Май по-одесски: королевская красота роз и их символика

В Одессе сейчас цветут розы… Настоящее чудо — волшебное, величественное, королевское… Где-то только бутоны, а где-то цветок — во всей своей неповторимой красоте. Присматриваясь к цветению королевы цветов, все говорят: оно началось в этом году рано. Добавим: природа вообще стала удивлять нас в этом году раньше, чем обычно.
Как же они разные, кажется, почти всех цветов и оттенков. А когда набегает легкий ветерок, розы словно здороваются с вами: «Присмотритесь, как мы хороши!». Да, красивы, очень красивы. Даже когда они совсем маленькие, почти незаметные среди своих старших сестер.
На клумбах и газонах, в садах и парках, почти в каждом дворе эти королевские красавицы сейчас цветут, а их аромат словно дарит надежду на лучшее… Как нам нужна сейчас, во время полномасштабной войны, эта надежда!
Потому и замечаю, наверное, как любуются люди, когда проходят мимо цветущих роз, иногда фотографируют, иногда просто смотрят с улыбкой на лице. А иногда приходится услышать, что розы «слишком» уже красивы, нескромные они какие-то… У кого какой вкус… Но как же поражает их завораживающая красота, их величие!..
А еще розы имеют свою особую символику. Символизирует она и недоступную красоту — красоту, которой нелегко владеть: для этого роза вооружилась колючими шипами. Этим она свидетельствует: красота сама должна уметь защищаться. Кроме всего, она является символом небесного совершенства и блаженства, целомудрия и чистых земных страстей.
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