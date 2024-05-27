Трамвай по расписанию: от чего зависит график движения одесского электротранспорта

Где узнать график движения?

На сегодняшний день, по информации КП «ОГЭТ», в городе курсируют 7 троллейбусных и 12 трамвайных маршрутов. Сообщить точное количество вагонов и троллейбусов на каждом направлении в коммунальном предприятии затруднились.

Курсирует городской электротранспорт согласно графику движения, утвержденному департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения.

Расписание транспорта есть в публичном доступе на официальном сайте КП «ОГЭТ»: oget.od.ua.

Там, кроме графика движения трамваев и троллейбусов, можно узнать о работе низкопольных вагонов в рабочие и выходные дни. А также о том, какой электротранспорт ходит в ночное время.

Как дефицит запчастей и автохамы задерживают трамваи?

График движения городского электротранспорта зависит от количества выпущенного на линию подвижного состава.

Сотрудник КП, который попросил оставить его анонимным, сообщил, что сегодня на троллейбусных маршрутах количество машин сократилось на 10-15%. Соответственно — увеличился интервал движения. Причина — дефицит запчастей, частые поломки подвижного состава.

На нарушение графика движения трамваев, по официальной информации КП «ОГЭТ», в первую очередь влияют препятствия на трамвайных путях — ДТП автотранспорта, оставленные на рельсах автомобили. Также происходят задержки в результате экстренных отключений электроэнергии и форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих определенное время двигаться трамваям или троллейбусам.

И в этих случаях транспортники надеются на понимание пассажиров, оказавшихся в неудобной ситуации.

Требуются водители и технические работники

Еще одна серьезная проблема, влияющая на выход подвижного состава и обеспечение стабильной работы общественного транспорта, — нехватка кадров. По словам исполняющего обязанности директора КП «ОГЭТ» Николая Литовчука, с начала полномасштабной войны значительно сократилось количество водителей, узкопрофильных специалистов, которых сложно заменить. Бронирование для своих работников прежнее руководство предприятия своевременно не оформило. Поэтому мобилизовано было более сотни сотрудников. Бронь работники «ОГЭТ» получили только в январе 2024 года.

Сейчас Одесгорэлектротранс критически нуждается в 25-30 водителях. Не хватает и технических работников — электриков, слесарей. Бронировать же можно не более 50% персонала.

Поиск новых сотрудников предприятие ведет постоянно. Для этого город всем соискателям предоставляет бесплатное обучение в учебно-курсовом комбинате с гарантированным трудоустройством. В настоящее время в КП «ОГЭТ» есть вакантные места электросварщиков, кондукторов, мойщиков подвижного состава, слесарей, водителей трамвая или троллейбуса.

Когда запустят трамваи №18 и №19?

Добраться электротранспортом из центра города на 16-ю станцию Большого Фонтана по-прежнему невозможно. Курсировавший в этот популярный курортный район трамвай №18 не работает с 2020 года. А вместе с ним — и трамвай №19, соединявший Золотой Берег с Дачей Ковалевского. Причина — строительство жилого комплекса на территории, где было разворотное кольцо трамвая. Завершать строительные работы застройщики не торопятся. А одесситов уже четвертый год «кормят завтраком». На сегодняшний день, информирует КП «ОГЭТ», работы по монтажу трамвайного пути и контактной сети, которые можно было выполнить в условиях совмещенных строительных площадок, подрядчиком ООО «Колейник» выполнены. Дальнейшие работы можно будет проводить после возведения жилого комплекса внутри запроектированного трамвайного кольца.

— Это сложная задача, — не скрывает глава транспортной комиссии горсовета, депутат Петр Обухов. — Полностью нормально запустить 18-й и 19-й трамваи можно будет, когда будет сдан жилой комплекс. Для этого еще нужно полтора года минимум. А учитывая проблемы с рабочей силой и обычные задержки в строительстве, — скорее всего, еще позже. Поэтому я предложил другой вариант. Там есть второй треугольник — сзади, перед мостиком. Я предлагаю разворачиваться на нем. Там люди не ходят, и нет риска кого-то сбить. Но чтобы туда трамвай мог доехать, нужно построить дополнительную стрелку. Поэтому мой вариант предусматривает небольшую перестройку трамвайных рельсов. Сейчас его просчитывают в «ОГЭТ». Если все получится, то выйдет запустить трамвай в этом году. Я уже даже договорился с бюджетной комиссией, что они не будут против выделения денег на это.

Без дополнительной стрелки, по словам Обухова, не сможет проехать и трамвай №19. К тому же там разобрали контактную сеть, и необходимо почистить пути.

Куда обращаться пассажирам?

В случае возникновения замечаний, жалоб и предложений относительно работы городского электротранспорта, пассажиры могут обратиться в информационный центр

КП «ОГЭТ». Там можно получить информацию о расписании транспорта, узнать, где находится определенный трамвай или троллейбус. Работает информационный центр по будням с 8.00 до 17.00.

Позвонить туда можно по телефонам: