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В Одессе из-за шквалистого ветра упали деревья и остановили движение автомобилей и трамваев.

13 июня в Одессе снова упали деревья

В «Горзелентресте» Одессы сообщили, что шквальный ветер повалил 5 крупных деревьев и веток. В некоторых местах это мешало движению транспорта и трамваев.

По состоянию на 21:00 13 июня коммунальные службы уже распилили и вывезли упавшие деревья. Движение по трамвайным маршрутам и улицам восстановлено.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в связи с проведением ремонтных работ временно изменён маршрут трамвая №1. Пока он курсирует от Пересыпского моста до микрорайона Лузановка.

Также в городе продолжается ликвидация аварии на магистральном водопроводе, из-за которой три из четырёх районов Одессы остались без воды. После этого по городу поползли нелепые слухи о причинах этой ситуации.