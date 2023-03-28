В Хмельницкой области перевернулся автобус с одесситами

Пассажирский автобус «Неоплан» сообщением «Варшава-Одесса» съехал в кювет и опрокинулся. В нем было 25 пассажиров, в том числе двое детей.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Хмельницкой области.По информации спасателей сегодня утром, 28 марта, на скоростной трассе, недалеко от города Волочиск, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Пассажирский автобус «Неоплан» сообщением «Варшава-Одесса» съехал в кювет и опрокинулся. В салоне было два водителя, 25 пассажиров, из которых двое – дети.
К месту чрезвычайного происшествия немедленно прибыли спасатели из городов Волочиска и Подволочиска.
Совместными усилиями они эвакуировали пострадавших и передали медикам. Сообщается, что 18 человек получили травмы различной степени тяжести.
Причиной аварии стало то, что водитель автобуса потерял управление из-за скользкой дороги. Превысил ли он при этом скорость, выяснит следствие.
Ранее мы писали, что на трассе Одесса-Киев пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Причиной той аварии стало то, что пассажирский автобус нагнал зерновоз, который ехал в попутном направлении. К сожелению, не обошлось без жерт.
Еще «Одесская Жизнь» сообщала, что на дороге Одесса-Южный столкнулись автобус и грузовик. В тот раз тоже было много пострадавших.
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