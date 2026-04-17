Ключевые моменты:

Яйца после Пасхи подешевели, но это временно — перед Проводами спрос снова подталкивает цены

Овощи и фрукты остаются дорогими: особенно молодая картошка и клубника

Мясо и молочные продукты держат стабильно высокие цены без заметного снижения

Продавцы не скрывают: цены часто «играют» под праздники — подняли к Пасхе, немного опустили после

Журналистка «Одесской жизни» посетила Привоз после Пасхи, прошлась по рядам, посмотрела, что сколько стоит. А еще послушала, о чем говорят покупатели и продавцы. Также мы сравнили актуальную стоимость продуктов с предпасхальными ценами — разница есть, но не везде.

Истории с Привоза: если бы была совесть

На Привозе, как всегда, своя атмосфера. Будто ничего не меняется. Продуктов — полно, людей много. Только недавно готовились к пасхальному столу. Теперь — к Проводам…

— Ты смотри, яйца подешевели после Пасхи!

— Ого, хоть что-то… А все остальное как было дорогим, так и осталось.

— Так это же скоро Проводы, вот и сбросили немного цену. Люди снова яйца покупать будут.

— Да какие там Проводы… Просто совести ни у кого нет. Перед праздником подняли, после — чуть опустили, чтобы не так бросалось в глаза.

— Думаешь?

— А ты как думаешь? Если бы совесть была — и до Пасхи цены бы не драли.

— Да пошли уже. Можно подумать, ты на Привоз за совестью пришла…

А как цены?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20-40 грн;

картофель «молодой» — 180-200 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-100 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-40; «молодая» — 75-100 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 25-70 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 180-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 50-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте: Привоз перед Пасхой: сколько стоит праздничный стол и что покупают одесситы

