Дачные советы на весну: орошение, подкормка, марганцовка и другое

Советы для дачников на весну 2023 года. Простые рекомендации и приспособления, которые помогут избежать прореживания всходов, а приготовленный вами питательный эликсир повысит урожайность и улучшит влагопроницаемость сухой почвы.

Как только представляется возможность выйти в огород, мы спешим быстрее засеять его семенами овощей. И буквально через полчаса приседаний над каждой грядкой наш энтузиазм после зимней «спячки» быстро угасает, особенно при посеве мелких семян.

Огород: как проращивать картофель

Если использовать для посадки пророщенные клубни, то всходы будут более быстрыми и равномерными, а урожай высоким и качественным.

Проращивание проводят за 35-45 дней до посадки в зависимости от сорта, цель состоит в том, чтобы получить сильные ростки, которые позволят получить более ранний урожай. Проросшие клубни всходят через 15, а непроросшие только через 30 дней.

Лучше брать клубни весом около 55 граммов, а для производства молодого картофеля следует отбирать более мелкие клубни, поскольку они дают меньшее количество стеблей, что позволяет собирать молодой картофель раньше.

Если во время прорастания холодно, ящики можно накрыть одеялами, обеспечив тепло и темную среду. Когда появятся маленькие ростки, картофель необходимо выставить на свет.

Во время проращивания клубни помещают почками вверх в деревянные или пластиковые ящики, где и держат до посадки. Ящики расставляют в два яруса, периодически меняя их местами и поворачивая, чтобы все клубни получали одинаковое количество света.

Правильно проросшие клубни должны иметь крепкие ростки длиной 2-3 сантиметра и быть интенсивно пигментированными. Клубни, которые больны и имеют неправильно развитые ростки, следует удалять, чтобы после посадки не оставалось пустых мест на грядках.

Орошение: что делать если земля отталкивает воду

При поливе дачники часто сталкиваются с явлением, когда вода растекается по поверхности почвы, словно ртуть, как при поливе в контейнеры, так и в открытом грунте.

Чаще всего это наблюдается на сухой и замульчированной почве, особенно корой хвойных растений. Выход из такой ситуации очень простой: одна чайная ложка зеленого мыла на ведро воды. Именно зеленое калиевое мыло, а не жидкое или хозяйственное натриевое!

При поливе таким мыльным раствором вода задерживается на поверхности грунта считанные секунды, а затем отлично впитывается в почву. Полив можно совмещать с растворами монофосфата калия, сульфата калия, сульфата аммония, аммиачной селитры, но только чтобы в удобрениях не было магния и кальция. Также можно добавлять в готовый (!) мыльный раствор, биопрепараты для корневой и внекорневой подкормки.

И самое важное: мыльный раствор прекрасно подходит для использования в системах капельного полива! Эффективность такого полива гораздо выше, а корни лучше поглощают минеральные вещества и воду.

Подкормка растений: эликсир «Три кислоты»

Кто-то только посеял семена на рассаду, а кто-то предпочитает посевы в открытый грунт. В любом случае растениям понадобится борная подкормка. Приготовить ее нужно заранее, чтобы под руками всегда был готовый эликсир, который укрепляет рассаду и увеличивает урожайность.

Такая минеральная подкормка подойдет для всех овощных и зерновых, ягодных и плодовых культур, декоративных растений и цветов на протяжении всего вегетационного периода или хотя бы однократно перед бутонизацией и цветением.

Передозировка бором опасна как для растений, так и для человека, поэтому предлагаемый рецепт эликсира из трех различных кислот позволяет существенно уменьшить количество борной кислоты при значительном увеличении эффективности применения подкормки.

Для приготовления подкормки в банку емкостью 700 миллилитров высыпают 30 граммов борной кислоты, 2 грамма янтарной кислоты (как правило, это 20 аптечных таблеток по 0,1 грамма), выливают 400 миллилитров 9-процентного столового уксуса, 200 миллилитров нашатырного спирта (10-процентный раствор аммиака) и 100 миллилитров аптечного глицерина. Банку закрывают крышкой. Через неделю все растворится и прореагирует, достаточно только перед открытием банки все перемешать. Возможен осадок, на который не стоит обращать внимания.

Применение: 2 столовых ложки на 10 литров воды. Лучше всего на борную подкормку реагируют растения, которые размножаются семенами, а употребляются в пищу плоды.

Таким раствором можно поливать, дождевать из лейки или опрыскивать растения. Так, через две недели после пикировки рассады проводят однократный полив. Цветущие перцы, огурцы, томаты, баклажаны раз в 10-12 дней опрыскивают по верхним ярусам. Очень хорошо отзываются на подкормку любые виды капусты, всходы редиса, а также картофель, если во время цветения его опрыскать борным удобрением. Плодовые и ягодные культуры лучше всего опрыскивать по бутонам и первым цветкам — это совершенно безопасно для пчел.

И не забудьте банку подписать. Раствор хранится бесконечно долго, не боится замерзания или воздействия солнечных лучей.

Виноградник: почему гибнут укорененные чубуки

Как только на чубуках появляются первые корешки, их высаживают для доращивания в контейнеры. Если некоторые саженцы погибают, это связывают с переувлажнением грунта и загниванием корней.

Виноградарь Юрий Егорутин простым экспериментом утверждает обратное. Пара чубуков одного сорта доращивалась под искусственным освещением (на фото слева), правая пара — под естественным освещением на южном окне. При одинаковом уходе в течение месяца результат при выращивании под искусственным освещением очевиден. Все дело именно в освещении, благодаря которому в листьях проходит хороший фотосинтез, способствующий интенсивному росту корней и листьев. При развитом листовом аппарате достаточно сложно переувлажнить саженцы, так как большая листовая поверхность хорошо испаряет влагу.

Научно доказано, что любой лист винограда начинает вырабатывать питание для куста, когда его размеры достигают больше половины нормального размера листа. При недостаточном освещении листья только потребляют питание, не давая развиваться саженцу, что и видно на фото справа.

Поэтому не спешите слишком рано укоренять чубуки, если не сможете обеспечить им достаточного освещения.

Советы к дачному сезону весны 2023 года

Рассада в торфяных горшочках не будет желтеть или чахнуть, а стенки контейнеров пересыхать, если поместить их в пластиковый пакет или горшок. Это предотвратит испарение влаги через стенки горшочка.

Для защиты от болезней и вредителей, а также обеспечения необходимыми питательными веществами для здорового развития, смешайте луковицы перед посадкой с древесной золой.

При ранневесеннем пожелтении листьев чеснока его необходимо подкормить: по 20 граммов аммиачной селитры и сернокислого магния на 10 литров воды. Кроме внекорневой подкормки делают пролив этим удобрением по увлажненной почве по бороздкам с последующим поливом. Если результат не устраивает, через 5-7 дней подкормку повторяют до 3-4 раз, но не позднее конца весны, чтобы исключить внесение азота.

Что такое посев на семенную ленту

Посев семян на бумажные ленты сам по себе не новый, просто предлагаемый метод не требует никакого клейстера или изнурительной нарезки ножницами полос из газетной бумаги.

В начале 2000-х годов умельцы придумали самодельные машинки, которые позволяли укладывать на ленту туалетной бумаги семена на определенном расстоянии, а затем сворачивать ее в шпагат. Шпагат вручную сворачивали в обычные клубки и затем разматывали непосредственно на грядке перед посевом. Скорее всего, из-за сложности изготовления машинки новшество так и не прижилось, хотя многие дачники, особенно на больших земельных участках, оценили преимущества такого посева.

Предлагаемый способ очень прост. Понадобится стол и туалетная бумага из натуральной целлюлозы без красителей и запаха. Ленту предварительно смачивают из опрыскивателя и посередине раскладывают мелкие семена на нужном расстоянии, чтобы потом не пришлось прореживать. Затем ленту аккуратно складывают пополам (по длине) и сворачивают в рулон. Вот, собственно, и все! Дальше идете на грядку и разматываете ленты, чтобы провести посев в подготовленные борозды.

Агрессивная красота: яснотка, живучка и зеленчук

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и выживать другие растения.

К активным захватчикам цветника, для которых болезни и вредители не помеха, относятся яснотка, живучка, а также зеленчук. Последний, несмотря ни на что, пробивается везде, ползет во все стороны. Даже отломанный кусочек, прибитый ветром или дождем, легко приживается.

Семена эти губоцветные растения также очень хорошо завязывают, они разносятся животными, на обуви людей и также хорошо приживаются. Как и в остальных случаях — срезайте лишние побеги, не давайте завязываться семенам либо высаживайте в контейнерах.

Марганцовка в качестве аптеки для грядки

Выращивая на дачах лекарственные растения, мы часто называем такие посадки «аптека на грядке». Но порой даже не задумываемся, что лекарства из обычной аптеки давно помогают нам бороться с болезнями и вредителями растений, выступают в качестве подкормок.

В розовом растворе марганцовки (0,5 грамма на 100 миллилитров) рекомендуют протравливать семена перед посадкой, чтобы уничтожить возможных возбудителей болезней, зимующих на семенах. Семена замачивают на 20 минут, а затем высушивают.

Для ранневесенней подкормки земляники, малины, смородины и крыжовника в ведре розового раствора марганцовки (3 грамма на 10 литров) растворить борную кислоту (на кончике ножа). Особенно полезна такая подкормка на участках с песчаными почвами, она также способствует увеличению урожайности.

В темно-розовом растворе марганцовки замачивают картофель перед посадкой, а также семенные клубни перед закладкой на хранение. Такая обработка не нравится ни проволочнику, ни грибкам.

Остатками раствора моют рассадные ящики, кассетницы, стаканчики и горшочки, обрабатывают теплицы и парники.

Помните: избыток марганца в почве может неблагоприятно сказаться на развитии культур. Поэтому все должно быть в меру.

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