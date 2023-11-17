Протесты на Думской: почему одесситов просят «прекратить кошмарить» местную власть

Гневный пост на эту тему написала в facebook глава Благотворительного фонда Катерина Ножевникова.

По ее словам, об ответственности центральной власти говорят на каждом митинге, но протестующих не слышат.

«Потому что на каждом митинге на местах все говорят, что требования к местным и к центру!

Но они там не слышат. А в городах по чуть-чуть, но слышат. Как сменить локацию? Нанять автобусы и везти людей в Киев ? Это невозможно. Война! Мы не можем делать революцию делать во время войны. Да и ресурса у нас нет – за нами никто не стоит кроме тех, кого мы защищаем. Но они на фронте».

Результатом протестов в Одессе стало отмена многих бессмысленных тендеров, в частности, не будет ремонта суда в Киевском районе за 120 млн гривен, не будет закупки елок за 6 млн, окрашивания скамеек, покоса травы и т. д.

Финансирование на потребности ВСУ по сравнению с прошлым годом увеличились в разы. Так, на внеочередной сессии горсовета 15 ноября горсовет выделил военным еще 150 млн. Местные власти наконец-то стали покупать дроны. 3 тысячи fpv дронов для одесских бригад — это просто прорыв, говорит волонтер.

«Полностью согласна об ответственности центральной власти. Но все же может не смешивать эти процессы? Результатом нашего стояния под местными советам является отмена кучи тендеров по всей стране и начало закупки fpv дронов, разведывательных дронов, несколько внеочередных сессий и предоставление на ВСУ сотни миллионов гривен дополнительно. По стране – миллиардов», — пишет Екатерина.

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«На уровне области вопросов еще очень много, потому что, например, ожидаем отчет об использовании средств собранных из громад, но также есть изменения — в пример этой недели отмена тендера на 15 млн на разработку документации, которую выиграла фирма созданная за 4 дня до тендера. Мало? Да. Но ведь это уже нечто», — добавила волонтер.

Катерина Ножевникова говорит, что необходимо продолжить протесты, особенно, когда после отбора НДФЛ на местах должны экономить и использовать деньги только на первоочередные расходы.

«Мы ожидаем от местных и областных властей еще больше действий и решений, которые во время войны наконец-то заставят нас сказать: Спасибо, вы наконец прекратили искать виновных где угодно и взяли и на себя такую ответственность», — подытожила она.

Законопроект №10037 о военном НДФЛ

Верховная Рада приняла в целом о военном НДФЛ. Речь идет об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава.

Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Подласа рассказала о ключевых нормах проекта:

Доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны.

«военное НДФЛ» с 1 октября 2023 года по 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение, засчитывается в государственный бюджет,

с 1 октября по 31 декабря 2023 года «военное НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ДСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн)

с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение «военное НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:

45% — ДСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн)

10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд),

«Обычный НДФЛ» остается в громадах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованной поставки холодной воды и водоотведения.