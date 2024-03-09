Новости Одессы и Одесской области

Скандальный договор на ремонт суда в Одессе разорван, но протесты у мэрии не прекращаются

Скандальный договор на ремонт суда в Одессе разорван, но протесты у мэрии не прекращаются

Судя по всему, еженедельные протесты одесситов у здания мэрии с требованием отменить неадекватные в дни войны тендеры дают свои плоды: так, накануне стало известно об окончательном расторжении договора на ремонт здания Киевского районного суда на более чем в 100 млн гривен.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

«Через 2 дня после того, как я на сессии спросил, почему до сих пор не расторгнут договор на ремонт Киевского суда, его расторгли. А Бориса Панова (начальника управления капитального строительства Одесского горсовета – ред.) после этого, как пишут СМИ, уволили. Спасибо всем, кто боролся за это!»

– написал он в Facebook.

А известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова поблагодарила всех тех, кто не испугался выйти на защиту тех, кто защищает нас, и выиграл время.

Волонтер напомнила, что именно с акций протеста в Одессе начались «движ» по всей стране и активная закупка FPV-дронов и не только их органами местного самоуправления.

Под бдительным надзором: на Думской площади 9 марта состоялась очередная акция

В то же время, как сообщает корреспондент «Одесской жизни», сегодня, в субботу, 9 марта, у здания одесской мэрии на Думской площади традиционно собрались протестующие горожане.

Одесситы протестуют под мэрией, 9 марта 2024

Отметим, что сегодняшняя акция проходит под пристальным вниманием представителей власти.

Напомним, в августе 2023 года управление капитального строительства Одесского горсовета опубликовало тендер на реконструкцию здания Киевского райсуда, что по улице Варненской, 3Б. стоимость работ оценили в 106,2 млн гривен.

После этого Ножевникова заявила, что выйдет на одиночный пикет если многомиллионный тендер на ремонт Киевского райсуда не отменят. Позже к ней присоединились неравнодушные горожане.

25 ноября 2023 года Ножевникова сообщила о решении прекратить митинговать под мэрией, но самые стойкие горожане все же продолжают акцию.

Автор фото: Виктория Кучурка

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Редакция ПРОФИЛЬ
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