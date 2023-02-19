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Мэрия Одессы заплатила долгов на миллиарды гривен

Мэрия Одессы заплатила долгов на миллиарды гривен

К началу 2022 года долг Одесского горсовета составлял более 3 миллиардов гривен. В прошлом году планировали вернуть около 500 миллионов гривен, но в итоге мэрия заплатили 2 миллиарда.

Об этом сказано в сообщении муниципалитета.

Одесса наперед выплачивает долги

Увеличение суммы выплат в 4 раза там объяснили желанием рассчитаться с кредиторами на 2-3 года раньше.

В мэрии сообщили, что удалось погасить долги благодаря:

  • повышению учетной ставки Нацбанка с 15% до 25%;
  • уменьшению бюджетной нагрузки на 2023 год;
  • с целью экономии бюджетных средств на обслуживание самого долга.

В 2023 году одесский муниципалитет продолжил закрывать свои долги. За первые два месяца 2023 года мэрия погасила 296 миллионов гривен. Однако, поскольку крупная сумма, которую планировалось погасить в 2023 году, фактически была погашена в 2022 году, расходы на погашение кредитов на 2023 год не были запланированы.

В настоящее время местный долг бюджета Одесской городской территориальной громады составляет 696,4 миллиона гривен, что на 30% меньше, чем в начале 2023 года.

Ориентировочная расчетная сумма экономии бюджетных средств на обслуживание местного долга в 2023 году составит около 50 миллионов гривен.

Раньше Одесса одалживала о миллиарду гривен в год

В течение пяти лет мэрия Одессы брала кредиты на примерно миллиард гривен в год. Только в 2021 году до начала войны было взято в долг 1,2 миллиарда гривен в трех банках:

  • ПАО АБ «Укргазбанк» — 300 миллионов гривен;
  • АО «Ощадбанк» — 600 миллионов гривен;
  • АО «Укрэксимбанк» — 300 миллионов гривен.

Из-за того, что за кредиты придется платить не 12, а 19 процентов из-за изменений в учетной ставке, город срочно выделил 100 миллионов гривен, чтобы погасить часть тела кредита.

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