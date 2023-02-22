День скаута: чем они на самом деле занимаются и что мы о них знаем

Многие из нас слышали о скаутах только из фильмов и даже не догадывались, что в Украине более ста лет назад возникло скаутское движение. Кто такие скауты, чем они на самом деле занимаются, и как помогают украинцам во время войны? Все это и больше вы можете узнать в нашем интервью с одесским лидером скаутского объединения «Одиссея» – Вячеславом Сычевым. Поэтому добро пожаловать в наше скаутское путешествие.

— Как вы стали скаутом, что привлекло вас в этом движении?

— Задолго до возвращения скаутского движения в Украину, я фактически был скаутом, потому что занимался похожей деятельностью. И еще в школе, как альтернативу пионерам и комсомолу, организовывал спортивные игры, походы, театральный кружок, выступая как неформальный лидер у подростков. Когда узнал о существовании в Украине представителей Всемирного скаутского движения, сразу присоединился к ним. Это было примерно лет десять назад.

Как появились первые украинские скауты

— Расскажите об истории скаутов в Украине и Одессе?

— В начале XX века, когда начало зарождаться всемирное скаутское движение, территория Украины была поделена между Австро-Венгрией и Российской империей. На территории, принадлежавшей российской империи, первый отряд скаутов возник в городе Бахмут. Основателем был ученик гимназии, а затем врач – Антон Гончаренко. Представителями его группы были созданы скаутские формирования в Луганске, Изюме, Славянске.

Позже скауты появились в Одессе, Харькове и Житомире. С 1914 года движение бойскаутов по английскому образцу и методам образовалось в Киеве. Тогда большое внимание уделялось физическому воспитанию.

Во время Первой мировой войны скауты помогали переносить больных воинов из санитарных поездов на вокзале в больницы. На территории Украины в составе Австро-Венгрии, скаутское движение началось в 1909 году.

Первый скаутский отряд основал студент Львовского политеха Иван Чмола при львовском военно-спортивном обществе «Січ».

Основателем второго скаутского отряда был Юрий Франко, сын писателя Ивана Франко. Летом 1912 года в Карпатах прошел первый в Украине скаутский лагерь. Участие принимали около 30 юношей и девушек.

— Что происходило в советское время?

— При советской власти скауты были запрещены, и как альтернатива, начали появляться пионеры. Но пионерское движение было политизированной калькой скаутинга. Тем более, первыми лидерами пионеров были скауты, решившие играть по правилам большевиков.

А вот украинский скаутинг продолжал свою деятельность в эмиграции. Но украинцы не могли быть представлены во Всемирной организации скаутского движения, потому что в то время не было независимой Украины. С 1991 г. у нас появился шанс стать частью мирового скаутинга. Но существовавшие на тот момент объединения украинских скаутов, такие как: «Пласт», СПОК, АСУ, «Сич» и другие, не отвечали всем требованиям членства.

Тогда в 2006 году была создана Национальная организация скаутов Украины, которая получила членство во Всемирной организации скаутского движения.

Скауты по половому признаку

В первые годы существования скаутского движения существовали отдельные объединения для ребят, так называемые «бойскауты» и «герлскауты». Такая ситуация существует до сих пор в некоторых странах, но Всемирная организация пытается не делить скаутов по половому признаку. Поэтому у нас не существует бой- и герлскаутов. В наших скаутских загибах вместе девушки и парни.

АЛЬТЕРНАТИВА ШКОЛЫ: чем на самом деле занимаются скауты

— Чему нас учит скаутинг?

— Существует стереотип, будто скаут – это турист, цель которого научиться ставить палатки, вязать узлы и варить кашу на огне. На самом деле скаутинг – это система неформальной педагогики, цель которой – развивать ребенка физически, интеллектуально и духовно.

Еще более ста лет назад стало понятно, что существующая педагогическая система исчерпала себя. Дети в душном классе, занимаясь «зубрением», не станут умными и творческими.и личностями. Поэтому появился скаутинг как альтернатива формальной педагогике. И вместо того, чтобы в классе, с помощью книг рассказывать о жизни птиц, я увезу детей в лес, где они будут наблюдать за птицами.

Поэтому туризм это не цель, а инструмент скаута. А вместо урока литературы скауты будут знакомиться с классическими произведениями, играя их на сцене. Да, у скаутов есть свой театр. Это как раз аспект того же «интеллектуального развития». Игра на сцене позволяет не просто понять героя произведения, а даже стать им. Существует много достижений, за которые скауты получат нашивки. Это литература, моделирование, живопись, фотография, садоводство. Скаут может обратиться к своему лидеру с идеей проекта и поможет реализовать его. Много внимания уделяется исследованию родной истории, культуры. Через исторические походы, знакомства с творческими людьми и центрами.

— Какие проекты были или есть у скаутов объединение «Одиссея»?

— Мы совершаем ежегодный поход «Млечный путь» посвящен истории чумаков. Проходим пешком часть Млечного пути, проходившей по земле Одесщины. Как настоящие чумаки, спим в степи под открытым небом. А чистый степной воздух позволяет проводить незабываемые занятия по астрономии. Много внимания уделяется развитию подростков через труд. Но должно быть интересно, потому что главный метод скаутинга – это игра. Так, в 2021 году скауты нашего объединения начали проект «Интересный викинг». Его пошлины – исследование следа, оставленного викингами в истории Украины. Прежде всего, это реконструкция средневекового ремесла: гончарства, ткачества, металлургии и кузнечности. И главное, судостроение! За два года скауты «Одиссея» построили копию средневековой норманнской лодки, на которой планируется цикл экспедиций по маршрутам викингов.

— Как проходит день скаута? Чем занимаются ребята?

— День в скауте может проходить очень по разному, все зависит от времени года и прочего. Сейчас учебный год и наши скауты ходят в школу. Но раз в неделю мы собираемся. Занимаемся моделированием, общаемся, готовимся к своим мероприятиям. Если это выходной, то он может быть посвящен волонтерскому делу. Это даже прописано в одном из десяти законов скаутов: «Быть полезным, помогать нуждающимся в помощи». Каждый день, чем бы скаут ни занимался, он должен сделать хотя бы одно доброе дело.

Кто может стать скаутом

— Как стать скаутом?

Стать официальным членом скаутской организации может каждый, кому уже исполнилось хотя бы шесть лет. Процедура поступления довольно проста, как мы говорим: «Легко стать скаутом, трудно быть скаутом». К нам приходят и дети, и взрослые, которым интересно участвовать в нашем собрании, проектах, передавать свои знания и опыт. В любом случае, чтобы стать настоящим скаутом, сначала нужно обратиться к своему региональному представителю, например, ко мне. А дальше все зависит от того, насколько человек действительно хочет стать частью нашей большой команды.

— Расскажите интересную историю, которая произошла с вами или вашими подопечными

— Интересных историй много, это и поиск разбойничьего клада, и приключения в горах и на море. А вот забавный случай расскажу. Несколько лет назад в нашем летнем лагере был поход в каньон. Он должен был быть несколько часов, и к ужину мы должны были вернуться в лагерь. Так что скауты должны были с собой взять только бутылку воды и куртку и по желанию одеяло. И вот мы вышли в поход, все вместе дружно идем, а новенький мальчик едва ползет сзади. Мы все время останавливались, чтобы он нас догнал. Думали, что парень просто не привык ходить пешком. И только когда уже остановились на привал, выяснилось, что он взял с собой все вещи, которые привез в лагерь. Даже успел сложить свою палатку и взять с собой. Когда я спросил его, зачем он взял с собой все свои вещи, новенький ответил: «На всякий случай». Когда шли назад, каждый скаут взял в свой рюкзак одну из вещей этого парня.

Движение украинских скаутов во время войны

— Не могу не спросить о движении скаутов во время войны, вы начали больше практиковать занятия по выживанию?

— Как-то я сказал, что для меня война ничего не изменила. Как до, так и во время войны, я делаю то, что могу, чтобы мир менялся к лучшему. То же самое можно сказать и о моих скаутах. Наш принцип – быть полезными. Уже через неделю после начала войны при поддержке американских скаутов начал работать наш гуманитарный центр. Занимаемся доставкой лекарств и продуктов тем, кому стало особенно тяжело из-за войны. Здесь хочу особо поблагодарить нашу скаут-лидерку Стеллу Стоянову, именно благодаря ее усилиям наш гуманитарный центр так быстро начал работать. Также мы смогли организовать интересное скаутское лето для детей с оккупированных территорий Украины. Некоторые из них стали членами нашего скаутского объединения. И теперь у них новые друзья. А прямо сейчас мы создаем цикл книг об Украине для иностранных скаутов.

— Ваши советы как скаута по выживанию для обычных людей?

— Главный совет, который я могу дать, как скаут-лидер, это сохранять оптимизм. Один из скаутских законов провозглашает, что скаут в любой ситуации не должен терять оптимизма. Это настолько важно, что даже вынесено в отдельный закон. Бывает, что человек имеет все необходимое для выживания, но приходит в упадок духом и из-за этого погибает. Именно благодаря оптимизму, вере в себя, украинский народ побеждает врага. Оптимизм и чувство юмора, вот что важно сохранить. И любовь. Любовь к своим родным, своим друзьям, к своей собаке или кошке, к своему городу, своей стране. Все будет Украина!

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