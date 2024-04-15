Дежавю в Кодыме: деревья рубят, а новые не сажают

На повестке дня снова уничтожение деревьев?

На сайте Кодымского горсовета было обнародовано решение от 28.03.2024 г. «О предоставлении разрешения отделу коммунального хозяйства и капитального строительства на удаление зеленых насаждений на территории Кодымской городской территориальной громады».

Руководствуясь законами, положениями и актом обследования зеленых насаждений, горисполком решил предоставить разрешение «на удаление зеленых насаждений — аварийных деревьев, достигших возрастной границы». Имели целью предотвращения аварийных ситуаций на инженерных сетях по улице Соборной.

Напомню, Соборная — это главная улица города Кодыма. И именно она в июле прошлого года претерпела кардинальные изменения в «озеленении», то есть в уничтожении деревьев и расширении улицы.

Тогда, как и сейчас, такие действия власти возмутили кодымчан. Но деревья были срезаны, а взамен обещали высадить те, что быстро растут… Но, наверное, руки не дошли.

Еще 500 метров асфальтированной пустыни

Общественность возмутилась решением горисполкома, который решил снять 64 дерева на значительной части центральной улицы.

— Деревья признаны аварийными, но мы знаем, что никто новые сажать не собирается. Прошлым летом таким образом уже обнажили 300 метров улицы и за счет этого расширили дорогу. Если мы не остановим это безумие — на очереди еще 500 метров асфальтированной пустыни в центре города вместо тени и уюта, — говорит жительница Кодымы Ирина Шевченко.

Женщина возмущается, что такое «развитие общества» ориентировано только на одну категорию — автомобилистов. Пешеходам и маломобильным людям вместо деревьев предлагается палящее солнце, запаркованная обочина и на три метра длиннее и опаснее переход улицы. Велосипедистам — и того меньше, их как будто не существует.

Кроме того, для людей старшего возраста улицы жарким летом несут угрозу здоровью. Станут испытанием прогулки по городу и для матерей с детьми.

Люди хотят диалога

Инициативная группа зарегистрировала коллективное обращение против вырубки деревьев на улице Соборной, на имя Кодымского городского головы Сергея Лупашко. Собрано более 200 подписей.

Также горожане предлагают голове провести круглый стол с активными жителями города, чтобы определить порядок привлечения общественности к принятию решений, включая сбор предложений и публичные слушания по актуальным вопросам.