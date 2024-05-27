Новости Одессы и Одесской области

Май по-одесски: королевская красота роз и их символика

Май по-одесски: королевская красота роз и их символика

В Одессе сейчас цветут розы… Настоящее чудо — волшебное, величественное, королевское… Где-то только бутоны, а где-то цветок — во всей своей неповторимой красоте. Присматриваясь к цветению королевы цветов, все говорят: оно началось в этом году рано. Добавим: природа вообще стала удивлять нас в этом году раньше, чем обычно.

Как же они разные, кажется, почти всех цветов и оттенков. А когда набегает легкий ветерок, розы словно здороваются с вами: «Присмотритесь, как мы хороши!». Да, красивы, очень красивы. Даже когда они совсем маленькие, почти незаметные среди своих старших сестер. 

На клумбах и газонах, в садах и парках, почти в каждом дворе эти королевские красавицы сейчас цветут, а их аромат словно дарит надежду на лучшее… Как нам нужна сейчас, во время полномасштабной войны, эта надежда!

троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі
троянди в Одесі

Потому и замечаю, наверное, как любуются люди, когда проходят мимо цветущих роз, иногда фотографируют, иногда просто смотрят с улыбкой на лице. А иногда приходится услышать, что розы «слишком» уже красивы, нескромные они какие-то… У кого какой вкус… Но как же поражает их завораживающая красота, их величие!..

А еще розы имеют свою особую символику. Символизирует она и недоступную красоту — красоту, которой нелегко владеть: для этого роза вооружилась колючими шипами. Этим она свидетельствует: красота сама должна уметь защищаться. Кроме всего, она является символом небесного совершенства и блаженства, целомудрия и чистых земных страстей. 

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua