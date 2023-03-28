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В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами

В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами

Пассажирский автобус «Неоплан» сообщением «Варшава-Одесса» съехал в кювет и опрокинулся. В нем было 25 пассажиров, в том числе двое детей.

Об этом сообщили  в Главном управлении ГСЧС Украины в Хмельницкой области.По информации спасателей сегодня утром, 28 марта, на скоростной трассе, недалеко от города Волочиск, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пассажирский автобус «Неоплан» сообщением «Варшава-Одесса» съехал в кювет и опрокинулся. В салоне было два водителя, 25 пассажиров, из которых двое – дети.

К месту чрезвычайного происшествия немедленно прибыли спасатели из городов Волочиска и  Подволочиска. 

Совместными усилиями они эвакуировали пострадавших и передали медикам. Сообщается, что 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Причиной аварии стало то, что водитель автобуса потерял управление из-за скользкой дороги. Превысил ли он при этом скорость, выяснит следствие.

автобус перевернулся на бок

На скользкой дороге автобус «Варшава-Одесса» вылетел с трассы и перевернулся.

Ранее мы писали, что на трассе Одесса-Киев пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Причиной той  аварии стало то, что пассажирский автобус нагнал зерновоз, который ехал в попутном направлении. К сожелению, не обошлось без жерт.

Еще «Одесская Жизнь» сообщала, что на дороге Одесса-Южный столкнулись автобус и грузовик. В  тот раз тоже было много пострадавших.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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