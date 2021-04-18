Апрель всегда самый напряженный месяц дачного сезона, особенно последние годы, когда даже на Одесчине стоит далеко не весенняя погода.

Но первоцветы и многие декоративные кустарники традиционно радуют нарядным цветением. Пока земля насыщена влагой необходимо успеть высадить деревья и кустарники. Также нужно продолжать постоянно рыхлить почву для уменьшения испарения воды и уничтожения прорастающих сорняков. Также в апреле всем растениям нужны подкормка азотом для роста зеленой массы, а нам, дачникам, силы и здоровье успеть все сделать до пасхальных праздников.

Во саду ли в огороде

Сад. На Одесчине предпочтение следует отдавать осенней посадке, так как в апреле часто дуют суховеи, но в любом случае необходимо привести в соответствие корневую систему и крону. У многих рука не поднимается обрезать дерево после посадки, но обрезкой мы достигаем нарушения равновесия между кроной и корнями, что дает последним хороший стимул для роста. Кстати, обрезка перед началом сокодвижения способствует быстрому заживлению срезов.

Огород. У рассады, выращиваемой на подоконнике, сейчас самая горячая пора. Ее сейчас необходимо подкормить. За две недели до высадки в открытый грунт рассаду постепенно начинают закалять к наружному воздуху и солнцу, начиная с 15 минут. Идеальное время и место для закалки — под рассеянной тенью цветущей вишни или черешни.

Виноградник. После появления 3-5 листа обрабатывают против грибковых заболеваний. Начинают первую обломку двойников и тройников, оставляя самый сильный побег. В идеале весенние обработки проводят каждые две недели до цветения. Так инфекционный фон будет на минимуме.

Цветник. Заканчивают обрезку живых изгородей. Вновь посаженные саженцы в живой изгороди первый раз подрезают через год вегетации. При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии оседает, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте.

• Защита растений

По зеленому конусу и розовому бутону

Начинающие садоводы часто интересуются о календарных датах проведения весенних обработок сада. Однако никто не может знать конкретный срок, кроме самого растения. Тем более что ягодные кустарники вегетацию начинают раньше деревьев.

Лучше всего ориентироваться не на календарь, а на фенологические фазы развития — этап сезонного развития растений, фиксируемый по морфологическим признакам. Обычно выделяют следующие фенофазы: вегетативная,бутонизация, цветение, плодоношение, относительный покой, отмирание. Также есть и подфазы, например для фазы цветения — начало цветения, массовое цветение, окончание цветения.

Чаще используют другие названия: до распускания почек, по зеленому конусу (почки наклюнулись) и по розовому бутону, когда цветочные почки только наклюнулись и перед цветением, когда бутоны вот-вот раскроются.

Если различные препараты смешиваются, то выгодно использовать баковые смеси одновременно против болезней и вредителей, например фунгицидов и инсектицидов (Хорус + Децис или Енжио). Всегда опрыскивают не только все ветки и ствол, но и приствольные круги, где зимуют вредители.

• Малая модернизация

Копать станет легче

Казалось бы, что еще можно придумать для облегчения труда при работе садовыми вилами на приусадебном участке? Однако когда натираешь мозоли, идея приходит сама собой.

Все знают, насколько удобно копать садовыми вилами, особенно, если почва влажная. Но долго ними работать просто невозможно, так как не только нога скользит при нажатии на вилы, но и стопа вскоре начинает болеть независимо от обуви. Решение есть очень простое и быстрое: приварить отрезок прямоугольной профильной трубы. Как результат — намного легче нажимать ногой на вилы, что положительно сказывается на производительности труда.

• Тест на всхожесть

Проращивание семян на бумаге

Метод посева семян в рулоне туалетной бумаги не новый и называют его по-разному: в пеленках, самокрутка, улитка, но конечный результат всегда отличный.

Кроме туалетной бумаги используют бумажные полотенца, салфетки и даже тонкую подложку для ламината. В бумажном варианте всегда присутствует полиэтиленовая пленка.

Полиэтилен режут полосами по ширине рулона, на них расстилают туалетную бумагу в один слой и сбрызгивают водой так, чтобы намочить ее всю, но не дать раскиснуть. На край ленты (1,5 см) раскладывают семена на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. После раскладки нужно накрыть ленты вторым слоем бумаги и пленки, затем скатать все в рулоны, которые ставят в одноразовые стаканчики (семенами вверх), предварительно налив воду слоем 1 см. Емкости с семенами ставят в теплое светлое место, контролируя уровень воды.

Когда появятся семядольные и 1-2 настоящих листочка рассаду можно пикировать в почвосмесь. При проращивании или тестировании различных семян на всхожесть, рулоны следует подписать строительным маркером и указать дату.

Преимущества такого способа очевидны. Он очень удобен при проращивании мелких или просроченных семян, особенно хвойных культур. Для последних обязательно нужно создать парниковый эффект. Как правило через 2-3 недели у вас будут первые сеянцы хвойников для последующего пикирования.

Ранее мы рассказывали о том, как дачникам нужно соблюдать лунный календарь посадок, посевов и работ в апреле.

• Стимулятор роста

Янтарная кислота как укоренитель

Янтарная кислота — органическое соединение. Оно участвует в клеточном дыхании живых организмов и способствует выработке АТФ (аденозинтрифосфат — вещество, поставляющее энергию для большинства биохимических реакций).

Белые кристаллы легко растворимы в воде и спирте, содержатся в небольших количествах в растениях и янтаре. Янтарная кислота стимулирует рост и повышает урожайность растений, ускоряет развитие корневой системы.

Как замочить черенки в янтарной кислоте, чтобы ускорить корнеобразование? Проще всего с таблетками: 1 шт. на 1 л воды. Порошок разбавляют 2 г или половина чайной ложки на 1 л воды, жидкий концентрат — 10 капель на 1 л воды.

Черенки нижним срезом погружают на 2 см в рабочий раствор и выдерживают 15-24 часа. После этого укоренение можно продолжить в воде до образования корней или сразу высаживают в грунт.

• Огород

Чем прогнать проволочника

Если колорадский жук предпочитает картофельную ботву, то проволочники — личинки жуков-щелкунов, продырявливают клубни насквозь, не оставляя никакого шанса вырастить качественный картофель.

На даче картофелю отводят небольшие грядки, поэтому вполне можно обойтись народными, не химическими методами борьбы. Отпугивает проволочника от картофеля луковая шелуха. Кладите ее по горстке в каждую лунку при посадке — и вредитель будет «обходить клубни десятой дорогой». Как вариант, замачивать клубни перед посадкой в луковом отваре. Еще одно органическое средство — сыпать в лунки горчичный порошок.

• Цветник

Идеальная посадка ириса

Выбрав участок для ирисов, важно определить, где у вас на участке север и юг.

Корневище с веером листьев располагают так: корневище смотрит на юг, а веер зеленых листьев — на север. Это идеальная посадка. Главное, чтобы корневище — коричневое утолщение — возвышалось над грунтом и не было засыпано землей. Корешки должны находиться в почве.

Для лучшего укоренения корни лучше не стричь и не укорачивать. Сажайте в сухую ямку, не помешает пригоршня перегноя, затем хорошо полейте и притените на неделю.

Первый год после посадки самый важный для ириса, от того, как активно он сможет нарастить корешки, зависит вся его дальнейшая жизнь на новом месте. Если ирис в год посадки собирается цвести, цветок лучше срезать. Как вариант, дать ему раскрыться во всей красе, а на следующий день срезать до первого листика и поставить в вазу.

Кстати

Весной опрыскивания начинают, когда среднесуточная температура составляет выше +5оС.

В апреле подкормку лучше проводить гранулированными минеральными удобрениями. Жидкие удобрения до начала активной вегетации растениями не усваиваются.

Нынешняя зима была непростой и многие декоративные растения подмерзли. Как только побеги начнут отрастать, растения необходимо обработать стимуляторами роста, содержащие аминокислоты. Это также помогает растениям восстанавливаться после заморозков, засухи или градобития и лучше укореняться вновь посаженным культурам.

Бахчевые — огурцы, кабачки и тыквенные очень не любят пикировку. Если же это приходится делать, то воспользуйтесь методом перевалки вместе с земляным комом. При этом растения надо посадить не углубляя, на том же уровне, что и росли.

У ириса 960 оттенков и полутонов в цветочной гамме! Ни один цветок такого богатства красок не имеет.

Подготовил Юрий Руденко

Фото: из открытых источников

Ранее мы давали дачные советы о том, как пропаривать грунт для посева семян и как проверить его готовность?