Дачные советы на июль: что сажать и как защищать растения

Что посадить и посеять?

Благоприятные дни для посадки и посева в июле:

баклажаны, кабачки, патиссоны, бобовые, кресс-салат, лук-порей, виноград, ежевика, ежемалина, инжир, малина — 15, 16;

капуста, в т.ч. цветная, петрушка на зелень — 12, 13;

клубника, морковь, пастернак и петрушка (на корень), редис, сельдерей, свекла, цветы из луковиц — 24;

лук на перо — 15-20;

перец сладкий, томаты — 15-18;

шпинат — 20;

перец жгучий, крыжовник — 15, 16, 20;

укроп, фенхель — 10, 11, 15, 16, 20;

цветы из семян — 10-13;

лимонник, киви, актинидия — 12-16.

Запретные дни — 5-7 июля для всех культур, 21-23 июля — для цветов, овощных и зеленых культур.

Агротехнические мероприятия на июль

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 3, 4, 22, 26, 27, 30, 31;

закладка компоста — в любые дни, кроме запрещенных;

обрезание веток и побегов — 1-3, 24-31;

опрыскивание, уничтожение вредителей — 3, 4, 31;

полив (независимо от фазы Луны) — 15, 16, 24;

прививки — 15, 16, 20;

прополка — 3, 4, 30, 31;

внесение минеральных удобрений — 15, 16, 20;

внесение органических удобрений — 1, 24, 29.

Наиболее благоприятные даты касаются не только открытого грунта, но и парников, теплиц, комнатных растений. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние, солнечные и лунные затмения. Эти работы нежелательны под Луной в Овне, Льве, Деве и Стрельце.

Розы: основные ошибки при черенковании

Вырастить розу из черенка не так уж и сложно, но разочарований не всегда удается избежать. Рассмотрим основные ошибки, которые чаще всего совершают начинающие цветоводы.

Помимо правильной подготовки черенка важно учитывать, в какое время и с какого растения он срезан. Чем старше материнский куст — тем труднее идет укоренение. Маточное растение не должно быть больным или перекормленным азотными удобрениями. К тому же не все сорта роз одинаково хорошо укореняются (особенно это касается чайно-гибридных).

Для черенков подходят однолетние полуодревесневшие побеги диаметром 5-6 миллиметров.

Оптимальное время — июнь-июль, в период бутонизации или в момент полного цветения. Для укоренения подходят верхняя и центральная части здорового побега с 2 междоузлиями. Наклонный срез под углом в 45 градусов делают под нижней почкой, а прямой верхний — на 5 миллиметров выше почки. Верхние листья наполовину укорачивают, а нижние обрезают.

Участок для укоренения черенков должен быть светлым, но без прямых солнечных лучей, чтобы посадочный материал не сгорел.

Материал лучше брать местный, минимизировав время от срезки до посадки. Предварительно черенок сутки держат в растворе стимулятора роста.

Черенки не втыкают в почву, а предварительно делают прокол на несколько сантиметров, в который вставляют черенок и обжимают вокруг него почву, затем накрывают стеклянной банкой или пластиковой баклажкой.

Почва под укрытием должна быть все время влажной, но не мокрой и периодически проветриваться. Через месяц (к этому сроку обычно растения укореняются) необходимо утром на несколько часов снимать укрытие для проветривания. Через две недели укрытие снимают совсем.

Если при снятии укрытия даже на короткое время листочки теряют упругость и вянут — значит, корней у черенка еще нет.

Нашатырный спирт: как правильно готовить подкормку?

Принято считать, что раствор нашатырного спирта является хорошим азотным удобрением. На практике все дело — в правильных пропорциях и компонентах.

Нашатырный спирт — крайне нестабильное соединение. На воздухе спирт начинает разлагаться, образуя летучий газ аммиак и воду. Поэтому нужно так растворять нашатырный спирт, чтобы получить ацетат или цитрат аммония, которые превращают недоступные элементы минерального питания в доступные и не дают испариться азоту. Эти соли нейтральны, поэтому не навредят почвенным насекомым и бактериям.

Вариант 1: 2-3 столовые ложки нашатырного спирта смешать с 1 столовой ложкой сухой лимонной кислоты и растворить в 10 литрах воды.

Вариант 2: 1 столовую ложку нашатырного спирта смешать с 6 столовыми ложками 9-процентного столового уксуса и 10 литрами воды.

Вариант 3: 1 литр молочной сыворотки смешать с 1 столовой ложкой нашатырного спирта и 10 литрами воды.

По влажной почве под одно растение лить 0, 5-1 литр одного из растворов. Если необходима подкормка монофосфатом калия или кальция, то к одной из перечисленных смесей добавьте 1 столовую ложку удобрения, тогда кальций или фосфор станут доступными для растений.

Сирень: что нужно для пышного цветения

«Конечно же, цветущие ветки сирени необходимо ломать, чтобы на следующий год куст зацвел еще пышнее», — подумали вы.

Трудно сказать, кто автор такого странного совета. Поэтому давайте разбираться.

Цветочные почки у сирени формируются летом на молодых побегах, а цветет куст на прошлогодних приростах. Самые лучшие, крупные и крепкие соцветия образуются на приростах, которые расположены ближе всего к уже цветущим метелкам. Конечно, цветочные почки закладываются и на боковых, более слабых побегах, но соцветия из них получаются нехарактерные для этого сорта. Обломанный куст формируется сам, стихийно, восстанавливая утраченные части кроны благодаря хаотично просыпающимся спящим почкам. Через образовавшиеся рваные раны возникает угроза заражения грибными или бактериальными болезнями, вплоть до гибели растения.

Для пышного цветения сирени весной проводят специальную обрезку. До того как сирень тронется в рост, на кусте удаляют мелкие веточки, оставляя те сильные приросты, которые соседствуют с отцветшими метелками.

Старые соцветия нужно аккуратно удалять, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Хотя здесь мнения расходятся, многие считают, что оставленные на растении семена не оказывают заметного влияния на качество и количество новых цветочных почек.

Фосфор: когда удобрения приносят вред?

Выражение «кашу маслом не испортишь» при подкормке растений использовать нельзя. Все должно быть в меру.

Избыток фосфора так же вреден для растений, как и недостаток. Он может привести к поражению листьев железным хлорозом. Злоупотребление фосфором приводит к тому, что корни растений перестают усваивать марганец и железо, также нарушается микробиологический состав почвы. В результате растения могут перестать усваивать воду и питание.

Ягодный сезон: как собрать урожай без потерь

Преждевременный или запоздалый сбор ягод ухудшает их внешний вид, что негативно сказывается на вкусовых качествах и лежкости.

Собирать ягоды клубники надо каждое утро: в это время они крепче и лучше сохраняются при перевозке. Клубнику нужно срывать с плодоножкой. Лесную землянику можно собирать без плодоножки, но тогда ее необходимо быстро съесть или переработать, иначе она пустит сок.

Из-за быстрого осыпания ягоды малины собирают ежедневно. Лучшее время для сбора — когда ягоды легко снимаются с плодоножки. Заранее приготовьте тару для червивых ягод, чтобы они не попали на землю, так как они содержат в себе личинки малинового жука.

Для многих сортов черной смородины характерно неодновременное созревание и осыпание ягод. Поэтому с их сбором медлить нельзя.

Ягоды красной смородины хорошо держатся длительное время на грозди даже после созревания. Снимать ягоды как красной, так и черной смородины лучше вместе с гроздью.

Для переработки ягоды крыжовника собирают недозрелыми, а для еды в свежем виде — когда они приобретают характерную для сорта окраску. К сожалению, ягоды многих сортов быстро осыпаются.

Тератоморфоз: почему томаты растут уродливыми?

Довольно часто можно видеть на томатных кустах плоды, на верхушках которых появляются глубокие морщины, борозды, рубцы, сливающиеся в замысловатые маски. По-научному это явление называется тератоморфоз, а на сленге овощеводов — «кошачья морда».

По сути это считается заболеванием, к счастью, не инфекционным. Точнее, речь идет о физиологическом нарушении, которое искажает внешность помидоров, портит товарный вид.

Грубая деформация возникает из-за неравномерной скорости роста отдельных участков плода, поэтому кожица и мякоть под ней деформируются, гладкая поверхность сменяется извилинами и корковыми коричневатыми рубцами. Тератоморфоз присущ только плодам, а не стеблям и листьям помидоров.

Основные причины заболевания следующие.

Время. В погоне за ранним урожаем лучше не стремиться высевать семена и высаживать рассаду томатов, пока не сложились условия.

Погода. «Гримаса» может возникнуть, если на момент, когда молодые растения уже развили цветочные почки, температура снижается ниже 15 градусов. Низкая интенсивность освещения и резкие перепады температуры в начале сезона — теплые дни и холодные ночи — тоже увеличивают риск деформации будущих помидоров. Поэтому тератоморфоз чаще всего встречается на плодах, которые первыми появились на растении и формировались в нестабильных погодных условиях.

Зеленые операции. Чрезмерное одновременное удаление пасынков, обрезка лишних веток и листьев, избыток азотных минеральных удобрений также может искажать плоды.

Тератоморфоз более свойственен крупноплодным томатам, так как у них больше семядолей, которые формируются неодновременно, в более растянутый срок, что увеличивает вероятность стресса, и соответственно, нарушений.

Если некоторые (пока еще зеленые) помидоры уже имеют «кошачью морду», а это заметно уже на маленькой завязи, их лучше удалить, чтобы не оттягивали на себя питание. Но если плоды уже вызрели, их можно использовать для приготовления томатного сока.