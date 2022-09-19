Движение скаутов: как это было в Одессе?

Скаутинг – это всемирное юношеское движение, занимающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых людей, дабы они могли занять достойное место в обществе. Кто такие скауты и когда они появились в Одессе?

Как возник скаутинг?

Основателем скаутинга был британский генерал, писатель и художник лорд Роберт Баден-Пауэлл, который увлекался спортивным ориентированием. В 1908 году вышла его книга «Разведка для мальчиков» (на английском «Scouting for boys»), написанная в форме увлекательных бесед у костра и оформленная собственными иллюстрациями генерала. Она-то и стала первым учебником для скаутов.

В течение трех лет книга была переведена на 35 языков, положив тем самым начало крупнейшему мировому молодежному движению. Скаутские кружки начали массово появляться – сначала в Англии, а потом и в других странах. Всего за несколько лет эта комплексная система воспитания распространилась по всему цивилизованному миру.

Например, в Польше скаут стал называться «гарцер», что означает рыцарь, во Франции «эклерер» – разведчик и пионер, в Германии это «пфад-финдер» – разведчик, следопыт, в Венгрии – «черкес».

Кстати

Сэр Баден-Пауэлл много путешествовал и постоянно писал на тему скаутинга. Всего он издал 32 книги, среди них «Учебник для волчат» (1916), «Мои приключения на службе разведчика» (1916), «Учебник для скаут-мастеров» (1920), «Что скауты умеют делать» (1921), «Путешествие за успехом» (1922).

Как распознать скаута

Форма скаута – точная копия походного костюма, который Баден-Пауэлл носил во время военной службы в английских колониях: широкополая шляпа цвета хаки, цветная шейная косынка, рубашка зеленого или серого цвета с погонами на плечах, короткие (выше колена) брюки, чулки и башмаки черного или коричневого цвета. Скаутские эмблемы разных организаций могут существенно отличаться. Но все они имеют обязательный знак – лилию (трилистник).

К атрибутам скаута относится посох длиной в рост человека. С его помощью преодолевали препятствия, делали физические упражнения; при необходимости он становился опорой для палатки. Группа делилась на патрули (6-8 человек), которые носили названия животных или птиц (бобер, сокол). Патруль имел свой флаг с изображением выбранного животного. Для разрешения вопросов о наградах и наказаниях собирался «суд чести».

Кто такие украинские пластуны

Пласт (национальная скаутская организация Украины) – украинское движение скаутского типа (отдельная организация), возникшее вслед за английским, немецким и другими национальными молодежными движениями в 1911 году. 12 апреля 1912 года состоялось первое принятие пластовой присяги во Львове. Этот день считается днем рождения «Пласта». Основателями организации были Александр Тисовский, Петр Франко и Иван Чмола.

В Украине, кроме скаута, широко прижился и образ пластуна. Исторически пластуны – это казаки без коня, несшие сторожевую службу и занимавшиеся разведкой.

Как боевое подразделение пластуны появились в XVI веке. Среди различных казачьих куреней был отдельный, Пластуновский. Именно пластуны на самой границе Дикого поля отслеживали передвижение турок, татар, поляков. И им же доставалось право быть главной силой внезапной атаки. Они были проводниками в бескрайних степях, в походе – глазами и ушами основного войска, а на привалах обеспечивали надежную охрану. Выучка и навыки пластунов применялись с успехом в Крымскую войну.

Методы воспитания скаутов

Скаутская подготовка проходит в привлекательной для ребят форме длительной игры на природе в разведчиков с использованием условных символов, отличительных знаков и приветствий.

Метод скаутского воспитания состоит в том, что во время игры дети овладевают полезными для повседневной жизни навыками.

Основа метода – исполнение скаутских законов. Вступая в ряды организации, каждый дает обещание, которое звучит так: «Честным словом обещаю, что буду исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и жить по законам разведчиков». Это основные три принципа, на которых строится весь скаутинг.

Девиз, принятый в организации, – «Будь готов!» (англ. – вe рrepared!); по-английски он сокращается до первых букв и звучит как прозвище основателя организации Баден-Пауэлла – Би-Пи. Происхождение этой фразы связано с патриотическим характером движения. В других странах скауты используют девиз «Будь готов!» на своих родных языках.

Скауты в Одессе

В Одессе скаутинг ведет свое начало с 1910 года. В это время (до 1920-го) руководителем местной организации был видный в городе юрист Евгений Федорович Молчанов. Известный спортсмен-альпинист, секретарь гимнастического общества «Сокол», с апреля 1914 года он стал председателем Крымско-Кавказского горного клуба, который был создан в 1890-м по образцу известных в Европе так называемых альпийских клубов, для изучения гор и организации путешествий не только ученых, но и для энтузиастов спортивного образа жизни.

Одесские скауты носили галстуки-косынки, которые являются знаком, отличающим различные подобные группы. По цвету они разнообразны в зависимости от принадлежности организации, пола и звания. Также одесские разведчики носили широкополые шляпы и были вооружены палицами.

Первый скаутский костер был зажжен в лагере, расположенном на Среднем Фонтане. На рассвете под звуки горна поднимался на мачте скаутский стяг. Ребята маршировали под бой барабана, занимались гимнастикой, плаванием, выходили в море на шлюпках, упражнялись в сигнализации флагами, ориентировании, в оказании первой помощи при несчастных случаях.

Увы! В 1922 году эта молодежная организация была упразднена. Большевики решили создать как альтернативу детскую пионерскую организацию, хоть и перенявшую внешние формы скаутинга, но имевшую выраженную прокоммунистическую идеологическую направленность, а потому усиленно насаждавшуюся тогдашними властями. Главными ее чертами было трудовое воспитание, возведенный в абсолют коллективизм и так называемая «антирелигиозная пропаганда».

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Возрождение Союза одесских скаутов пришлось на начало 1990-х годов благодаря Леониду Наумовичу Суховею и его супруге Алле Дмитриевне, известным в Одессе краеведам и спортивным туристам. Первый скаутско-туристский сбор состоялся в 1996 году на берегу Одесского залива в урочище Лески (окрестности села Фонтанка). В сборе приняли участие около 300 человек, из них около 50 взрослых – скаут-мастера, педагоги и студенты. Сбор закончился торжественным посвящением в скауты новых членов организации.

Александр Сурилов