Корешковый синдром: что делать, когда спина «стреляет», а рука слабеет

Чем опасен корешковый синдром

Корешковый синдром (радикулопатия) — это распространенный неврологический комплекс симптомов, возникающий при сдавливании нервных корешков. Радикулопатия — не самостоятельное заболевание, а осложнение или сопутствующий признак других патологий позвоночного столба. Именно поэтому важно вовремя диагностировать этот синдром и провести лечение основного заболевания.

В противном случае постепенно развивается нарушение чувствительности и слабость мышц, за которые отвечает корешок, что может существенно снизить качество жизни и даже привести к инвалидности.

Из-за чего происходит защемление нервов

К сдавливанию нервных корешков чаще всего приводят такие заболевания, как остеохондроз, остеопороз, спондилоартроз, межпозвоночная грыжа или протрузия диска, а также врожденные дефекты позвоночника, травмы спины, нарушение осанки, наличие опухолей или рубцов, защемляющих нерв. К распространенным факторам риска относятся и постоянные перегрузки позвоночного столба, малоподвижный образ жизни, при котором ослабевают мышцы, поддерживающие позвоночник, частые переохлаждения, стрессы, наличие лишнего веса.

Вызвать радикулопатию способны также гормональные сбои, инфекционные процессы, воздействие на организм химических веществ.

Как проявляется корешковый синдром

Основной симптом корешкового синдрома – боль, обычно возникающая вдоль хода конкретного нерва. Но сильные болевые ощущения могут быть не только в пораженном сегменте позвоночника, но и в конечностях, и в области внутренних органов, что значительно осложняет диагностику синдрома. В частности, если задет корешок в шейном отделе, будут болеть шея и рука; при защемлении в груди — боль возникает в спине и может «рикошетить» в сердце или в желудок; при синдроме в пояснично-крестцовом отделе – страдает не только поясница, но и ягодицы, ноги, органы малого таза.

Боль может быть как постоянной, так и «стреляющей», усиливающейся при кашле, чихании, любом движении, физическом или эмоциональном напряжении. Болевой синдром нередко сопровождается отеком и покраснением кожи, повышенной потливостью пациента.

К другим проявлениям корешкового синдрома относится нарушение чувствительности в зоне, за которую отвечает пораженный нерв, ощущение покалывания, ползания «мурашек» на коже. Со временем из-за ослабления мышц в пораженной зоне возникает нарушение и ограниченность движений, больному становится трудно выполнять привычные действия.

Иногда при радикулопатии отмечаются и общие симптомы – слабость, недомогание, нарушение сна, повышение температуры тела.

Как лечится корешковый синдром

После осмотра неврологом может быть назначена рентгенография позвоночника в двух проекциях – передней и боковой. Но более информативным методом обследования считается магнитно-резонансная (как альтернатива – компьютерная) томография. Также часто рекомендуется электромиография. При наличии симптомов со стороны внутренних органов назначаются дополнительные анализы.

Терапия подбирается индивидуально. Но чаще всего для лечения проявлений радикулопатии назначаются:

нестероидные противовоспалительные препараты (в форме таблеток, мазей и гелей), снимающие воспаление и болевой синдром;

миорелаксанты – для устранения мышечных спазмов;

витамины группы В – для улучшения состояния нервных окончаний;

хондропротекторы – для ускорения регенерации хрящей;

обезболивающие блокады в виде локальных инъекций.

Также при корешковом синдроме эффективны физиопроцедуры, лечебная физкультура, массаж, рефлексотерапия.

Если консервативные меры спустя несколько месяцев лечения не приносят ощутимого результата, рекомендуется хирургическое вмешательство.

Больше двигайтесь

При сидячей работе регулярно выполняйте разминку, ежедневно делайте утреннюю гимнастику, дозируйте физические нагрузки, избегайте травм и переохлаждений.