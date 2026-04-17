Ключевые моменты:
- Яйца после Пасхи подешевели, но это временно — перед Проводами спрос снова подталкивает цены
- Овощи и фрукты остаются дорогими: особенно молодая картошка и клубника
- Мясо и молочные продукты держат стабильно высокие цены без заметного снижения
- Продавцы не скрывают: цены часто «играют» под праздники — подняли к Пасхе, немного опустили после
Журналистка «Одесской жизни» посетила Привоз после Пасхи, прошлась по рядам, посмотрела, что сколько стоит. А еще послушала, о чем говорят покупатели и продавцы. Также мы сравнили актуальную стоимость продуктов с предпасхальными ценами — разница есть, но не везде.
Истории с Привоза: если бы была совесть
На Привозе, как всегда, своя атмосфера. Будто ничего не меняется. Продуктов — полно, людей много. Только недавно готовились к пасхальному столу. Теперь — к Проводам…
— Ты смотри, яйца подешевели после Пасхи!
— Ого, хоть что-то… А все остальное как было дорогим, так и осталось.
— Так это же скоро Проводы, вот и сбросили немного цену. Люди снова яйца покупать будут.
— Да какие там Проводы… Просто совести ни у кого нет. Перед праздником подняли, после — чуть опустили, чтобы не так бросалось в глаза.
— Думаешь?
— А ты как думаешь? Если бы совесть была — и до Пасхи цены бы не драли.
— Да пошли уже. Можно подумать, ты на Привоз за совестью пришла…
А как цены?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20-40 грн;
- картофель «молодой» — 180-200 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-100 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-40; «молодая» — 75-100 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 25-70 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 180-300 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 50-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
