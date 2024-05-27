Май по-одесски: королевская красота роз и их символика

Как же они разные, кажется, почти всех цветов и оттенков. А когда набегает легкий ветерок, розы словно здороваются с вами: «Присмотритесь, как мы хороши!». Да, красивы, очень красивы. Даже когда они совсем маленькие, почти незаметные среди своих старших сестер.

На клумбах и газонах, в садах и парках, почти в каждом дворе эти королевские красавицы сейчас цветут, а их аромат словно дарит надежду на лучшее… Как нам нужна сейчас, во время полномасштабной войны, эта надежда!

Потому и замечаю, наверное, как любуются люди, когда проходят мимо цветущих роз, иногда фотографируют, иногда просто смотрят с улыбкой на лице. А иногда приходится услышать, что розы «слишком» уже красивы, нескромные они какие-то… У кого какой вкус… Но как же поражает их завораживающая красота, их величие!..

А еще розы имеют свою особую символику. Символизирует она и недоступную красоту — красоту, которой нелегко владеть: для этого роза вооружилась колючими шипами. Этим она свидетельствует: красота сама должна уметь защищаться. Кроме всего, она является символом небесного совершенства и блаженства, целомудрия и чистых земных страстей.

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