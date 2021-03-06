Несмотря на противоречивые прогнозы синоптиков, весна наступила и самое время наведаться на дачные участки. Заранее планируйте работы в саду, используйте каждый погожий день.

САД. В марте важно не пропустить обработку деревьев против болезней и вредителей, провести санитарную, омолаживающую или формирующую обрезку, заняться лечением ран и лишайников на коре деревьев. Обновляют побелку стволов и скелетных ветвей: на 10 л воды 2,5-3 кг извести и 0,5 кг мучного клейстера в качестве прилипателя. Побелку проводят днем, при температуре воздуха не ниже +1-5оС. На старых деревьях предварительно очищают скелетные ветви и штамбы от отмершей коры, которую сразу сжигают.

ОГОРОД. Как только позволит состояние почвы, очищают грядки от прошлогодних сорняков и листвы, проводят рыхление, чтобы задержать влагу. Продолжают ухаживать за рассадой, а также сеют новые семена на рассаду томатов, перца и баклажанов. От качества выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай. Не лишним будет замачивание и обеззараживание семян.

ВИНОГРАДНИК. Самое время приступить к обрезке, с учетом повреждения почек морозами и планируемой нагрузки, а в некоторых случаях обрезка должна быть направлена на восстановление или омоложение кустов. Урожай в таких случаях отходит на второй план. Выполнять обрезку при отрицательных температурах нельзя, так как однолетние лозы легко ломаются. Сразу после обрезки плодовые звенья подвязывают горизонтально и опрыскивают медьсодержащим препаратом в баковой смеси с инсектицидом.

ЦВЕТНИК. Работы в цветнике перекликаются с работами в саду и винограднике: уборка листьев, укрытий, опор, разокучивание роз. Если мульча использовалась для утепления, то ее отгребают, чтобы не выпревали появляющиеся ростки. Также мульчу убирают в тех случаях, когда необходимо, чтобы почва быстрее прогрелась.

В обрезке не нуждаются

При обрезке декоративных деревьев и кустарников следует учитывать характерные особенности разных групп.

Раннецветущие кустарники закладывают цветочные почки летом на сильных приростах и зацветут ранней весной на побегах прошлого года. К этой группе относятся: сирень, форзиция, дейция, чубушник, спиреи Вангутта иГрефшейм, гортензия крупнолистная, вейгела, миндаль трехлопастной, кольквиция. Эти растения зимуют с цветковыми почками, и если обрезать их ранней весной, то цветения в текущем году не будет. Поэтому эту группу кустарников ранней весной подвергают лишь санитарной обрезке, вырезая поврежденные, загущающие, слабые и трущиеся между собой ветви.

Основную обрезку делают сразу после цветения, удаляя отцветшие ветки, создавая условия для развития новых побегов, обеспечивающих цветение на следующий год.

Более радикально, до основания, регулярно обрезают 20-25% старых веток (возраст которых 3 и более лет), т.е. непродуктивных веток. Такое омоложение обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста. Старые кусты омолаживают, вырезая «на пень», оставляя 20-40 см от земли.

Замачивание семян

Семена овощей, зеленных культур и цветов полезно замачивать не просто в воде, а в питательных растворах.

Для замачивания семян подходят соли гуминовых кислот, препараты Эпин или Циркон (по инструкции), а также обычные настои золы или лекарственных растений, повышающих энергию прорастания и стрессоустойчивость растений.

Например препарат Эпин-экстра способен обеспечить дружное прорастание семян, активируя зародыши путем разрушения семенных оболочек. Для этого 3-5 капель препарата растворяют в 1 стакане воды и подогревают до 30оС. Замачивают семена примерно 18 часов при периодическом перемешивании. Чтобы семена хорошо впитали стимулирующий раствор, их сначала 1-2 часа выдерживают в талой воде при 30оС, чтобы они набухли.

Почему лозы «плачут»

«Плач» или сокодвижение – фаза от начала весеннего сокодвижения до начала распускания почек. Характеризуется возобновлением и активизацией жизненных процессов виноградного куста, из ранений и срезов обильно выделяется пасока в виде капель («слез»).

Выделение пасоки из весенних ран происходит раньше и интенсивнее, чем из осенних и зимних поранений, т.к. последние к весне закрываются слоями омертвевших тканей. Поэтому на Одесчине многие виноградари предпочитают осеннюю обрезку некоторых сортов и гибридных форм.

Срок наступления фазы сокодвижения и скорость ее течения зависят от температуры и влажности почвы, условий года и особенностей сорта, длится 10-50 дней, приходится на март-апрель.

Выделение пасоки наступает при повышении температуры почвы на глубине 40-60 см до 6-10оС и выше. При осенне-зимне-весенней засухе сокодвижение и выделение пасоки может быть незначительным или вовсе не наблюдаться. Количество выделяемой пасоки с виноградного куста колеблется от 1 до 7 л, а с отдельных кустов до 16 л.

Более раннее начало фазы «плача» отмечается у тех кустов, корни которых расположены ближе к поверхности почвы либо на хорошо прогреваемых участках.

Поздняя обрезка кустов усиливает выделение пасоки, что при весенней засухе отрицательно сказывается на общей оводненности растений и их молодых органов. К началу весеннего сокодвижения обрезка кустов должна быть завершена, а подвязка сухих лоз проведена в кратчайший срок, т.к. в конце фазы глазки сильно набухают и готовы к прорастанию.

Первая весенняя обработка

С приходом весны самое время провести первую весеннюю обработку плодовых деревьев и кустов, причем до набухания почек и появления листьев, то есть по голым веткам.

Целесообразно прибегнуть к обработке сада железным купоросом, он безопаснее медного купороса и не требуется добавление извести. Для опрыскивания семечковых культур используют 5-7-процентный раствор железного купороса (500-700 г на ведро воды). В старых садах необходима повторная обработка осенью, после листопада, или весной следующего года, до набухания почек.

При ежегодной обработке исчезнут мох и лишайники, произойдет омоложение коры. Это становится залогом хорошего прироста и плодоношения. Листья летом приобретают темно-зеленую окраску, становятся крупными. Плоды также заметно увеличиваются.

Железный купорос также применяют в борьбе с листоблошкой (яблонная и грушевая медяница), котораявысасывает сок из почек, покрывая их поверхность сладковатой медвяной росой. Яйца этого вредителя зимуют на побегах (у яблонной листоблошки) и в щелях коры (у грушевой). После обработки железным купоросом погибают около 50% зимующих яиц. После выхода из яиц выживших личинок следует провести опрыскивание инсектицидными препаратами против сосущих и листогрызущих вредителей, чтобы избавиться от листоблошки.

Совместные посадки

На ограниченных шести сотках уплотненные или совместные посадки всегда актуальны, особенно в борьбе за место под солнцем.

Солнечный яркий свет предпочитают многие растения, они отлично цветут, но при совместных посадках рядом с ними совершенно не место для «теневиков» – бузульников, традесканций, хост, папоротников, некоторых сортов флоксов с выгорающими цветками и многих других, любящих рассеянный солнечный свет.

Внести дискомфорт при совместных посадках может кислотность почвы, поэтому лучше ориентироваться на более капризный в данном вопросе вид. Например, в случае с хвойными и очитками лучше сделать почву покислее в угоду более капризным хвойникам, к тому же они на порядок дороже.

Ранее мы публиковали лунный календарь работ на дачном участке в марте 2021 года.