Деньги для ВСУ: чего добились одесситы, пикетируя мэрию

Миллионы для суда, елок и цветов

Все началось с того, что в августе прошлого года горсовет решил выделить 106 миллионов гривен на ремонт здания Киевского районного суда. Надо отдать должное — не все депутаты поддержали это решение. А председатель бюджетной комиссии Алексей Потапский заявил, что на следующем заседании предложит снять финансирование этого объекта и перераспределить средства на одну из воинских частей.

Была возмущена скандальным тендером и руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова. С начала полномасштабной войны она активно помогает нашим защитникам, и о нуждах бойцов знает не понаслышке. Волонтер заявила, что выходит на Думскую площадь в одиночный пикет против недопустимой во время войны траты миллионов из городского бюджета.

Вскоре к ней присоединились сотни неравнодушных одесситов. Выходили даже те, кто никогда прежде в протестных акциях не участвовал, считая это бесполезным. Тем более что финансированием ремонта суда городские власти не ограничились. В частности, планировали «вбухать» шесть миллионов гривен в озеленение города — высадить елки и цветы. А так как во время военного положения массовые митинги в Украине запрещены, протестующие назвали свои пикеты «Кофе на Думской».

О «красивых фразах» и поддержке Кипера

Городские власти, как водится, протестные акции игнорировали.

— Мэр вышел один раз. Это было в сентябре — как раз тогда Катя Ножевникова написала, что уезжает на Донбасс, — вспоминает активистка протестных акций Алла Засухина. — Он выбрал одну маму погибшего героя и пригласил ее на беседу. Сказал, что со всеми разговаривать не будет. Когда она вышла из мэрии — сказала, что говорить было не с кем и не о чем. Как всегда — очень много воды и красивых фраз.

Между тем митингующих поддержал глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Неуместные во время войны траты на ремонт суда и озеленение города он потребовал отменить. И обратился с запросом к мэру Труханову разобраться в «целесообразности расходования бюджетных средств на эти цели».

Нужна прозрачность и подотчетность

Еще одним результатом «Кофе на Думской» стало создание при ОВА рабочей группы «Прозрачность и подотчетность». По словам члена комиссии, участника протестных акций у горсовета Дмитрия Казмирчука, ее заседания проходят каждую неделю. Рассматривают здесь обоснованность проведения публичных закупок. И в случае необходимости — принимают решения о проверке тендерной документации Госаудитслужбой. А если потребуется, по ее результатам направляют материалы в правоохранительные органы.

Предложили участвовать в работе группы и Катерине Ножевниковой.

— Катя, когда шла на комиссию, думала, что будет, как всегда — ни о чем, — делится Алла Засухина. — И была очень удивлена, что там разбирали конкретные тендеры, требовали отчетность от всех председателей городских и сельских советов. То есть в ОВА действительно работают в этом направлении. В области ситуация лучше, чем в городе. А в Одессе, такое впечатление, что это никому не нужно. Либо — все в схеме.

По информации Дмитрия Казмирчука, в результате работы группы «Прозрачность и подотчетность» с октября по март в Одесской области на тендерах удалось сэкономить 509 миллионов гривен. Эта сумма была возвращена в бюджет на более актуальные нужды. В первую очередь — на поддержку наших воинов.

О помощи ВСУ и отчетах мэра

Одесский горсовет отреагировал на протестные акции одесситов только через месяц. Скандальный тендер «на елки» был все-таки отменен. К тому же практически ежедневно в мэрии стали проводить встречи с военными — чтобы обсудить их потребности. После массовых протестов одесситов впервые через полтора года войны начали делать закупки для обороны: дроны, приборы ночного видения, тепловизоры, лазерные указки, внедорожники.

В ноябре после пересмотра статей расходов муниципальный бюджет выделил на помощь армии 1,2 миллиарда гривен.

О своей помощи ВСУ мэрия представляет отчеты на официальном сайте. Но, по мнению Аллы Засухиной, релизы эти не слишком убедительны.

— Например, мэр Луцка ежемесячно делает отчеты у себя на странице в Фейсбуке. Там в таблице все дается по наименованиям: чем помощь была оказана, цена за единицу, сколько было закуплено, какая сумма израсходована. Все конкретно. А у нас сейчас горсовет отвез военным тысячу дронов. На какую сумму их купили, сколько денег списали? У нашего мэра ведь тоже есть страницы в социальных сетях. А когда нет прозрачности и отчетности, одолевают разные мысли, — признается активистка. — Доверия к власти, по большому счету, нет.

Результат есть: возможно ли большее?

— Определенный результат пикетирования есть, — считает Дмитрий Казмирчук. — Труханов под давлением общественности выделил на помощь ВСУ за последние полгода больше, чем за полтора года войны: миллиард гривен против 400 миллионов.

Согласна с ним и Алла Засухина.

— Конечно, реальный эффект есть, — подтверждает активистка. — Раньше на помощь военным выделялось 6% от бюджета. По последним сводкам — 9%. Хотя это, конечно, по большому счету, — ерунда. Требования тех, кто выходит в пикеты, — 20% бюджета должны быть направлены на потребности ВСУ.

Вместе с тем, по словам депутата горсовета Петра Обухова (он, кстати, тоже выходил на «Кофе на Думской» и голосовал против тендера на ремонт суда), после того, как у городов забрали налог на доходы физических лиц (НДФЛ), возможность помогать армии значительно уменьшилась. Если раньше определенная часть налога направлялась в громаду, где зарегистрирована воинская часть, то сейчас этими средствами для помощи военным она воспользоваться не сможет. Военный НДФЛ поступает в госбюджет. И закупки всего необходимого для армии должны осуществляться централизованно.

— Поэтому сколько бы народу ни вышло на пикет, в бюджете денег больше не появится, — объясняет Обухов. — Конечно, можно найти в бюджете какие-то расходы, от которых допустимо отказаться. Но там суммы уже совсем небольшие будут. К тому же на этот год около 100 миллионов гривен распределено на помощь жителям разрушенных квартир, около 300 миллионов потратим на обустройство и ремонт убежищ.

«Это — игра в долгую»

В марте депутаты в бюджетной комиссии единогласно проголосовали против выделения средств на ремонт Киевского суда. А Одесса наглядно продемонстрировала всей стране, что выходить на пикеты и требовать от властей, которых мы сами же избрали, справедливых решений — вполне реально.

Одесситы же на «Кофе на Думской» выходят по-прежнему. И не только матери и жены украинских бойцов. Среди пикетирующих горсовет, по словам Аллы Засухиной, в последнее время появились совсем молодые ребята — 17-18 лет. И это не может не радовать. К тому же с декабря по воскресеньям активисты проводят акции и около обладминистрации.

— Хотелось бы, чтобы было минимум 500 человек — две тысячи, — делится Алла. — А если будет пять тысяч, власть всерьез будет с нами считаться.

— Тут главное — держать строй. Это игра в долгую, — не скрывает Дмитрий. — И если забудешь, где фронт, — он окажется там, где сейчас тыл.