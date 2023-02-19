В 1954 году Крым вошел в состав Украины

Крымскую область передали Украине (тогда — УССР) в 1954 году, как раз 19 февраля, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР. Причиной стала хозяйственная необходимость.

Вместе с Крымской областью в состав УССР вошел также и Севастополь, что было закреплено в Конституции УССР в 1978 году.

Такую передачу определили такие причины:

острая хозяйственная потребность, соседство с УССР;

удобство обеспечения полуострова водой (строительство Северо-Крымского канала);

электроэнергией;

продукцией из «материковой» части УССР;

необходимость интенсификации послевоенного восстановления.

Несмотря на передачу в состав УССР, в Крыму, как и в УССР в целом, продолжали политику русификации. Выпускников учебных заведений из российской глубинки направляли на работу в Крым, а молодых специалистов-украинцев преимущественно отправляли на работу в другие области СССР.

20 января 1991 г. на волне перестройки в Крымской области состоялся референдум, по итогам которого Крыму был возвращен статус автономной республики, тогда как Севастополь сохранял статус города центрального подчинения.

После провозглашения Независимости Украины, которая стала правопреемницей УССР, 4 сентября 1991 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым «стремясь создать правовое демократическое государство в составе Украины» провозгласил суверенитет.

Жители Крымского полуострова принимали участие во Всеукраинском референдуме 1991, на территории автономии Акт провозглашения независимости Украины подтвердили 54,19% граждан, в Севастополе — 57,07%.

Статусе автономной республики Крым успешно существовал в составе Украины до 2014 года. Но после Революции достоинства российская федерация с помощью военной силы временно оккупировала полуостров.

Сейчас Украина ведет с российскими агрессорами освободительную войну, чтобы вернуть все захваченные территории, в том числе и Крымский полуостров.

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