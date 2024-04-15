Александр Дорошенко: «Без ложной скромности скажу: я — гений»

Александр Дорошенко родился 15 апреля 1943 года в Энгельсе Саратовской области, вероятно, в эвакуации, так как все время семья Дорошенко жила в Одессе. Его отец был коренным одесситом, военным, во время войны командовал ротой морской пехоты. Был тяжело ранен при обороне Севастополя, моряки вынесли его с поля боя и отправили в госпиталь.

Александр Дорошенко окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (сейчас Одесская академия холода) и был специалистом в области холодильных машин и установок. Доктор технических наук, профессор кафедры технической термодинамики. В 1974 году основал и возглавил лабораторию тепломассообменных аппаратов. Академик Международной академии холода.

«Одесская жизнь» встретилась с Леонидом Рукманом, который был директором Всемирного клуба одесситов с 2006 по 2015 год, и попросила его рассказать об Александре Дорошенко, которого он давно и хорошо знал.

Вот что рассказал нам Леонид Менделеевич: «Все началось в 2007 или 2008 году, когда друг из Америки прислал мне кусочек какой-то статьи об Одессе. Я прочел и был покорен этим материалом. Об Одессе там было написано таким языком, что я захотел сам связаться с автором. Я позвонил приятелю в Америку и попросил у него подробную информацию об авторе, так как думал, что это эмигрант. Однако оказалось, что автора зовут Александр Дорошенко, он профессор, живет в Одессе и преподает в холодильном институте. А этот кусочек текста попал в Америку случайно, через общего знакомого.

Тогда я пригласил Дорошенко во Всемирный клуб одесситов. Мы познакомились, и я был покорен его рассказами. Он действительно нигде не печатался и занимался научной работой, а мне было непонятно, как такие тексты можно нигде не печатать, а писать «в стол». Я попросил у Дорошенко несколько коротких рассказов об Одессе. Дело в том, что у меня тогда были связи с русскоязычными газетами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, и я отправил туда его тексты и попросил, чтобы их напечатали.

Позже мы связались с нашим издательством «Оптима», где вышла уже полноценная книга Александра Дорошенко, которая называлась «Мой город». Сначала издательство напечатало эту книгу в четырех томах. И даже моя жена, которая критиковала все произведения одесских авторов, прочитав «Мой город», была потрясена. Я помню, тогда Дорошенко сказал мне: «Леня, я тебе без ложной скромности скажу: я — гений», и повторял это до самой смерти. При этом никто из наших корифеев, Голубовский, Кохрихт, Хаит, его не одергивал, потому что его книги — это совершенно уникальный язык и стиль.

Прошло 3-4 месяца, книжки раскупили, и в издательство обратилась женщина, которая хотела заказать все книги одним томом, чтобы подарить их сотрудникам на юбилей своего предприятия. Через некоторое время другая фирма обратилась с такой же просьбой. Книги издали большим тиражом, и они имели огромный успех.

С тех пор Дорошенко и его книги стали хорошо известны одесситам. Мы с ним подружились, он часто бывал у меня дома. А в 2020 году, 8 апреля, он совершенно неожиданно, буквально за 10 минут, ушел из жизни, не дожив всего недели до своего 78-летия. Это случилось, когда он гулял с собакой. Ему стало плохо, он только успел прислониться к стене у подъезда и умер. Это случилось почти сразу после того, как они с женой переехали с Молдаванки, которую Дорошенко очень любил, на Еврейскую улицу…».