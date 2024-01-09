Пчеловоды бьют тревогу: майского меда станет меньше

Какие деревья запрещено использовать для создания лесов в Украине

В Украине запрещено использовать для создания лесов и лесозащитных полос 13 видов деревьев:

айлант высочайший,

аралия маньчжурская,

вяз приземистый,

гледичия колючая,

орех черный,

дуб красный,

каркас западный,

клен ясенелистый,

маслинка узколистная,

павловния (виды и гибриды),

робиния обыкновенная,

черемуха поздняя,

ясень пенсильванский.

Виды деревьев, высаженные до вступления в силу приказа, вырубаться, разумеется, не будут.

Точка зрения министерства

В министерстве объяснили, что «инородные» виды деревьев способны изменить или уничтожить целые экосистемы. Не имея естественных врагов на новых территориях, инвазионные виды быстро размножаются, захватывают пространство и вытесняют местные виды.

— Три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в возобновлении. Утверждение Перечня инвазионных видов – это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-чужаков», – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Майский мед под угрозой исчезновения

С позицией министерства не согласились пчеловоды. Они обратили внимание на то, что в перечне есть деревья, которые являются сильными медоносами, — павловния, маслинка и, главное, — робиния обыкновенная, известная в народе как белая акация.

Одно из ярких воспоминаний моего детства – пасека отца в акациевом лесу. У папы было немного пчелиных семей, всего 10 ульев. Каждую весну он с несколькими пчеловодами любителями заказывал грузовик и вывозил пчел поближе к медоносам.

Первая в сезоне стоянка пасеки приходилась на акациевый лесок недалеко от побережья реки Прут. Иногда вывозили пчел в лесополосы.

Гроздья белых соцветий источали невероятный запах. В кронах стоял густой гул – пчелы трудились не покладая крылышек.

Папа и его товарищи рассказывали, что во время цветения акации каждый день улей «тяжелеет» на 5-6 килограммов. За период цветения, если погода стоит солнечная, безветренная, одна пчелосемья может собрать до 80 килограммов меда! Если с погодой не повезет – порядка 40 килограммов. Пчеловоды говорят, что у нас, на юге Одесчины, одно большое акациевое дерево «дает» до 8 килограммов меда.

И вот наступал день, когда папа устанавливал на пасеке самодельную палатку, пошитую из марли, где размещал бочку-медогонку.

Из ульев одна за другой изымались тяжелые рамки.

Пчел приходилось отгонять дымом – они были возмущены тем, что забирают плоды их трудов. Мне было жалко пчел, я даже плакала, но папа заверял, что за сезон у них еще будут возможности – зацветут клевер, гречиха, подсолнечник. А сколько вокруг полевых цветов!

Окуная специальный нож в горячую воду, папа срезал верхние соты – и мед густым потоком вытекал из ячеек. Рамы вставлялись в пазухи бочки – и мне позволялось крутить рукоять: из сот, попавших в центрифугу, мед вылетал янтарными каплями и накапливался на дне бочки.

Я уже не помню, сколько 50-литровых бидонов брал из десяти ульев отец, но на своей «Волге» он делал две ходки – сбор акациевого меда был самым обильным в году.

Майский мед особенно ценится за тонкий аромат, а еще за то, что долго не кристаллизуется – из-за большого количества фруктозы. Это — уникальный продукт, который экспортирует Украина, ведь далеко не все регионы планеты могут похвастаться акациевыми лесами.

Украина — крупнейший в мире поставщик меда

По производству меда наша страна – в числе лидеров.

В 2021 году аналитики BusinesStat сообщили, что по итогам 2020 года в мире было произведено около 1,85 миллиона тонн меда. Крупнейший производитель — Китай, который выпустил 500 тысяч тонн меда, что соответствует доле в 27%. На втором месте – Турция, на которую пришлось 5,6% рынка. Замыкают тройку лидеров Аргентина и Украина, доля каждой из стран в совокупном производстве меда в мире составила 4,2% (78 тысяч тонн).

Белая акация в «черном списке»

Так почему же белая акация попала в «черный список»? Да, робиния действительно дерево агрессивное. Если она появится в вашем огороде – вы замучаетесь удалять корневые побеги. Впрочем, вишня, алыча, слива и другие «полезные» деревья постоянно навязывают садоводу своих «отпрысков».

Да, акацию лучше размещать подальше от огорода, где дорог каждый метр. Но почему не сажать ее на склонах рек, укрепляя грунты?

Во многих селах Придунавья акацию любят высаживать вдоль изгороди: своими колючками она надежно охраняет забор, неприхотлива и выживает даже в самое засушливое лето.

Некоторые ее высаживают в несколько рядов по периметру свалок бытовых отходов – колючки не позволяют разлетаться полиэтиленовым пакетам по всей округе.

Акацию всегда ценили за крепкую древесину. Из нее делали бочки, вытачивали рукоятки для топоров и даже столбики для подвязки винограда – они, как железобетонные, очень долго служат.

А еще невозможно представить майскую Одессу без головокружительного запаха цветущей акации – самое ароматное время года! Помните: «Белой акации гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума…».

Так что уважаемому министерству, принимая решение об озеленении Украины после войны, следует всесторонне изучить вопрос – учитывая сложившийся в народе культ дерева и, главное, мнение пчеловодов. Ведь мы же хотим видеть Украину на «медовом пьедестале почета»? Или опять льем воду на чужую мельницу?..