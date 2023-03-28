«Мак открылся!»: на Дерибасовской – давно не виданная очередь (фотофакт)

Сегодня утром в Одессе открылись «Макдональдсы». Одесситы уже подсчитали: сеть ресторанов быстрого питания в городе была закрыта один год, один месяц и три дня – с начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину.

Несмотря на то, что день открытия MacDonald’s совпал с бурной непогодой, древопадом и блэкаутом, уже в первой половине дня на Дерибасовской наблюдалась давно не виданная очередь.

«Мак открылся!», – этот крик радости я услышала от маленького одессита еще в Горсаду.

Без криков, но с не меньшей радостью под ветром (почти бурей!) одесситы выстроились сразу в несколько очередей, «атакуя» MacDonald’s на главной улице города.

Большинство стараются забрать вкусный ассортимент «на вынос». Внесла все-таки непогода свои коррективы: столики у MacDonald’s пустуют: поедать вкусности при таком ветре все же не очень хочется. Очередь, между тем, ведет себя довольно стойко: никак не уменьшается. Ажиотаж только нарастает.

Напомним, кстати, что во время воздушной тревоги MacDonald’s не работают, на входе указаны адреса ближайших укрытий.

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