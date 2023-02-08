Дачные советы: какие растения и в какие дни стоит посадить в феврале

Какие оптимальные сроки посева семян? Как вырастить рассаду без дополнительной подсветки? Чем подкормить растения? Нужно ли все выращивать через рассаду?

В феврале продолжительность светового дня увеличивается, и самое время задуматься о выращивании рассады. Однако частые отключения электроэнергии вносят свои коррективы, что существенно скажется весной на цене рассады.

Благоприятные дни для посадки и посева в феврале

баклажаны, кабачки, патиссоны, бобовые, кресс-салат, перец сладкий, помидоры, цветы из семян — 2, 3;

укроп, фенхель — 2, 3, 28;

лук-порей — 2, 3, 23, 27, 28;

щавель — 2, 3, 25;

лук на репку — 12;

картофель, ревень, морковь, петрушка на корень, редис, сельдерей, свёкла — 10-13;

клубника, чеснок, цветы из луковиц — 12, 13;

лук на перо — 23;

капуста, спаржа, петрушка на зелень — 25.

Запрещенные дни — с 18 по 21 февраля.

Агротехнические мероприятия на февраль

Наиболее благоприятные даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние, солнечные и лунные затмения. Эти работы нежелательны под Луной в Овне, Льве, Деве и Стрельце.

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 6-8, 14, 15, 18, 19;

закладка компоста — любые дни, кроме запрещенных;

обрезка ветвей и побегов — 9-17;

опрыскивание, уничтожение вредителей — любые дни, кроме запрещенных;

полив (вне зависимости от фазы Луны) — 2, 3, 12, 13, 21;

прививка — 2, 3;

прополка — 14, 15;

внесение минеральных удобрений — 2, 3, 25;

внесение органических удобрений — 12, 13, 17.

Какие цветы не стоит сажать в феврале

Не всякие многолетние и даже однолетние цветы стоит высаживать в цветнике. Попав в более благоприятные условия, некоторые из них могут разрастаться и вытеснять другие растения.

Абсолютно все виды мяты дают огромные, расползающиеся по грядке мощные корневища, а также размножаются самосевом. Поэтому корневища необходимо оградить любыми бордюрами, как это делают в малиннике, или посадить в большие емкости без дна, вкопанные в землю. В зависимости от глубины ограждений это на длительное время задержит бесконтрольное размножение корневищами мяты, а также мелиссы и душицы. С самосевом, особенно мелиссы, бороться нужно ручной прополкой, выдергивая растения вместе с корнем.

Какие цветочные культуры стоит посадить в феврале

Цветочные культуры, выращиваемые через рассаду можно разделить на несколько групп.

Рассаду таких видов, как бархатцы, циннии, амаранты, колеусы, целозии, однолетние хризантемы и георгины, вырастить проще всего. Их семена высевают в ящики или в почву парников, а в грунт высаживают в начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков.

Следующая группа летников имеет более длительный период получения качественной рассады и требует немного больше терпения и опыта. Их семена сеют примерно на месяц раньше — в середине марта: ящики с посевами ставят на светлых подоконниках. К таким культурам относятся агератум, алиссум, арктотис, астра однолетняя, вербена, гацания, китайская гвоздика, гелихризум, душистый горошек, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, перилла, петуния, сальвия, душистый табак, флокс Друммонда.

Последняя группа цветов имеет самый длительный период развития в рассаде. Сеют их в январе — феврале в комнатных условиях на стеллажах с дополнительным освещением первые месяц или два, иначе сеянцы вытягиваются и погибают. К таким культурам относятся: гвоздика Шабо, бегония клубневая, виола (фиалка Витрокка), статице, гелиотроп, фуксия. Стоит отметить, что для начинающих цветоводов эта группа наиболее сложная для выращивания.

Как использовать картофельный отвар для подкормки рассады

Картофельный отвар — поистине «жидкое золото» для садоводов и огородников. Ведь отвар содержит калий (больше, чем в банановой кожуре!), фосфор, азот, аминокислоты, витамины и много других полезных веществ для растений.

Отвар может полностью заменить жидкие минеральные подкормки для рассады или комнатных цветов. Достаточно 200 грамм неочищенного измельченного на 6-8 частей картофеля отварить в литре воды в течение 30 минут.

Выход отвара — примерно 800 миллилитров. Для полива его разводят с водой в соотношении 1:10 и настаивают сутки. В таком растворе есть все необходимое для хорошего роста растений и подпитки полезной микрофлоры, находящейся в почве. Наличие в отваре свободных аминокислот позволяет использовать его как стимулятор роста растений.

Как применять картофельный отвар

Водный раствор отвара используют в качестве внекорневой подкормки при опрыскивании растений. Важно использовать свежий отвар или хранить его некоторое время в холодильнике либо длительно в морозильной камере.

Не выливайте остатки отвара, его можно использовать для активизации соответствующей микрофлоры в дачном туалете. Все дело в том, что в таком картофельном отваре замечательно разводятся молочнокислые микроорганизмы, которые живут в кислой капусте. Столовой ложки капустного рассола достаточно на 800 миллилитров отвара, после чего все настаивают 2-3 дня в теплом месте, затем выливают в туалет. Это средство поможет в значительной степени убрать неприятный запах и сделает пребывание на даче более комфортным.

Как вырастить рассаду без подсветки

В какие сроки высевать семена для получения качественной рассады, чтобы максимально избежать дополнительной подсветки?

Универсальных сроков нет, все зависит от возраста рассады и даты, когда она будет высаживаться в теплицу или открытый грунт. От этой даты и производят обратный отсчет. Для томатов, например, оптимальный возраст рассады отсчитывается от дня появления всходов — примерно 6 недель, для баклажанов 8 недель, для перца 10 недель, для тыквы, кабачков 3-4 недели. К этим срокам нужно добавить одну неделю для всхожести семян (для перца две недели). Добавляйте к этим срокам еще две недели, и тогда у вас будет качественная, не переросшая и очень крепкая рассада.

Поэтому не торопитесь с ранними сроками высева семян, чтобы снизить время дополнительной подсветки с учетом нынешних реалий подачи электроэнергии. И не нужно все семена использовать для получения рассады. Рационально высевать через рассаду один-два ранних сорта и гибрида, остальное высевайте весной в открытый грунт под агроволокно.

Как выращивать комнатные растения

Один лишь созревший цветок истощает силу растения больше, чем дюжина новых почек. Поэтому следует как можно чаще срезать цветки, прежде чем они начнут увядать. При частой срезке начинающих вянуть цветков уже очень скоро можно заметить, что растение становится сильнее и количество цветков на нем увеличивается.

Стимуляторы корнеобразования

При размножении черенками часто возникает проблема с корнеобразованием. Безусловно, для ускорения данного процесса можно использовать средства промышленного производства, а можно приготовить из того, есть под рукой у каждой хозяйки.

Мед. 1 чайную ложку меда растворите в 1,5 литра воды, черенок погрузите в раствор на 1/3 и оставьте на сутки.

Картофель. Выберите крупную и чистую картофелину, вырежьте из нее глазки. Сделайте надрез и поместите в него черенок. При регулярном поливе черенки укоренятся очень быстро, ведь из картофеля они получат все необходимые для этого полезные вещества.

Сок алоэ. Достаточно в воду, где стоит черенок, добавить 5-7 капель сока алоэ, и процесс корнеобразования пойдет куда быстрей.

Дрожжи. 100 грамм дрожжей растворите в 1 литре воды. Черенок погрузите в раствор на сутки, после чего обмойте его и поместите в емкость, заполненную до половины водой.

Ивовая вода. Поставьте в воду побеги ивы, и через пару дней можно будет любоваться нежнейшей зеленью листьев, даже появятся корешки. Но самое ценное — ивовая вода, которая является отличным стимулятором роста для черенкования растений, подкормки рассады и комнатных цветов.

Как выбрать лампы для подсветки растений

Чем раньше высевать семена на рассаду, тем раньше необходимо начинать дополнительную подсветку появившихся всходов. А это 12-16 часов в день! Каким лампам отдать предпочтение?

Если сразу перейти к практическому опыту, то огородники экспериментально пришли к выводу, что оптимально (по материальным затратам на электроэнергию и покупку самих ламп) использовать светодиодные лампы под стандартный цоколь, а также светодиодные ленты. Не очень отличаются по цене, но весьма эффективны филаментные лампы, напоминающие лампы накаливания. Рассада, выращенная под фитолампами, имеет лучший прирост, чем рассада, подсвечиваемая светодиодными лампами, но в открытом грунте этот прирост нивелируется. Так что выбор за вами.

Для хорошего результата рассаду нужно подсвечивать из расчета 100 ватт на квадратный метр. Причем желательно со светильника снять рассеиватель (белый колпак), чтобы световой поток был направлен на растения, а не на освещение помещения. Также светильник располагают максимально близко к рассаде. Если светильник поднять всего на 50 сантиметров, освещенность рассады снизится более чем в 4 раза! Поэтому учитывайте все это при выборе лампы.