борьба с натурализованными инвазивными чужеродными видами и уменьшение количества охраняемых видов, которым угрожают инвазивные, на 50%. Цель очень амбициозная, но в ЕС привыкли все хорошо просчитывать, потому что деревья и все, что из них или с их помощью производится, является существенной составляющей современной экономики. Поэтому резких шагов не делают. Из 27 государств-членов Евросоюза только 5 приняли решение по робинии псевдоакации, что она инвазионная. Нет в Европе запрета на высадку красного дуба.

Еще одна важная причина принятия Стратегии — глобальное изменение климата. И это касается не только западных государств. Значительно большее влияние глобального потепления на окружающую среду и экономику испытывают менее развитые страны, и особенно аграрные государства. На их территории значительные площади природных сред потеряны и заняты сельским хозяйством. В Европе лидером среди таких государств является Украина. 54% распаханности наших территорий является не только печальным рекордом для Европы, но и для всего мира. Еще в 2020 году украинцы почувствовали силу природных катаклизмов, вызванных глобальными климатическими изменениями. Так, именно в том году состоялись самые масштабные пылевые бури после 1926 года, на востоке Украины впервые прошли очень мощные смерчи.

Чужие лучше своих?

По мнению председателя Общества лесоводов Украины, академика Лесоводческой академии наук Украины, заведующего кафедрой Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины) Юрия Марчука, степь — это специфический климатический регион. Наши родные, аборигенные виды, такие как «дуб черешчатый» (дуб обыкновенный), сосна обыкновенная, ель европейская, ясень обыкновенный в этой зоне чувствуют себя некомфортно и часто погибают от засухи, пылевых бурь. Поэтому и начали в Украину завозить деревья — интродуценты, которые за короткий промежуток времени могли занять территорию, закрепить почву, создать густые насаждения. Клен ясенелистный моментально занял территорию в канавах, балках, потому что у него мощная корневая система, и когда земля «ползет», он ее скрепляет. Появились также ясень пенсильванский, гледичия трехколючковая, робиния псевдоакация, которая в частности, обеспечивает потребность в древесине и является прекрасным медоносом (то есть эти виды очень перспективны для создания защитных насаждений). Никого не может вытеснить и дуб красный. Желудь дуба весит всего десять граммов, он не летает, он падает на землю под деревом! И наука имеет доказательства, что под насаждениями дуба, искусственно посаженного плантацией, даже его родной подлесок до 3 лет живет, а дальше пропадает. Это специфика таких насаждений, которые далеко не шагают.

Именно лесополосы из выносливых деревьев способны остановить ветровую эрозию, работают как водонакопители. И по оценкам ученых, добавляют 3-5 центнеров урожая зерновых. Это очень важное обстоятельство для эффективного восстановления страны после войны. Чтобы защитить плодородные поля, лесополосы надо восстанавливать теми видами деревьев, которые способны выстоять в жарком климате при отсутствии влаги. Особенно на юге нашей страны, где потепление идет довольно быстро.

Удивили специалистов и рекомендации экологов министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов относительно видов деревьев, которыми надо заменить те, что запрещают. Например, они советовали высаживать березы, которые требуют большого количества воды, не имеют плотной кроны и плохо чувствуют себя в лесополосах. Советовали обратить внимание на сосны. Хотя еще в 2013 году по данным Национального экологического центра Украины было официально признано, что сосновые леса степной зоны являются наиболее пожароопасной категорией лесов Украины.

Относительно экономического аспекта, много вопросов задавали пчеловоды. Акациевый мед является вкусным, популярным, хорошо экспортируется. И сегодня очень сложно оценить потери продукции и средств, если ячейки акации белой начнут выкорчевывать, а новые запретят высаживать.

К каждой природной зоне — свой подход

По мнению специалистов кафедры ботаники ОНУ им. И.И.Мечникова, принятие решения о любом запрете зеленых насаждений должно быть дифференцированным, учитывающим особенности различных регионов страны. Одинаковый подход для всей Украины, которая является очень разной по климатическим и природным особенностям, не является правильным.

Их рекомендации очень просты и понятны. Надо разделить территорию Украины на природные регионы, их будет где-то шесть, изучить инвазионные виды, которые там есть, выяснить, какие деревья лучше высаживать. Инвазионные виды должны расти там, где играют свою важную роль, работают на экологию и урожай, и там, где других видов просто не будет.

На юге Одесской области, в национальном природном парке «Тузловские лиманы» робиния (псевдоакация) «сидит» только в пределах искусственных островков, сформированных лесоводами, и дальше не идет. Не распространяется и клен. А айлант действительно быстро шагает по степи и растет всюду, вытесняя другие деревья. Он является угрозой для местных экосистем. К сожалению, до сих пор отсутствует государственная политика по восстановлению лесополос с учетом особенностей каждой климатической зоны. Многие фермеры не понимают, насколько важны лесополосы, не восстанавливают их, а даже уничтожают.

Что дальше?

Приказ пока отменили, но обсуждение перечня деревьев, которые будет запрещено высаживать за пределами населенных пунктов — в лесах и лесополосах, продолжается. По мнению специалистов-практиков, такой перечень все равно примут в соответствии с тенденциями сохранения биоразнообразия в Европе. Но надеются, что он будет учитывать реалии, чтобы под запретом не оказались те виды, которые никому не угрожают, являются полезными и важными для местных экосистем, а также будет отличаться по природным регионам. Ошибочное решение (один перечень на всю страну) приведет не к улучшению ситуации, а наоборот, к дальнейшему разрушению местных экосистем.

Кроме того, лесоводы ожидают конкретные рекомендации, какой именно посадочный материал готовить, потому что на это надо несколько лет. Надеются на мудрое решение вопроса о запрете акации и пчеловоды — одну из наших главных медоносных культур трудно чем-то заменить. Да и нужно ли, когда акациевый мед пользуется хорошим спросом на отечественном и международном рынках? Только разумный просчет всех рисков и выигрышей от запрета некоторых инвазионных видов деревьев может предоставить Украине шанс приблизиться к европейским стандартам восстановления лесов без непоправимых потерь для своего лесного хозяйства.