Дачные советы февраля: что нужно успеть до прихода марта

Конец зимы уже близок, и можно заранее выбрать или подготовить почвосмесь для рассады, ускорить всхожесть семян, пересмотреть домашнюю аптечку, чтобы защитить молодые всходы от болезней и насекомых. Даже кофейная гуща и чайная заварка пригодятся вскоре на грядках.

Какие цветы не стоит сажать

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и выживать другие растения.

С середины весны в течение месяца можно любоваться цветением такого прекрасного растения, как фиалка душистая Виола адарата. Все прекрасно в этих замечательных фиолетовых цветочках, но беда в том, что они дают много семян. Прорастая, семена образуют очень цепкие корневища, поэтому даже после прополки появляются новые всходы. «Помогают» в распространении семян фиалки в самых неожиданных местах муравьи и ветер.

Но все же в некоторых стилях сада фиалка привнесет определенную красоту. Выбор и решение за вами.

Как увеличить всхожесть семян

Существует три основных причины плохой всхожести посеянных семян.

Первая и основная причина — плохое качество семян. Они могут быть неправильно собраны, просрочены, неправильно хранились или неправильно обработаны перед проведением посева.

Вторая причина — влажность почвы. Если после посева почва недостаточно увлажнена или в борозды налили мало воды, семена не получат необходимое количество влаги для набухания белка и разрыва семенной оболочки. Поэтому почву постоянно держат во влажном, практически мокром состоянии до появления всходов. Когда всходы появятся, резко уменьшают количество влаги и поливов, чтобы растения не болели.

При недостатке влаги корешки прорастут до сухого слоя почвы, и всходы могут погибнуть или зачахнут. Если семена приходится сеять в сухую почву, то при дефиците воды почву лучше вообще не поливать, а дождаться атмосферных осадков, ориентируясь на прогноз погоды.

Третья важная причина — оптимальная температура прорастания семян для появления всходов. Причем как низкие, так и чрезмерно высокие температуры почвы (не воздуха) плохо сказываются на всхожести. Для различных групп растений есть свой температурный коридор. Так, при температуре почвы ниже 8 градусов семена томатов могут не прорасти, а семена огурцов и подавно. При температуре почвы 10 градусов первые всходы томатов появятся на 20-й день, а закончится процесс всхожести на 30-й день! Всходы будут недружными и разнокалиберными.

Для получения качественной рассады томата оптимальная температура почвы должна быть 18-24 градуса. Тогда первые всходы появятся на третий день, основная масса взойдет на четвертый день, а на 5-6-й день процесс закончится с результатом всхожести до 90 процентов при выполнении первых двух условий.

Как защитить растения

Выращивая на дачах лекарственные растения, мы часто называем такие посадки «аптека на грядке». Но порой даже не задумываемся, что лекарства из обычной аптеки давно помогают нам бороться с болезнями и вредителями растений, выступают в качестве подкормок.

Йод

Раствором 5-10 капель йода на 10 литров воды обрабатывают землянику перед цветением от серой гнили, опрыскивают 2-3 раза с интервалом в 10 дней.

Рассаду томатов разово поливают раствором одной капли йода на 3 литра воды, чтобы увеличить будущий урожай и размеры плодов. Вторую подкормку проводят после высадки рассады в грунт, добавив на ведро воды 3 капли йода. Норма полива: 1 литр под куст.

Против фитофтороза на томатах смешивают в 10 литрах воды 40 капель йода, 1 литр сыворотки и 1 столовую ложку перекиси водорода. Опрыскивают в течение 15 минут после приготовления раствора.

Добавив к 9 литрам воды 1 литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение огуречных листьев.

Как оживить комнатную орхидею

Воздушные корни орхидеи зимой часто страдают от сухого воздуха, и растение может пропасть. Даже когда у орхидеи завяли все листья, остались только стебель и корни, не спешите ее выбрасывать. Растение можно оживить.

Обрежьте все поврежденные, загнившие корни, а одревесневшие срезы запечатайте воском горячей свечи, чтобы туда не попадала влага. В полу литре кипятка заварите чайную ложку порошка корицы. В остывшем, профильтрованном настое замочите орхидеи на 30 минут. Теперь растение можно высадить в грунт, состоящий из сосновой коры и измельченной пемзы. Такой состав помогает впитывать влагу, предотвращая загнивание корней. Поверхность грунта накрывают сухим мхом и на неделю оставляют в прохладном, хорошо освещенном месте.

Через 7 дней растение опрыскивают водой через мох и боковые дренажные отверстия горшка, накрывают прозрачным пластиковым контейнером с отверстиями для вентиляции воздуха. Спустя три недели должен появиться первый росток, и орхидею нужно будет опрыскивать водой уже каждые 5 дней. А примерно через два месяца у вас получится полноценное растение, которое вскоре отблагодарит завораживающим цветением.

Остатками настоя можно опрыскивать другие орхидеи для защиты от насекомых и грибковых заболеваний.

Как приготовить натуральный укоренитель

Самый простой способ укоренения — постановка черенков и чубуков в банку с водой. Выход готовых саженцев небольшой, но метод, как говорится, для ленивых.

Но есть довольно старый, но эффективный метод укоренения черенков и чубуков при помощи живой ивовой воды, которая ускоряет процесс появления корней. Вся суть в том, что ива содержит в себе природный коагулянт, которым является силициловая кислота. Именно ее наличием обусловлено легкое укоренение.

Для приготовления ивовой воды нужно нарезать ивовые ветки толщиной по диаметру как карандаш, разместить в сосуде с водой и ожидать появления корней. Этот процесс займет две недели. Затем в ивовую воду поместить черенки или чубуки винограда. Менять воду в емкости (лучше непрозрачной) не следует, нужно только доливать по мере испарения.

Если, например, виноградные чубуки ставить на проращивание в первых числах марта, то проращивать ивовые черенки нужно на две недели раньше.

Как выбрать грунт для рассады

Каждый огородник сталкивался с проблемой черной ножки на рассаде, различными корневыми гнилями, мошками. Зачастую все эти проблемы возникают от недостатка обеззараживания грунта.

Грунт (или самостоятельно приготовленная почвосмесь) нужно обеззараживать, а чтобы рассада не болела, он должен соответствовать определенным требованиям. Прежде всего грунт должен быть легким, рыхлым, чтобы корни хорошо развивались и получали в достатке кислород.

Грунт должен быть питательным и содержать все необходимые макро и микроэлементы для нормального роста и развития рассады. Также он должен быть чистым от семян сорных трав и различных фитопатогенов.

Еще одно обязательное условие для грунта — это уровень pH. Большинство выращиваемых через рассаду культур требуют для своего роста грунт слабокислый либо нейтральной реакции. В кислом такие культуры будут развиваться слабо.

Большинство готовых почвосмесей для рассады состоят лишь из одного раскисленного верхового торфа с добавлением перлита либо песка. Такой субстрат является легким, рыхлым и содержит вещества, которые обеззараживают сам грунт, не дают развиваться различным фитопатогенам, но такая смесь является слабо питательной. Сам по себе торф имеет недостаточное питание для хорошего развития растений, запас питательных веществ крайне быстро иссякает, и такие грунты на основе торфа лучше всего применять для первоначального посева семян и последующей пикировки в более питательную среду.

Если же вы выращиваете рассаду без пикировки, то всходы будут нуждаться в регулярных подкормках.

Самой лучшей почвосмесью для получения крепкой рассады считается такая, где кроме торфа будет не менее 30 процентов биогумуса. Кстати, торфяной грунт вы можете самостоятельно смешать с биогумусом со своего огорода в соотношении 1:1 и сэкономить немало денег.

Грунт собственного производства обязательно нужно обеззараживать: пропарить или прокалить (с последующим внесением сенной палочки) либо обеззаразить с помощью биопрепаратов, например триходермы, но делать это нужно за месяц до посева семян.

Чай и кофе — природный инсектицид

Остатки чая и кофе часто отправляют в горшки комнатных цветов. На такую подкормку растения отзываются, как правило, позитивно. А можно ли использовать чайную заварку и кофейную гущу на огороде?

Следует отметить, что кофеин в чистом виде является мощным инсектицидом, это яд для насекомых. Однако кофеин и кофе не одно и то же, потому что в кофе и чае кофеина содержится небольшое количество, а в гуще и заварке он и вовсе находится в следовых количествах.

Наибольшую чувствительность к кофеину показывает томат. Одна чайная ложка высушенной гущи кофе, посыпанная вокруг томата, приведет к тому, что слизни будут избегать контакта с растением и порошком кофе.

Щепотку высушенной гущи или чайной заварки можно вносить вместе с посадкой земляники и картофеля для защиты от нематоды, проволочника и хруща. Капустница и ее гусеница не переносят запах кофе, если высушенной гущей посыпать капустные грядки. Аналогичный эффект будет при опрыскивании профильтрованными настоем кофе: 5 столовых ложек сухой гущи заварить в литре кипятка и дать отстояться. Это не концентрат, а готовый рабочий раствор, в который добавляют прилипатель: хозяйственное мыло, заваренный крахмал (в форме слабого раствора киселя) и даже строительную грунтовку (чайная ложка).

Стоит отметить, что такое опрыскивание носит профилактический характер, отпугивая некоторых насекомых делать кладку на молодых побегах. Все вышесказанное относится и к чайной заварке.

Кофеин способен усиливать память у многих насекомых. Пчела, которая посетила опрысканный кофеином цветок, становится более дееспособной и стрессоустойчивой, запоминая обратный путь к этому цветку. При использовании свежезаваренного концентрированного кофе возможно легкое подкисление почвы, чего не будет наблюдаться при использовании кофейной гущи.

Как избавиться от грибных комариков

При выращивании рассады и комнатных цветов часто доставляют хлопот мошки или грибные комарики, как их еще называют. Сами насекомые не так вредны, как их личинки, которые могут прогрызать корни.

Надежный способ борьбы с вредителем — опрыскивание раствором актары, а также полив рассады и комнатных цветов. Для приготовления рабочего раствора для полива понадобится 1 грамм актары на 10 литров воды. Для обработки растений по листу используют раствор в более сильной концентрации: 4 грамма актары на 5 литров воды.

Защитить растения от грибных комариков могут и простые агротехнические приемы. Прежде всего следите за поливом: не следует слишком переувлажнять грунт, особенно верхний слой почвы. Чтобы верхний слой почвы оставался сухим, нужно проводить нижний полив. Для этого стаканчики с рассадой или горшки ставят в поддон с водой, чтобы влага через дренажные отверстия попадала к корням.

Появление мошек могут спровоцировать также натуральные подкормки настоем куриного помета, навоза или настоем банановой кожуры.

А вот подкормка из настоя луковой шелухи мошкам не нравится. Для приготовления настоя понадобится 50 граммов луковой шелухи на 1 литр воды. Настаивать шелуху нужно двое-трое суток. Затем в 0,5 литра маточного настоя добавляют 2,5 литра воды и поливают рассаду. Настой луковой шелухи не только отпугнет вредителей, но и послужит отличной подкормкой.

Чтобы избавиться от мошек, можно использовать обычные липучки от мух, разместив их возле растений.

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